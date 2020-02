Marc Anthony y el ganador del Oscar, Juan Jose Campanella se unen para producir la serie animada para niños Gloria (doesn't) Know It All

Gloria (doesn't) Know it All es una serie animada dirigida a niños de 4 a 8 años, que muestra al mundo la riqueza de la cultura latina a través de sus manifestaciones culturales más universales: realismo mágico y música. Co-creado por Carla Curiel, Roberto Castro, Felipe Pimiento y Gaston Gorali Gloria (doesn't) Know it All Gloria (doesn't) Know it All es el viaje de una pequeña llama muy decidida de 7 años, que es enviada a visitar a su abuelita en un pueblo mágico en donde descubre su maravillosa cultura.