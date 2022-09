Manzanita Sol celebra el Día de los Muertos con envases de edición limitada y $25,000 en productos comestibles gratuitos para los fanáticos

Como parte de la campaña Celebra y Recuerda de Manzanita Sol, Pepsi Real Sugar y Crush dedicada a la tradicional celebración mexicana, los fanáticos pueden participar para ganar una tarjeta de regalo de $100 para su tienda local de comestibles en el marco de sus festividades gracias a Manzanita Sol

PURCHASE, N.Y., 28 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Manzanita Sol, el refrescante y popular refresco mexicano con sabor a manzana de PepsiCo, está iniciando las celebraciones del Día de los Muertos con el lanzamiento de su campaña Celebrar y Recordar, una oda a recordar y honrar a los seres queridos, con envases de edición limitada y $25,000 en comestibles de regalo para las celebraciones de las familias gracias a Manzanita Sol, Pepsi Real Sugar y Crush.

Mientras las personas preparan sus tradicionales recetas y ofrendas para el Día de los Muertos, Manzanita Sol quiere ayudar a los fanáticos a hacer que las celebraciones de este año sean las mejores hasta ahora, con tarjetas de regalo de $100 en cinco ciudades principales. Los consumidores que busquen y compartan fotos de las botellas de edición limitada de Manzanita Sol, Pepsi Real Sugar o Crush disponibles exclusivamente en determinadas tiendas pueden participar para ganar una de las 2,500 tarjetas de regalo en apoyo a sus festividades del Día de los Muertos.

"Manzanita Sol representa un sabor hogareño para muchas personas y este año quisimos apoyar las celebraciones del Día de los Muertos de los fanáticos con nuestros envases de edición limitada que destacan la cultura y la importancia de esta icónica festividad. El Día de los Muertos se centra en las tradiciones y, al costear los productos comestibles de nuestra clientela, queremos que les resulte aún más fácil preparar sus recetas familiares favoritas ese día", comentó Esperanza Teasdale, vicepresidenta y gerente general multicultural de PepsiCo.

La marca le encargó al artista mexicano Totoi Semerena el diseño del envase de edición limitada para Manzanita Sol, Pepsi Real Sugar y Crush. El ilustrador nacido en Yucatán captó la esencia de la festividad con tres nuevos diseños que incluyen famosos íconos del Día de los Muertos, como Xoloitzcuintli, venerado como la guía espiritual del reino de los muertos, La Catrina, uno de los símbolos más fuertes y reconocibles que representan la relación de los mexicanos con la muerte, y La Calavera, o esqueleto, un divertido símbolo de la vida después de la muerte.

Los fanáticos de Chicago, Los Ángeles, Phoenix, Houston y Dallas tienen hasta el 3 de noviembre para participar publicando una foto de su Manzanita Sol, Pepsi Real Sugar o Crush de edición limitada en Twitter con #ManzanitaSol #Sweepstakes y @ManzanitaSolUS o enviando su foto a través de ManzanitaSolDDLM.Fooji.com para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $100 para su tienda local de comestibles. Los minoristas participantes por ciudad son los siguientes:

Los Ángeles - El Super and Superior

- El Super and Superior Chicago - Cermak Fresh

- Phoenix - Fry's

- Fry's Houston / Dallas - HEB

NO ES NECESARIO REALIZAR UNA COMPRA. El sorteo comienza a las 12 a. m., ET, del 9/28/22 y finaliza a las 23:59 ET del 11/3/22. Abierto a residentes legales de Los Ángeles, CA, Chicago, IL, Dallas, TX, Houston, TX, o Phoenix, AZ, que tengan 18 años o más en el momento de inscripción/registro. Puede consultar el reglamento completo aquí.

El envase de edición limitada ya está disponible en determinadas tiendas en botellas de 20 onzas y 2 litros y en el pack de 12 latas de 12 onzas de los productos Manzanita Sol, Pepsi Real Sugar y Crush Orange, Grapefruit y Strawberry.

ACERCA DE MANZANITA SOL

Manzanita Sol es un delicioso refresco de manzana ligeramente carbonatado con un jugoso sabor a manzana roja que deleitará su paladar. Su sabor fresco y vigorizante proviene de jugo de manzana real y sabe muy bien con una comida o para saciar la sed. Manzanita Sol alegrará su día y es una alternativa refrescante y diferente de otros refrescos saborizados.

ACERCA DE CRUSH

Como el refresco de naranja original, Crush tiene una larga trayectoria deleitando a los consumidores de refrescos que aman el sabor, con una intensa ráfaga de fruta, sabor y diversión en cada sorbo. Cuando se trata de crear recuerdos alegres con un audaz y emocionante sabor a fruta, ningún refresco satisface como una Crush. Disponible en una amplia gama de deliciosos sabores frutales, Crush impactará tus sentidos gracias a su dulce estallido de sabor sin importar cuál elijas.

ACERCA DE PEPSICO

Los productos de PepsiCo son disfrutados por los consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó más de USD 79,000 millones en ingresos netos en 2021, impulsados por una cartera complementaria de alimentos y bebidas que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas para disfrutar, que abarca muchas marcas icónicas que generan más de $1,000 millones cada una en ventas minoristas anuales estimadas.



La visión que guía a PepsiCo es la de ser el líder mundial en bebidas y alimentos de conveniencia al ganar con PepsiCo Positivo (pep+). pep+ es nuestra transformación estratégica de extremo a extremo que sitúa a la sostenibilidad y el capital humano en el centro de la forma en que crearemos valor y crecimiento al operar dentro de los límites planetarios e inspirar un cambio positivo para el planeta y las personas. Para obtener más información, visite www.pepsico.com y síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn @PepsiCo.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1906929/Manzanita_Sol_DDLM_2022_Stories_Static_1260x960_ManSol_Portfolio__002.jpg

FUENTE PepsiCo Beverages North America

