MAPP annuncia la nuova Customer Data Platform

Il sistema Mapp Cloud, che integra tre distinti prodotti, Mapp Acquire, Engage e Intelligence, da oggi sarà potenziato grazie ad una avanzatissima piattaforma dei dati di prima parte, denominata Mapp CDP. Il team IT di Mapp ha soddisfatto con successo i requisiti in materia di CDP con i suoi set di dati di prima parte, consentendo ai marketer di utilizzare gli strumenti software di Mapp per rendere immediata la loro lettura.

Con la costante diffusione di questo nuovo e innovativo strumento nel 2018, i clienti di Mapp saranno in grado di unificare i diversi dati dei clienti e migliorare fortemente le loro attività di marketing grazie a Mapp CDP e Mapp Cloud. Questo strumento unico sul mercato darà ai clienti Mapp la possibilità di coinvolgere i loro clienti in tempo reale e in modo significativo attraverso tutti i canali di marketing.

"Attualmente i sistemi CDP richiedono in genere delle connessioni esterne per caricare i dati e successivamente connettersi a piattaforme di marketing automation per rendere i dati immediatamente leggibili", ha dichiarato Steve Warren, CEO di Mapp Digital. "Mapp Cloud integrato con CDP consente di eliminare questo passaggio collegando gli strumenti di campagna adeguati direttamente al nostro store di dati di prima parte. I nostri clienti hanno così a disposizione uno strumento di marketing "3 in 1" che consente di eliminare processi complessi e onerose integrazioni".

Lo scorso anno, Mapp ha sistematicamente risposto all'esigenza di combinare facilmente il mondo dell'ad-tech, o l'acquisizione di clienti online con sofisticati strumenti di marketing automation creati per rivolgersi ai clienti esistenti. Grazie a MAPP Cloud i tassi di conversione sono aumentati notevolmente per i marketer e al contempo si è ridotto il costo di acquisizione con il marketing online.

"Il lavoro che il nostro team informatico ha svolto con la nostra nuova CDP è rivoluzionario per i marketer", ha dichiarato Juhan Lee, CTO di Mapp Digital. "Per anni si è parlato di marketing scalabile, basato sui dati, ma ora Mapp può offrire ai propri clienti una piattaforma di dati e gli strumenti necessari per realizzare questa missione."

MAPP Cloud con CDP sarà disponibile per i clienti di Mapp a partire dal terzo trimestre del 2018 mentre altre funzionalità aggiuntive saranno disponibili nel resto dell'anno.

Chi siamo

Mapp Digital è un'azienda leader nel campo del marketing technology grazie a Mapp Cloud e ai suoi prodotti. Oltre 3.000 aziende nel mondo utilizzano la tecnologia Mapp per aumentare i tassi di conversione e ridurre il costo di acquisizione per i marketer.

Mapp Cloud con CDP è l'unica suite di marketing completamente integrata per l'acquisition e il database marketing del mercato di riferimento di Mapp. I marketer di tutto il mondo che desiderano risultati di marketing concreti, elevato valore e ROI scelgono Mapp. Per ulteriori informazioni, visitare www.mapp.com.

