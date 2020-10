Gianni Valeri nommé directeur de ManpowerGroup Suisse

ZURICH, 15 octobre 2020 /PRNewswire/ -- ManpowerGroup (NYSE: MAN) a annoncé aujourd'hui la nomination de Gianni Valeri au poste de directeur national de ses activités en Suisse. M. Valeri supervisera toutes les marques et offres de ManpowerGroup en Suisse : Manpower, Experis et Talent Solutions.

ManpowerGroup.

Avant de devenir directeur national, M. Valeri a dirigé la marque Manpower en Suisse, tirant parti de sa grande expérience dans le secteur pour accélérer la transformation et la numérisation afin de créer encore plus de valeur pour les clients et les candidats. Cette nomination marque le premier anniversaire de l'acquisition par ManpowerGroup, auprès d'un franchisé familial, de la participation restante dans l'entreprise suisse, ce qui fait de cette entreprise le premier fournisseur de solutions d'emploi en Suisse.

« Les clients d'aujourd'hui ont besoin de solutions innovantes à leurs problèmes complexes en matière de main-d'œuvre et nous sommes ravis de nommer Gianni au poste de directeur national pour superviser les marques Experis, Manpower et Talent Solutions », a déclaré Stefano Scabbio, président de ManpowerGroup Méditerranée et Europe de l'Est. « Gianni a mené notre activité Manpower en Suisse de succès en succès pendant de nombreuses années et a joué un rôle essentiel dans notre progression vers la position de leader du marché. Je me réjouis de la poursuite de notre croissance en Suisse, car nous offrons à davantage de personnes encore l'accès à un travail intéressant et aux clients des talents qualifiés et des solutions flexibles. »

« Je suis passionné par l'idée d'aider les gens et les entreprises à réaliser leur potentiel et je suis heureux de diriger l'activité de ManpowerGroup pour offrir à nos clients en Suisse encore plus de solutions de gestion des talents de bout en bout et à haute valeur ajoutée, a déclaré Gianni Valeri. Avec mon équipe talentueuse, nous sommes très bien placés pour doter des milliers de personnes des compétences dont elles ont besoin pour bâtir des carrières durables d'une part, et fournir aux clients la main-d'œuvre dont ils ont besoin pour rester compétitifs d'autre part. »

À propos de ManpowerGroup

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), leader mondial des services en ressources humaines et des solutions innovantes pour l'emploi, soutient les entreprises dans leur adaptation à un monde du travail qui évolue rapidement, parce que le sourcing, l'évaluation, le développement et le management des talents constituent les clés de leur réussite. Nous développons des solutions innovantes pour des centaines de milliers d'entreprises à qui il présente les talents qualifiés dont elles ont besoin et trouvons des emplois durables et donnant du sens à la vie de millions de personnes, dans de multiples secteurs et domaines de compétences. Notre famille de marques spécialisées – Manpower, Experis et Talent Solutions – crée nettement plus de valeur pour les candidats et les clients dans plus de 75 pays et territoires, et ce depuis plus de 70 ans. Le groupe est constamment reconnu pour sa diversité, en tant que meilleur lieu de travail pour les femmes, l'inclusion, l'égalité et le handicap. En 2020, ManpowerGroup figurait pour la onzième année consécutive parmi les sociétés les plus éthiques au monde, confirmant sa renommée et sa position de marque de choix pour les talents.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/128157/manpowergroup.jpg

Related Links

http://www.manpowergroup.com



SOURCE ManpowerGroup