Marcas da categoria nova e inovações florescem da Absen no lançamento da primavera de 2023

SHENZHEN, China, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Absen, uma das marcas lidéres de painéis de LED do mundo, realizou o Evento de Lançamento da Primavera 2023 em 21 de março, apresentando as marcas da nova categoria e uma variedade de novas tecnologias, soluções e produtos de LED. Profissionais da indústria e representantes da mídia em todo o mundo se reuniram para testemunhar o lançamento das marcas da categoria em destaque da Absen - AbsenLive, Absenicon e AbsenCP.

AbsenLive, LED de última geração da para palcos de classe mundial

Capacitando seu palco, a AbsenLive é uma marca da categoria dedicada da Absen focada no mercado de locação e encenação de alto padrão e produção virtual/palco xR. Construída com base em décadas de experiência em painéis de LED, a AbsenLive constitui uma escolha prioritária para empresas globais que exigem imagem de alta qualidade , estrutura extremamente estável e reprodução de cores superior. A AbsenLive facilita a fusão do virtual e do real, trazendo uma imensa experiência para o público e criando um valor extraordinário para o cliente. A última série Jupiter Pro foi projetada especificamente para ambientes externos, apresentando uma plataforma de alta transparência, LED de alto brilho e capacidade de curvatura precisa, porém leves e duráveis. Além disso, o design modular e de empilhamento&pendura, tornando a instalação mais rápida e fácil.

Absenicon, Máquina "all-in-one" de LED interativa e inteligente

Absenicon tela inteligente, criada em 2018, é uma marca de alta qualidade da Absenicon com foco em exibição de conferências e exibição ao consumidor.

O objetivo é promover a transformação digital das empresas e atualizar a experiência audiovisual do mercado consumidor de ponta com a máquina "all-in-one" de LED interativa e inteligente. A tela inteligente Absenicon posiciona-se como uma grande tela inteligente de mais de 100 polegadas. Trata-se de um terminal de tela inteligente de LED que integra exibição de documentos, tela de projeção de alta definição e aplicação de vídeo remoto. É usado em vários cenários de aplicação, como teatros universitários, salas de conferência, salas de aula, exposições e salas de exibição privados. A série X, uma das duas novas soluções de painéis de LED, oferece grandes formatos (108"/136"/163") com clareza aprimorada usando tecnologia flip-chip COB, controles fáceis de usar e painéis 100% integrados. A série C Ultrawide oferece telas widescreen aplicáveis a conteúdos 21:9 e formatos de 154"/181"/208", com campo visual 33% a maisr. Elas são projetadas para oferecer visibilidade e impacto excepcionais para publicidade e outras aplicações de sinalização digital.

AbsenCP, LED pronto para usao para atender às suas demandas

Criatividade com simplicidade, a AbsenCP é uma marca da categoria delicada especialmente estabelecida pela Absen para o mercado global de canais de painel de LED com base no conceito de desenvolvimento de "LED pronto para uso para atender às suas demandas". A nova série CP apresenta painéis de LED de alta resolução, molduras mínimas e recursos avançados de controle para atender às necessidades comerciais, sendo amplamente utilizada em ambientes corporativos, de varejo, parques temáticos, exposições, e-sports, bares de entretenimento e outros cenários. A marca tem como foco o mercado de displays comerciais e compreende produtos que combinam criatividade e simplicidade.

Novos produtos trazem inovações

No evento, além das marcas da categoria, a Absen lançou vários novos produtos e soluções em várias categorias. Sua excepcional qualidade de imagem, brilho e precisão de cores, os tornaram ideais para aplicações internas e externas.

Produtos inovadores com tecnologia MicroLED

O CL V2 é um produto MicroLED de ponta para ambientes internos com uma configuração de pixel fino, alto brilho e contraste e precisão avançada de cores. O revestimento preto, flip chip total e tecnologias HDR 10 produzem uma tela anti-reflexo e altamente confiável, com resultados e recursos visuais impressionantes.

O KLCOB V2 é um revolucionário produto MicroLED, uma escolha sábia para ambientes externos. Sua superfície de exibição é projetada com extraordinários pretos profundos que criam incrível consistência de preto e exibem um preto profundo e puro, melhorando o desempenho visual a um nível sem precedentes e capturando todo o brilho. Leve e ultrafino, o KLCOB V2 economiza tempo e esforço durante a instalação.

O novo modelo para DOOH e esportes de Absen

Um novo painel de LED flexível, o A27 V3 é leve, ultrafino e dobrável. Com uma taxa de proporção de display comercial de 16:9 e tecnologia de gerenciamento de cores premium, oferece um amplo ângulo de visão adequado para todos os tipos de aplicações de sinalização.

Uma nova linha de soluções DOOH destaca o totem de LED da Absen, fornecendo qualidade de imagem requintada com o uso de telas de ultra-alta definição e taxa de atualização ≥3840Hz. Estáveis e confiáveis, os painéis são fáceis de instalar e manter, oferecendo soluções integradas, controle de cluster e garantia de segurança.

Por fim, uma nova linha é dedicada a esportes e entretenimento. Os quatro componentes principais são gerenciamento e controle multissistema centralizado inteligente, um sistema multifuncional ajustável a vários cenários, instalação, operação e manutenção simples e convenientes e eficiência energética.

Recrutamento de canais - Bem-vindo a fazer parte da Absen

Como parte do compromisso de expandir sua rede global, o Programa de Recrutamento de Canais da Absen foi anunciado no evento. Este programa visa atrair novos parceiros e revendedores para a rede Absen e dar-lhes acesso aos mais recentes produtos e soluções de painel de LED.

O Evento de Lançamento da Primavera 2023 foi concluído com um sucesso retumbante. Com uma variedade de marcas e produtos da nova categoria, a Absen está preparada para a excelência contínua na indústria de painel de LED e no atendimento aos clientes com as melhores soluções.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2037007/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2037008/image_2.jpg

FONTE Absen.com

