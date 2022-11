MARBLEX LANÇA ECOSSISTEMA MBX 2.0 COM NFT LAUNCHPAD (PLAYONE FOR MBX), SWAP SERVICE E NFT MARKETPLACE

LOS ANGELES, 9 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A MARBLEX, uma subsidiária de blockchain da desenvolvedora e editora líder de jogos móveis Netmarble, anunciou o lançamento do ecossistema MBX 2.0. O lançamento de hoje do NFT Marketplace e do Swap Service conclui o lançamento do novo ecossistema, somando-se à recente estreia do NFT Launchpad (Playone for MBX).

O lançamento do NFT Launchpad (Playone for MBX) em 27 de outubro assinalou o primeiro site de INO (oferta inicial de NFTs) para os NFTs MARBLEX. Esses itens digitais podem ser vendidos na forma de pré-venda, em que os usuários podem se inscrever e executar a missão de assinatura especificada para cada produto. As transações podem ser realizadas com tokens MBX apenas no momento (é necessária uma conta na MBX Wallet). Os fãs podem usar o NFT Launchpad agora para ter a chance de se tornar um vencedor da Whitelist, para ter a oportunidade de pré-encomendar um número limitado de controladores de NFTs a um preço mais baixo, vinculado ao lançamento em 14 de novembro do THE KING OF FIGHTERS ARENA.

O SWAP Service (lançado em 9 de novembro) permite que os usuários façam trocas entre tokens de jogos e MBX. Este serviço utiliza o novo método AMM, que permite que as transações sejam concluídas instantaneamente. A partir de hoje, os usuários podem trocar seus NFTs por meio do NFT MarketPlace com três tipos de métodos de trading disponíveis: leilão, compra instantânea e faça uma oferta.

O lançamento do MBX 2.0 é uma iniciativa fundamental para a MARBLEX expandir seu ecossistema e ativação, permitindo que os gamers utilizem serviços de blockchain de forma fácil. Com o objetivo de superar um serviço de blockchain comum, a MBX pretende oferecer aos gamers e usuários de blockchain um ecossistema de blockchain especializado em jogos por meio de uma conexão altamente desenvolvida entre o serviço de blockchain e os jogos.

Juntamente com o lançamento do MBX 2.0, a MARBLEX está preparando um programa de embaixadores da MBX, que faz parceria com influenciadores e a comunidade DAO, e também várias oportunidades de Staking, incluindo o MBXL Staking Service. Os detalhes podem ser encontrados no site oficial.

A MBX é um ecossistema de blockchain de jogos lançado pela MARBLEX com base na mainnet Klaytn. O ecossistema não só incentiva o engajamento orgânico dos gamers, mas também os recompensa por sua participação.

Fãs do mundo todo podem utilizar o ecossistema MBX como parte do A3: Still Alive e Ni no Kuni: Cross Worlds da Netmarble. A empresa adicionará o exclusivo ecossistema de blockchain progressivamente a títulos futuros, como Let's Get Rich: Meta World e The King of Fighters ARENA.

Mais informações podem ser encontradas no site e nos canais oficiais da MARBLEX no Medium, Telegram, Twitter e Facebook.

Sobre a MARBLEX

A MARBLEX é uma subsidiária de blockchain da Netmarble Corp., impulsionada pelo serviço de blockchain baseado em jogos. A MARBLEX tem como objetivo trazer para o mercado os jogos de blockchain da mais alta qualidade com títulos AAA. É uma empresa bem estabelecida com mais de seis mil funcionários colaborativos, incluindo veteranos do setor de jogos e especialistas em tecnologia de blockchain do mundo todo. Ao oferecer serviços como carteira de criptomoedas, exchange descentralizada, staking de tokens e marketplace de NFTs, a MARBLEX permite que os usuários vivenciem um ecossistema ideal de jogos baseados em blockchain. O token MARBLEX (MBX) está oficialmente listado nas exchanges de criptomoedas Bithumb, Bitrue, MEXC e Huobi para assumir sua presença global.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e Marvel Future Fight. Como matriz da Kabam e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble dedica-se a divertir públicos em todo o mundo com diversos games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com detentores de propriedade intelectual no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1942535/221107_MBX_11_2___01_SNS_1920x1280.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpg

FONTE Netmarble

SOURCE Netmarble