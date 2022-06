Marcas emergentes são pioneiras em smartphones mais sustentáveis

"A demanda dos compradores por smartphones mais sustentáveis está crescendo, e também há um interesse maior entre as marcas de smartphones em investir em sustentabilidade, o que faz com que o futuro pareça um pouco mais animador. Marcas emergentes são pioneiras quando se trata de smartphones mais sustentáveis", disse Sören Enholm, CEO da TCO Development.

No ano passado, o Fairphone 4 5G foi certificado de acordo com a TCO Certified. Este ano foi a vez do Realme GT2 Pro. No total, existem atualmente três modelos certificados de acordo com a TCO Certified. Os critérios da TCO Certified abrangem a responsabilidade ambiental e social na cadeia de suprimentos e em todo o ciclo de vida do produto, incluindo substâncias perigosas, circularidade, fabricação socialmente responsável, fabricação ambientalmente responsável e muito mais.

A TCO Certified ajuda a colocar a voz do comprador diretamente na cadeia de suprimentos de TI, onde se encontra a maioria dos impactos de sustentabilidade ao longo da vida de um smartphone. Os critérios são elaborados para impulsionar a mudança nos pontos de maior importância. Com uma ampla variedade de modelos de produtos certificados de marcas conhecidas, a TCO Certified é a certificação de escolha para compradores que desejam selecionar produtos de TI com responsabilidade.

Sobre a TCO Certified

A organização por trás da certificação de sustentabilidade TCO Certified é a TCO Development. Nossa visão é que todos os produtos de TI devem ter um ciclo de vida ambiental e socialmente sustentável. Critérios com base em ciência e verificação independente de conformidade nos ajudam a acompanhar e acelerar o progresso ao longo do tempo.

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1840456/TCO_Development.jpg

Contato: Dennis Svärd, Global PR Manager, +4670 480 40 94, [email protected]

FONTE TCO Development

SOURCE TCO Development