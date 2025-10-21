BOSTON, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La empresa Mapa Broker ( @mapabroker ), participó en el Congreso Mundial de Líderes celebrado en Harvard los días 9 y 10 de octubre. Durante el evento, Erika Rodríguez, cofundadora de Mapa, ofreció una conferencia titulada "El negocio de las segundas oportunidades: las subastas de autos", en la que presentó una mirada transformadora sobre la industria automotriz y el poder de reinventarse, tanto en los negocios como en la vida.

Mapa Broker participó en el Congreso Mundial de Líderes en Harvard, presentando su innovadora alianza con Copart y el prototipo de la nueva Mapa App (PRNewsfoto/Mapa Broker)

En su ponencia, Erika comparó los vehículos que llegan a subasta, con las segundas oportunidades que tienen las personas para volver a empezar, destacando cómo la visión de Mapa ha permitido que miles de latinos en Estados Unidos comprendan, participen y crezcan dentro del negocio de las subastas de autos.

"Así como los autos tienen una segunda oportunidad en las subastas, las personas también tenemos el poder y el derecho de reinventarnos.", expresó Rodríguez ante una audiencia de líderes empresariales y emprendedores de distintos países.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el anuncio de que Mapa Broker se ha convertido en el primer aliado latino de Copart, la subasta de autos más grande de Estados Unidos, para el desarrollo de una aplicación que revolucionará el acceso de la comunidad hispana a este mercado: la Mapa App.

Durante la conferencia, el equipo presentó el prototipo visual de la aplicación a través de una landing interactiva que permite explorar su funcionamiento y diseño. Esta primera versión, disponible en diciembre de 2025, integrará inteligencia artificial desarrollada por Mapa para ofrecer información clara, en español y en tiempo real sobre los vehículos disponibles en Copart. Además, contará con asesoría personalizada de representantes de Mapa, con el objetivo de que cualquier persona —sin necesidad de ser dealer o tener licencia— pueda participar y comprar directamente en las subastas.

La segunda versión, prevista para mayo de 2026, incorporará herramientas avanzadas como una calculadora de costos, una wallet digital y la posibilidad de hacer pujas directamente desde la app, consolidando así una experiencia completa, transparente y accesible.

La participación de Mapa en Harvard no sólo representa un logro empresarial, sino también un paso adelante en su propósito de democratizar el mundo de las subastas de autos y crear más oportunidades para la comunidad latina en Estados Unidos.

"Llegar a la prestigiosa Universidad de Harvard con un proyecto que nació desde cero —construido con dedicación, propósito y comunidad— es la prueba viva de que los sueños no se compran: se construyen con esfuerzo, constancia y fe." — Erika Rodríguez, cofundadora de Mapa Broker.

Con este avance, la empresa reafirma su compromiso con la innovación, la educación y la inclusión digital dentro del sector automotriz.

Mapa Broker y Copart: tecnología, comunidad y segundas oportunidades al servicio del crecimiento latino.

Para más información, visite mapabroker.com o conozca más en todas sus redes sociales como @mapabroker .

