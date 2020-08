Marathon Capital adviseert Tokyo Gas bij de overname van het project voor zonne-energie van 500 MWac van Hecate Energy

CHICAGO, 13 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Marathon Capital, LLC ("Marathon") is verheugd aan te kondigen dat Tokyo Gas America Ltd., een volledige dochteronderneming van Tokyo Gas Co., Ltd. ("Tokyo Gas"), het Aktina Solar Project ("Aktina") van Hecate Energy LLC ("Hecate") heeft overgenomen. Aktina is een project voor zonne-energie van 500 MWac/631 MWdc in Wharton County, Texas.

Marathon Capital trad op als exclusief financieel adviseur aan de koopkant van Tokyo Gas bij de transactie, waarbij het uitgebreide due diligence ondersteuning, afname-advies en projectwaarderingsondersteuning bood. Aktina is gelegen in de buurt van het stroomcentrum in Houston waar de vraag groot is en de bouw zal beginnen in het derde kwartaal van 2020. De opgewekte stroom zal worden verkocht aan de ERCOT-groothandelsmarkt.

Met de overname van Aktina zal het totale hernieuwbare energievermogen dat Tokyo Gas bezit of onder contract zal overnemen in Japan en wereldwijd meer dan 1.200 MWdc bedragen. Tokyo Gas zet zich in voor het bereiken van netto nul CO 2 -emissies tegen ongeveer 2050 en het uitbreiden van zijn hernieuwbare energievermogen in Japan en de wereldwijde markten tot 5 GW in 2030 als onderdeel van zijn "Compass 2030" visie.

"Het was geweldig om met het team van Marathon Capital samen te werken. Hun inzichten en begeleiding zijn van cruciaal belang geweest voor onze eerste overname van een project voor zonne-energie in de VS. Ik waardeer hun diepgaande kennis van de hernieuwbare energiesector en tevens hun vermogen om onze doelstellingen te begrijpen en hun passie om samen ons strategische doel te bereiken."— Ken Kiriishi, senior vicevoorzitter bij Tokyo Gas America

"Het was een voorrecht om met het team van Tokyo Gas aan deze transactie te werken. Het Aktina-project is een van de grootste projecten voor zonne-energie in de VS en biedt Tokyo Gas een sterke positie in de Amerikaanse hernieuwbare energiesector. Wij zijn blij om deel uit te maken van deze belangrijke mijlpaal voor Tokyo Gas als onderdeel van zijn verdere expansie op de Amerikaanse markt."— Matt Bigham, directeur bij Marathon Capital

Over Marathon Capital

Marathon Capital is een toonaangevend financieel advies- en investeringsbankierbedrijf dat zich inzet voor het faciliteren van een duurzamere toekomst. Wij bieden onafhankelijke adviesdiensten op het gebied van fusies en overnames, kapitaalwerving, projectfinanciering en gelijke fiscale behandeling aan toonaangevende bedrijven, beleggers en infrastructuurontwikkelaars in de wereld die zich richten op schone energie, duurzaamheid, decarbonisatie en efficiënt gebruik van hulpbronnen. (www.marathoncapital.com)

