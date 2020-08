Marathon Capital asesora a Tokyo Gas en la adquisición del proyecto de energía solar de 500 MWac de Hecate Energy

CHICAGO, 12 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Marathon Capital, LLC ("Marathon") tiene el placer de anunciar que Tokyo Gas America Ltd., una subsidiaria de propiedad integral de Tokyo Gas Co., Ltd. ("Tokyo Gas") ha adquirido el proyecto de energía solar Aktina ("Aktina") de Hecate Energy LLC ("Hecate"). El Aktina es un proyecto de energía solar de 500 MWac / 631 MWdc ubicado en el condado de Wharton, Texas.

En la transacción, Marathon Capital actuó como asesor financiero exclusivo de la parte compradora para Tokyo Gas, proporcionando un completo soporte de diligencia debida, asesoramiento en el compromiso de compra y valoración del proyecto. El proyecto Aktina está ubicado cerca del centro de carga de alta demanda de Houston y comenzará a construirse en el tercer trimestre de 2020. La energía generada se venderá al mercado mayorista ERCOT.

Con la adquisición de Aktina la capacidad total de energía renovable que Tokyo Gas posee, o se encuentra al amparo de un contrato para adquirir en Japón y en el ámbito mundial, superará los 1.200 MWdc. Como parte de su visión "Compass 2030", Tokyo Gas está comprometida a lograr cero emisiones netas de CO 2 para alrededor de 2050 y a aumentar su capacidad de generar energía renovable en Japón y los mercados mundiales hasta 5 GW para 2030.

"Trabajar con el equipo de Marathon Capital ha resultado una experiencia muy grata. Su profundo conocimiento y orientación han resultado de fundamental importancia para la adquisición de nuestro primer proyecto de energía solar en EE. UU. Agradezco muchísimo su profundo conocimiento del espacio de las energías renovables y, sobre todo, su capacidad para entender nuestras metas y su pasión por alcanzar juntos nuestro objetivo estratégico" –Ken Kiriishi, vicepresidente senior de Tokyo Gas America

"Ha sido un privilegio trabajar con el equipo de Tokyo Gas en esta transacción. El proyecto Aktina es uno de los mayores proyectos de EE. UU. y establece con total firmeza la posición de Tokyo Gas en el sector de las energías renovables de dicho país. Nos complace formar parte de este hito importante para Tokyo Gas, a medida que continúa su expansión en el mercado estadounidense" –Matt Bigham, director de Marathon Capital

Acerca de Marathon Capital

Marathon Capital es una empresa líder en asesoría financiera y banca de inversión, comprometida con la facilitación de un futuro más sostenible. Proporcionamos servicios independientes de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés), recaudación de capital, financiación de proyectos y asesoría en equidad tributaria, a empresas, inversores y desarrolladores de infraestructuras líderes a nivel mundial, enfocados en la energía limpia, la sostenibilidad, la descarbonización y la eficiencia de los recursos. (www.marathoncapital.com)

