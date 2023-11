Marca número 1 no combate as dores lança fórmula que promete revolucionar o mercado de analgésicos

SÃO PAULO, 6 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Dorflex, marca de Consumer Healthcare na Sanofi, entrega mais uma vez uma solução baseada em ciência para que o brasileiro possa ir em frente sem se preocupar com a dor. Trata-se do novo Dorflex MAX, com fórmula exclusiva com duas vezes mais relaxante muscular e analgésico em um só comprimido*, indicado para combater as dores intensas no corpo, que podem impactar as pessoas no dia a dia.

Para agregar inovação à solução, foram necessários mais de 5 anos de pesquisa da unidade de Scientific Affairs, o que reforça o comprometimento com a saúde e com as necessidades do consumidor, presente no centro das decisões. O mote "Vai em frente e deixa a dor com a gente" segue com a missão de incentivar os brasileiros, que batalham diariamente, sobre a importância do equilíbrio entre correr atrás dos objetivos e o autocuidado.

Marília Zanoli

Diretora de Marketing de Consumer Healthcare na Sanofi

"Dorflex MAX evidencia o compromisso da nossa unidade de consumo de inovar e trazer o autocuidado - que é a nossa grande causa de acordo. E isso só reforça a potência da marca, 100% brasileira e presente há mais de 50 anos nos lares brasileiros. Dorflex está no ranking BrandZ 50 marcas brasileiras mais valiosas".

Histórias inspiradas em brasileiros reais

O lançamento dá continuidade à campanha "Histórias Reais", que está no ar, é ilustrada por brasileiros que, por meio de criatividade e garra, não medem esforços para exercer suas atividades do dia a dia. Com isso, a marca reforça seu posicionamento (Vai em frente e deixa a dor com a gente), sendo a opção de cuidado em casos de dor. A direção dos filmes da campanha é de Leandro HBL, do Bando Studio, e a produção de áudio é da Fuzzr.

Silvio Silva

Diretor Comercial de Consumer Healthcare na Sanofi

"É um orgulho e satisfação enorme para todo o time Dorflex levar mais uma novidade que entrega inovação e ciência aos consumidores. Esse resultado vem de um esforço de muitas áreas envolvidas no propósito de garantir uma rotina sem dor e com comodidade para nosso público, mais uma entrega para os nossos consumidores que estão no centro das tomadas de decisões, além da parceria que temos com os nossos clientes para este alcance".

Campanha: https://www.youtube.com/watch?v=5I5I6lQ_4Wk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2264052/1.jpg

FONTE Sanofi