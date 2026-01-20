Manufacturing AI and Automation Outlook 2026: 98 % der Hersteller beschäftigen sich mit KI, jedoch sind nur 20 % vollständig vorbereitet

Eine neue Studie von Redwood Software zeigt, dass die Automatisierung einen Stillstand erreicht hat, dass es Lücken bei der Datenbereitschaft gibt und was KI-fähige Hersteller auszeichnet.

VIENNA, Va., 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software™, die führende Orchestrierungsplattform für autonome Unternehmen, hat heute ihren „ Manufacturing AI and Automation Outlook 2026 " veröffentlicht, der auf einer weltweiten Umfrage unter 300 Fachleuten aus der Fertigungsbranche basiert. Die Daten wurden von dem unabhängigen Forschungsunternehmen Leger Opinion mittels eines Panels erhoben.

Die Studie zeigt eine zunehmende Automatisierungslücke in der Fertigungsindustrie auf. Während die meisten Hersteller erheblich in die Automatisierung der Betriebstechnik (OT), der Ingenieurstechnik (ET) und der Informationstechnologie (IT) investiert haben und bestrebt sind, KI einzuführen, verharrt die Mehrheit weiterhin in einer mittleren Automatisierungsreife. Viele automatisieren Aufgaben oder Prozesse in einzelnen Systemen, während kritische Arbeitsabläufe, Datenflüsse und die Behandlung von Ausnahmen fragmentiert und manuell bleiben.

Wichtigste Ergebnisse: Trends in der Fertigung 2026

98 % der Hersteller prüfen oder erwägen den Einsatz von KI-gesteuerter Automatisierung, jedoch geben nur 20 % an, dass sie sich vollständig darauf vorbereitet fühlen, diese in großem Maßstab einzusetzen

Sieben von zehn Herstellern haben 50 % oder weniger ihrer Kerngeschäftsprozesse automatisiert

60 % geben an, dass sie durch Automatisierung ungeplante Ausfallzeiten um mindestens 26 % reduzieren konnten

Nur 40 % verfügen über eine automatisierte Ausnahmebehandlung, obwohl diese als einer der disruptivsten Prozesse bezeichnet wird

78 % haben weniger als die Hälfte ihrer kritischen Datenübertragungen automatisiert, was die Entscheidungsfindung in Echtzeit einschränkt

Die Lagerumschlagshäufigkeit bleibt schwierig zu verbessern, auch wenn die Automatisierung zu einer Erhöhung der Betriebszeit und des Durchsatzes führt, was die Grenzen einer isolierten Ausführung verdeutlicht

Redwood-Kunden befinden sich mit 2,7-mal höherer Wahrscheinlichkeit in mittleren bis hohen Stadien der Automatisierungsreife

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Forschung

Die Automatisierung stößt häufig an Systemgrenzen, wo Arbeitsabläufe und Daten über verschiedene Umgebungen hinweg koordiniert werden müssen

KI-Ambitionen sind weit verbreitet, jedoch verhindern manuelle Datenübertragungen, skriptbasierte Automatisierung und nicht miteinander verbundene Enterprise-Resource-Planning- (ERP), Manufacturing-Execution-Systems- (MES) und Lieferkettensysteme, dass KI im Echtzeitkontext funktioniert

Hersteller, die sich auf die Koordinierung von Arbeitsabläufen, Datenflüssen und Ausnahmebehandlungen über verschiedene Systeme hinweg konzentrieren, sind besser positioniert, um die mittlere Reifephase zu überwinden und sich auf KI-gesteuerte Abläufe vorzubereiten

„Die Hersteller scheitern nicht an der Automatisierung – sie stoßen lediglich an die Grenzen einer isolierten Ausführung", erklärte Kevin Greene, CEO von Redwood Software. „Sie verfügen über eine leistungsstarke Automatisierung in ihren Unternehmen, jedoch funktioniert diese in fragmentierten Arbeitsabläufen, die durch Reibungsverluste bei Übergaben, unkontrollierte Ausnahmen und verzögerte oder unzuverlässige Datenflüsse verlangsamt werden. Selbst die besten KI-Modelle und -Tools können in einer solchen Ausführungs-Pipeline nicht skaliert werden. Eine gut koordinierte Operation, die durch eine Service Orchestration and Automation Platform (SOAP) wie RunMyJobs von Redwood unterstützt wird, verbindet diese fragmentierten Teile zu einer einzigen Automatisierungsstruktur, sodass Hersteller Automatisierung und KI skalieren können, während sie sich in Richtung autonomer Abläufe entwickeln."

Während Hersteller zunehmend auf KI-gesteuerte Abläufe setzen, zeigt die Forschung, dass eine gute Koordination eine schnellere Produktion ohne Qualitätseinbußen ermöglicht.

Zugriff auf den Bericht

Der „Manufacturing AI and Automation Outlook 2026" bietet detaillierte Benchmarks zu Automatisierungsreife, KI-Bereitschaft, betrieblichen Engpässen und der Wahrnehmungslücke zwischen Führungskräften und Teams an der Front. Laden Sie den vollständigen Bericht hier herunter.

Informationen zu Redwood Software

Redwood Software ist die führende Orchestrierungsplattform für Unternehmen, die die Geschäftstransformation bei niedrigsten Gesamtbetriebskosten vorantreibt. Redwood unterstützt Unternehmen dabei, geschäftskritische Geschäfts- und IT-Prozesse über komplexe ERP-, Hybrid-Cloud-, Daten- und neue agentenbasierte KI-Systeme hinweg intelligent zu automatisieren und zu koordinieren. Durch seine SaaS-first-Automatisierungsstrukturen – mit KI, die in den gesamten Automatisierungslebenszyklus integriert ist – beschleunigt Redwood Ihren Weg zum autonomen Unternehmen. Mit 30 Jahren Erfahrung, dem Vertrauen von mehr als 50 % der Fortune-50-Unternehmen und einer Kultur der Kundenorientierung setzt Redwood das menschliche Potenzial in Ihrem Unternehmen frei, damit Sie sich auf Innovation, Wachstum und die Zukunft konzentrieren können. Weitere Informationen finden Sie auf www.redwood.com. Folgen Sie Redwood Software auf LinkedIn, @Redwood Software.

