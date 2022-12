Marathon Asset Management, L.P. (« Marathon ») conclut une transaction d'ABS pour aéronefs avec Airborne Capital Limited (« Airborne Capital ») en tant que conseiller et prestataire de services

SHANNON, Irlande, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Airborne Capital annonce la clôture de sa deuxième transaction d'Asset-Backed Securities (« ABS »), MAST 2022-1.

Marathon est le commanditaire des ABS tandis qu'Airborne Capital est le prestataire de services

les ABS d'un montant de 303,7 millions de dollars comportent une série de titres, qui ont tous fait l'objet d'un placement privé, et sont garantis par un portefeuille de 15 avions à fuselage étroit, dont deux Boeing 737 MAX 8, deux Airbus A320neo, six Airbus A320- 200 et cinq Boeing 737-800NG

cinq Boeing 737-800NG la moyenne d'âge pondérée de ce portefeuille est de 6 ans et la durée moyenne restante du contrat de location est d'environ 6,4 ans

les titres sont classés A, avec un ratio prêt-valeur initial de 61,1 %

Mizuho Securities était l'agent de structuration et de placement, tandis que Clifford Chance et Vedder Price étaient les conseillers juridiques

Joe Thorstenson, directeur général et responsable de la stratégie aviation de Marathon, a commenté la transaction en ces termes :

« En tant qu'investisseur à long terme dans le secteur de l'aviation, nous sommes ravis de lever un financement d'ABS à des conditions attrayantes pour ce portefeuille de haute qualité d'avions très demandés. »

Ramki Sundaram, PDG d'Airborne Capital, a déclaré :

« Airborne Capital continue de consolider ses antécédents avec notre deuxième émission d'ABS réussie. Nous sommes ravis de notre partenariat avec Marathon sur cette transaction, qui représente une nouvelle preuve de nos compétences en matière de production et de gestion d'actifs, associée à une solution de passif attrayante. »

À propos de Marathon Asset Management L.P

Marathon Asset Managemen, L.P. est un conseiller en investissement international basé à New York qui gère plus de 20 milliards de dollars de capitaux au 30 juin 2022. La société a été fondée en 1998 par Bruce Richards et Louis Hanover et emploie plus de 170 professionnels dans le monde. Elle cherche à obtenir des rendements absolus attrayants par le biais d'investissements sur les marchés mondiaux des capitaux et sur les marchés du crédit privé, où elle est connue pour sa capacité à fournir des solutions en matière de capital aux entreprises de tous les secteurs. Marathon a une solide expérience de l'investissement dans les entreprises au cours de cycles multiples. La société possède un vaste ensemble de compétences uniques et une plateforme exclusive pour rechercher, analyser et agir sur des structures et des situations de capital complexes. Son siège social se trouve à New York, et elle possède des bureaux à Londres, Tokyo, Luxembourg, Miami et Los Angeles. Marathon est un conseiller en investissement enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission. Vous pouvez consulter le site Web de la société à l'adresse marathonfund.com.

À propos d'Airborne Capital Limited

Airborne Captial est une entreprise spécialisée dans la location d'aéronefs et la gestion d'actifs. Basée en Irlande, elle est également présente à Shannon, Dublin, Londres, New York, Hong Kong et Tokyo. Airborne a été créé en 2017 et gère environ 2 milliards de dollars américains d'actifs aéronautiques grâce à des relations actives avec un ensemble d'investisseurs mondiaux.

Contact pour les médias : Paul O'Kane, groupe Murray, +353 86 6090221, [email protected]

SOURCE Airborne Capital