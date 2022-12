Marathon Asset Management, L.P. ('Marathon') fecha a transação de ABS de aeronaves com a Airborne Capital Limited ('Airborne Capital') atuando como consultora e prestadora de serviços

SHANNON, Irlanda, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Airborne Capital anuncia o fechamento de sua segunda transação respaldada por ativos ('ABS'), MAST 2022-1.

A ABS de $303,7 milhões ofereceu uma parcela de notas, todas feitas de forma particular, e garantidas em um portfólio de 15 aeronaves de corpo estreito, incluindo dois Boing 737 MAX 8, dois Airbus A320neo, seis Airbus A320-200s e cinco aeronaves Boing 737-800NG

O portfólio tem uma idade média ponderada de 6,0 anos e um prazo médio de locação restante de aproximadamente 6,4 anos

As notas são classificadas como A, com uma relação empréstimo inicial de 61,1% do valor (LTV)

A Mizuho Securities foi o agente de estruturação e colocação, enquanto a Clifford Chance e a Vedder Price foram os consultores jurídicos

Ao comentar sobre a transação, Joe Thorstenson, diretor geral e diretor da estratégia de aviação da Marathon, disse:

"Como um investidor de longo prazo no espaço de aviação, temos o prazer de arrecadar o financiamento ABS em termos atraentes para este portfólio de alta qualidade de aeronaves sob demanda".

Ramki Sundaram, CEO da Airborne Capital, disse:

"A Airborne Capital continua solidificando seu histórico com nossa segunda emissão bem-sucedida de ABS. Estamos muito satisfeitos com nossa parceria com a Marathon nesta transação e ela representa outra forte validação de nossas credenciais de origem e gestão de ativos, juntamente com a entrega de uma solução de responsabilidade atraente."

Sobre a Marathon Asset Management L.P

Marathon Asset Management, a L.P. é uma consultora de investimentos global com sede em Nova York com mais de $20 bilhões de capital sob gestão em 30 de junho de 2022. A empresa foi fundada em 1998 por Bruce Richards e Louis Hanover e emprega mais de 170 profissionais em todo o mundo. A empresa busca retornos absolutos atraentes por meio de investimentos nos mercados de capitais globais e nos mercados de crédito privado, onde é conhecida por sua capacidade de fornecer soluções de capital para empresas de vários setores. A Marathon tem experiência significativa em investimentos em empresas por vários ciclos. A Marathon possui um conjunto de habilidades exclusivo e amplo e uma plataforma proprietária para pesquisar, analisar e agir em situações e estruturas de capital complexas. A sede corporativa da Marathon fica em Nova Iorque, com escritórios em Londres, Tóquio, Luxemburgo, Miami e Los Angeles. A Marathon é uma consultora de investimentos registrada junto à Comissão de Segurança e Câmbio. Acesse o site da empresa em marathonfund.com.

Sobre a Airborne Capital Limited

A Airborne Capital é uma empresa especializada em leasing de aeronaves e gerenciamento de ativos com sede na Irlanda e presença em Shannon, Dublin, Londres, Nova York, Hong Kong e Tóquio. A Airborne foi criada em 2017 e administra aproximadamente US$ 2 bilhões em ativos de aeronaves por meio de relacionamentos ativos com um conjunto global de investidores.

Contato para a imprensa: Paul O' Kane, Murray Group +353 86 6090221, [email protected]

FONTE Airborne Capital

