NOVO RECORDE DE DESTILARIA ALCANÇADO PARA A GLEN GRANT APÓS O THE VISIONARY, DE 68 ANOS, SER VENDIDO POR £ 212.500 (US$ 256.636) NO DISTILLERS ONE OF ONE, O SEGUNDO LEILÃO QUE QUEBRA O RECORDE EM DUAS SEMANAS

Esse item raro de 68 anos segue o leilão histórico da semana passada do Devotion 70-Year-Old por £ 81.250 (US$ 101.300), com ambos os lotes destinados a beneficiar organizações de caridade na Escócia

ROTHES, Escócia, 6 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- The Glen Grant Single Malt Scotch Whisky anuncia hoje que The Visionary 68-Year-Old foi vendido por £ 212.500 (US$ 256.636) - dobrando a alta estimativa original - no Leilão The Distillers One of One, com lucros destinados a beneficiar a Distillers' Charity.

The Visionary

Essa notícia vem logo após o leilão histórico da semana passada em parceria com a Sotheby's, no qual o Devotion 70-Year-Old foi vendido por £ 81.250 (US$ 101.300). Ao bater do martelo no Distillers One of One, o Visionary exclusivo - o uísque mais antigo presente no leilão - agora detém um preço recorde mundial para um uísque da The Glen Grant em seus 180 anos de história e garantiu que a destilaria figurasse entre os três primeiros lugares entre os 39 lotes do leilão deste ano.

Envelhecido por 68 anos e extraído de um único barril de xerez oloroso, a oferta rara do The Visionary mostra a qualidade excepcional dos uísques da Glen Grant em idade avançada. Embora seja relativamente novo no cenário de leilões, os sucessos recentes da The Glen Grant destacam a abordagem meticulosa de maturação e colecionamento da destilaria que se chama Speyside home desde 1840.

SOBRE O VISIONÁRIO

Inspirando-se nas viagens e na paixão de James "The Major" Grant pela conservação e natureza, o inovador decantador, magnum de corte battuto de 1,6L soprado à mão e rolha de pedra preciosa Malaquita, vem em um estojo de apresentação inspirada na época. O design do decantador segue sugestões da rica Vitoriana e dos próprios recipientes nos quais "The Major" trouxe descobertas de plantas e flores exóticas para as estufas da destilaria em seu amado Jardim dos Esplendores, agora nas dependências da destilaria.

Envelhecido em um único barril de xerez número 835 e engarrafado em 1955, esse whisky raro captura tons de ouro do outono, refletindo as folhas dos Jardins dos Esplendores. O aroma deste uísque de 68 anos começa com a fragrância de frutas maduras, mesclando-se perfeitamente com notas amanteigadas e de caramelo e um delicado toque de fumaça. Ao paladar, apresenta um ótimo equilíbrio entre baunilha frutada e xerez doce e o final é rico e robusto, proporcionando uma sensação longa e duradoura ao paladar, definida por frutos secos doces, um toque de especiarias e fumaça suave.

Os lucros da venda irão para a The Distillers' Charity, que vem transformando as oportunidades de vida dos jovens na Escócia, ajudando-os a desenvolver conhecimento, confiança, resiliência e competências que os preparem para a vida e o trabalho.

