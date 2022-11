MARBLEX LANZA EL ECOSISTEMA MBX 2.0 CON NFT LAUNCHPAD (PLAYONE FOR MBX), SERVICIO DE SWAP Y NFT MARKETPLACE

LOS ÁNGELES, 9 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- MARBLEX, una subsidiaria de cadena de bloques de Netmarble, desarrollador y editor líder de juegos móviles, anuncia el lanzamiento del ecosistema MBX 2.0. El lanzamiento de hoy del NFT MarketPlace y Servicio de Swap completa el lanzamiento del nuevo ecosistema, que se suma a los recientes debuts del NFT Launchpad (Playone for MBX).

El lanzamiento del NFT Launchpad (Playone for MBX) el 27 de octubre marca el primer sitio web de NFT INO (oferta inicial de NFT) para los NFT de MARBLEX. Estos artículos digitales se pueden vender en forma de preventa, donde los usuarios pueden solicitar y realizar la misión de suscripción especificada para cada producto. Las transacciones se pueden realizar con tokens MBX solo en este momento (se requiere una cuenta de la MBX Wallet). Los fanáticos ahora pueden utilizar el NFT Launchpad para tener la oportunidad de convertirse en ganadores de la lista blanca, a fin de solicitar previamente un número limitado de controladores de NFT a un precio más bajo, vinculado al lanzamiento del 14 de noviembre de THE KING OF FIGHTERS ARENA.

El Servicio SWAP (lanzado el 9 de noviembre) permite a los usuarios intercambiar entre tokens de juego y MBX. Este servicio utiliza el nuevo método AMM, que permite que las transacciones se completen al instante. A partir de hoy, los usuarios pueden intercambiar sus NFT a través del NFT MarketPlace con tres tipos de métodos de trading disponibles: subasta, compra ahora y presentar oferta.

El lanzamiento de MBX 2.0 es una iniciativa clave para MARBLEX en el marco de la expansión y activación de su ecosistema, lo que les permite a los jugadores utilizar los servicios de la cadena de bloques sin esfuerzo. Con el objetivo de superar un servicio ordinario de cadena de bloques, MBX busca ofrecer tanto a los jugadores como a los usuarios de la cadena de bloques un ecosistema de cadena de bloques especializado en los juegos a través de una conexión altamente desarrollada entre el servicio de la cadena de bloques y los juegos.

Junto con el lanzamiento de MBX 2.0, MARBLEX está preparando un programa de embajadores de MBX que se asocia con influencers y la comunidad de DAO, así como con numerosas oportunidades de staking, incluido el MBXL Staking Service. Puede encontrar detalles en el sitio web oficial.

MBX es un ecosistema de cadena de bloques de juegos basado en la red principal de Klaytn lanzado por MARBLEX. El ecosistema no solo fomenta el compromiso integral de los jugadores, sino que también los recompensa por su participación.

Los fanáticos de todo el mundo pueden disfrutar del ecosistema MBX como parte de A3: Still Alive y Ni no Kuni: Cross Worlds de Netmarble. La empresa agregará progresivamente el ecosistema de cadena de bloques de su propiedad a los próximos títulos como Let's Get Rich: Meta World y The King of Fighters ARENA.

Acerca de MARBLEX

MARBLEX es una subsidiaria de cadena de bloques de Netmarble Corp., respaldada por un servicio de cadena de bloques basado en juegos. MARBLEX tiene como objetivo llevar los juegos de cadena de bloques de la más alta calidad al mercado con títulos AAA. Se trata de una empresa bien establecida con más de 6.000 empleados colaborativos, incluidos veteranos de la industria de los juegos y expertos en tecnología de cadena de bloques de todo el mundo. Al ofrecer servicios como una billetera de criptomonedas, intercambio descentralizado, staking de tokens y NFT Marketplace, MARBLEX les permite a los usuarios experimentar un ecosistema de juegos óptimo basado en la cadena de bloques. El token MARBLEX (MBX) cotiza oficialmente en las bolsas de criptomonedas Bithumb, Bitrue, MEXC y Huobi para ocupar su presencia global.

Acerca de Netmarble Corporation

Creada en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es un importante desarrollador y editor que supera los límites de la experiencia de los juegos móviles con juegos altamente innovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution y Marvel Future Fight. Como empresa matriz de Kabam y uno de los principales accionistas de Jam City y HYBE (antes Big Hit Entertainment), Netmarble trabaja para entretener a audiencias de todo el mundo con una variedad de juegos móviles basados en sus poderosas franquicias y colaboraciones con titulares de propiedad intelectual de todo el mundo. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com

