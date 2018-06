Mapp annonce une Customer Data Platform intégrée à sa suite marketing Mapp Cloud

Mapp Cloud, suite qui comprend trois produits distincts et intégrés, Mapp Acquire, Mapp Engage et Mapp Intelligence, sera désormais alimentée par une plate-forme de gestion de données, nommée Mapp CDP. La R&D de Mapp a répondu avec succès à la demande du marché qui souhaite associer données de navigation avec données 1st party déjà présentes dans les systèmes d'information. La gestion dynamique des données 1st party permettra aux spécialistes du marketing d'exploiter l'ensemble des données et de piloter plus efficacement leurs campagnes.

À mesure de la sortie officielle et des évolutions de Mapp Cloud en 2018, les clients de Mapp pourront mieux unifier les données client, souvent dispersées dans divers référentiels. L'idée est donc d'éliminer les silos informationnels et d'améliorer considérablement l'exécution marketing. Ce positionnement, assez unique sur le marché, donnera aux clients Mapp la possibilité d'engager réellement leurs clients en temps réel et de manière pertinente sur l'ensemble des canaux marketing.

« Les offres CDP du marché nécessitent aujourd'hui des flux de synchronisation pour intégrer des données de navigation et les associer à des plates-formes d'automatisation des campagnes marketing afin d'exploiter au mieux la connaissance et développer l'engagement avec les audiences cibles », a déclaré Steve Warren, CEO de Mapp Digital. « Mapp Cloud avec l'ajout de Mapp CDP élimine cette étape en intégrant directement notre outil de gestion de campagne directement à notre référentiel de données 1st party. Nos clients bénéficient ainsi d'une véritable solution «3 en 1».

Au cours de l'année écoulée, Mapp a compris l'évolution du marché et la forte demande de convergence entre les enjeux d'acquisition de clients en ligne et optimisation des budgets publicitaires(Adtech) et le besoin fort d'automatisation intelligente des campagnes marketing afin de développer les interactions les plus pertinentes avec ses audiences cibles (Martech). Mapp Cloud a, ainsi, généré des taux de conversion de plus en plus élevés pour les spécialistes du marketing tout en réduisant le coût d'acquisition et de fidélisation.

"Le travail que notre équipe technique a accompli avec la sortie de Mapp CDP est une vraie révolution pour le marketing", a déclaré Juhan Lee, CTO de Mapp Digital. «Le marketing évolutif et axé sur les données a fait l'objet de discussions depuis des années, mais maintenant, Mapp peut fournir aux clients la plate-forme de gestion de données et les outils nécessaires à l'exécution de cette mission. »

Mapp CDP sera disponible pour les clients de Mapp à partir du troisième trimestre de 2018, avec une roadmap de fonctionnalités supplémentaires qui enrichiront la suite Mapp Cloud dans les prochains mois.

