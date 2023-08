MARAFY: um destino marítimo global, iluminando as costas do Mar Vermelho

O MARAFY construirá um corredor de água urbano com de 11 quilômetros de comprimento e 100 metros de largura, conectado ao Obhur Creek.

A hidrovia será margeada por calçadas , vários distritos residenciais e comerciais e uma vida urbana integrada para mais de cem mil residentes.

JEDDHA, Arábia Saudita, 29 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A ROSHN Group, a mais confiável incorporadora imobiliária de classe de múltiplos ativos da Arábia Saudita, e o gigaprojeto PIF, anunciaram hoje o MARAFY, um empreendimento transformador de uso misto no norte de Jeddah, que acomodará mais de 130.000 residentes com um canal artificial de 11 quilômetros de comprimento em seu centro.

O MARAFY criará uma nova orla marítima em torno de seu canal artificial, que será um novo destino no norte de Jeddah. O canal navegável de 11 quilômetros de comprimento e 100 metros de largura se conectará ao Obhur Creek e o estenderá, será cercado por vários distritos únicos, sendo o primeiro canal a ser construído na Arábia Saudita e o primeiro empreendimento de uso totalmente misto da ROSHN.

David Grover, CEO da ROSHN Group, comentou sobre o anúncio: "É fundamental para nós, como um gigaprojeto, introduzir um desenvolvimento tão grande no reino, e o MARAFY será um fator decisivo no setor de desenvolvimento imobiliário, elevando o nível de desenvolvimento na região, aumentando a qualidade de vida e criando um enorme impacto em Jeddah". Ele acrescentou: "É um momento de orgulho anunciar o lançamento do MARAFY, nosso enorme empreendimento no norte de Jeddah. Ele é um dos projetos icônicos que colocarão Jeddah no mapa dos destinos de alto nível em todos os aspectos, e um dos colaboradores para atingir as metas da VISION 2030 de criar uma comunidade vibrante e uma economia próspera".

O canal do MARAFY proporcionará uma orla comparável em tamanho às de Chicago, Estocolmo, Hamburgo e do centro de Londres, trazendo o ambiente marinho para o coração de uma cidade histórica que recebe comerciantes, viajantes e peregrinos há séculos. O MARAFY dará nova vida a Jeddah, criando um corredor urbano de água para conectar residências e comunidades à natureza, ao comércio e às comodidades que melhoram a vida. O empreendimento fortalecerá a posição de Jeddah como um centro regional, com espaços residenciais, de varejo, estilo de vida, lazer e entretenimento de alto nível construídos para atrair residentes e visitantes, criando um novo marco instantaneamente icônico em Jeddah.

O MARAFY será composto por vários distritos distintos, cada um com uma identidade única, incluindo o desenvolvimento residencial integrado existente da ROSHN, o ALAROUS. Ele acelerará o despontar de Jeddah como uma cidade global e, ao mesmo tempo, honrará o patrimônio cultural e arquitetônico da cidade com fachadas inspiradas nos designs históricos da região de Jeddah e estilos reinventados para os dias de hoje. Ele reinterpretará o contexto urbano contemporâneo, incorporando espaços comunitários habitáveis, ao mesmo tempo em que manterá uma conexão com o patrimônio histórico de Jeddah. Os diversos distritos à beira-mar do MARAFY serão conectados uns aos outros e ao resto de Jeddah por um sistema de transporte intermodal, com táxis aquáticos, linhas de ônibus, uma estação exclusiva da linha vermelha do metrô e uma conexão direta do canal com o Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz.

O anúncio do MARAFY representa um marco importante para a ROSHN Group como um gigaprojeto. Sob a orientação de Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro, a ROSHN abraçou o seu mandato para emergir como um desenvolvedor de classe de múltiplos ativos, intensificando suas atividades e se tornando um campeão nacional em uma série de setores em busca dos ambiciosos objetivos da Vision 2023.

Sobre a ROSHN Group:

A ROSHN Group é a mais confiável incorporadora imobiliária de classe de múltiplos ativos da Arábia Saudita e um gigaprojeto de propriedade integral do Fundo de Investimento Público (PIF) do Reino. Os empreendimentos integrados da ROSHN oferecem uma nova maneira de viver, servidos de comodidades a uma curta distância, bem como espaços verdes, centros esportivos, ciclovias e vida além dos muros. Impulsionada pela tecnologia, inovação e sustentabilidade, a ROSHN está construindo em uma escala sem precedentes com um banco de terrenos de mais de 200 milhões de m². Em 2021, ela lançou sua principal comunidade de 20 milhões de m² em Riade, SEDRA, e entregou casas antes do prazo, tornando-se o primeiro gigaprojeto do Reino a ser entregue aos clientes. Ela lançou o ALAROUS de 4 milhões de m² em Jeddah e anunciou mais dois empreendimentos integrados, o WAREFA em Riade (1,4 milhões de m²) e o ALFULWA em Al Ahsa (10,8 milhões de m²). Até 2030, a ROSHN desenvolverá 400 mil casas, bem como 1.000 jardins de infância e escolas, e mais de 700 mesquitas. Como defensora nacional em vários setores, a ROSHN adota uma abordagem centrada no ser humano para construir de forma sustentável, buscar a excelência corporativa e estabelecer parcerias com os melhores da categoria para estabelecer novos padrões no desenvolvimento convencional.

