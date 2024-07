March Networks renforce la sécurité des jeux de Paris 2024

Le logiciel Command Enterprise et des caméras intelligentes pour renforce la sécurité du Stade Nautique

PARIS, 19 juillet 2024 /PRNewswire/ -- March Networks® est fier d'annoncer son rôle crucial dans la configuration de la sécurité des Jeux de Paris 2024, en particulier au Stade Nautique de Vaires-sur-Marne et l'Île de loisirs de Vaires-Torcy.

Le Stade Nautique, qui accueillera les épreuves d'aviron et de canoë-kayak, est surveillé par des caméras de sécurité de March Networks. Ce système, déployé en partenariat avec l'intégrateur RJ45 Technologies, joue un rôle essentiel dans la sécurité physique et matérielle du site.

Sécuriser les Jeux de Paris 2024

« March Networks est honoré de contribuer à la sécurité de ces événements mondiaux prestigieux que sont les jeux de Paris 2024. Notre technologie et notre expertise aident tant les athlètes que les spectateurs à se concentrer sur les compétitions en sachant qu'ils sont protégés », a déclaré Claus Rønning, Vice-président et Directeur Régional des Ventes pour March Networks en Europe.

L'Île de loisirs de Vaires-Torcy, accueillant des athlètes, des spectateurs et des touristes, dispose d'un système de caméras de sécurité alimentées par l'énergie solaire. Les deux sites sont interconnectés via un lien radio de 5 km. Le logiciel March Networks Command Enterprise centralise tous les flux des caméras, offrant des vues stratégiques et une couverture complète sur un grand mur vidéo. La gestion centralisée de la vidéosurveillance est essentielle pour une surveillance, un contrôle et une récupération des données efficaces, cohérents et rationalisés à travers plusieurs emplacements, aidant à assurer la sécurité des 30 000 spectateurs quotidiens attendus sur le site pendant les jeux.

March Networks s'appuie sur son expérience en tant que fournisseur de solutions pour plus de 1 000 institutions bancaires, 300 marques de retail et 800 entreprises commerciales et industrielles dans le monde entier pour fournir les mêmes solutions de sécurité avancées pour des événements de grande envergure comme les Jeux Olympiques.

« Travailler avec March Networks a toujours été une expérience enrichissante. Leur technologie de supervision nous permet de fournir des solutions de sécurité d'excellence. Ce projet pour Paris 2024 témoigne de notre collaboration longue et fructueuse », a commenté Bujar Marevci, Président de RJ45 Technologies.

Pour en savoir plus sur le logiciel March Networks Command Enterprise et notre gamme de caméras de surveillance avancées.

Pour en savoir plus sur le Stade Nautique de Vaires-sur-Marne.

Pour parler à quelqu'un des solutions vidéo intelligentes de March Networks, veuillez nous contacter.

À propos de March Networks

March Networks® est un leader dans l'avenir de la vidéo intelligente, transformant la vidéo d'entreprise en informations commerciales exploitables. Reconnu mondialement pour notre expertise approfondie en sécurité vidéo et en analyse de données, nous permettons aux organisations d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la rentabilité. Nos technologies vidéo intelligentes basées sur le cloud vont au-delà de la surveillance traditionnelle, intégrant des analyses d'IA et des intégrations avancées comme les systèmes de point de vente, les dispositifs IoT et les distributeurs automatiques pour stimuler la croissance des entreprises et améliorer l'expérience client. Avec une portée mondiale, un support local et un engagement envers le service client, nous assurons le bon fonctionnement, la maintenance et l'optimisation des systèmes pour nos clients dans plus de 70 pays. Basé à Ottawa, Canada, March Networks est un partenaire de confiance et un leader innovant en vidéosurveillance intelligente.

March Networks et le logo March Networks sont des marques déposées de March Networks Corporation.

À propos de RJ45 Technologies

RJ45 Technologies, est partenaire March Networks Platinium depuis 2008, son équipe technique est notamment composé de l'ingénieur classé n°1 en Europe. L'entreprise se spécialise dans les systèmes de sécurité avancés et a bâti une solide réputation dans ce secteur. Basée à Paris, la société a un impressionnant palmarès de projets réussis dans les domaines du secteur public, du retail et du luxe. RJ45 est connue pour gérer des défis de sécurité à grande échelle avec expertise et fiabilité.

Avertissement : March Networks n'est ni un sponsor officiel ni un partenaire des Jeux de Paris 2024. Toutes les références aux Jeux sont à titre informatif uniquement.

Contact médias :

Jacqueline Ondaye

Responsable Communications, March Networks

[email protected]

+1 343 996 8623

Philippe Latour

Regional Sales Manager, France

+33 6 07 61 40 96

[email protected]

Bujar Marevci

Président de RJ45 Technologies

+33 1 451 12345

[email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2464624/07_17_olympic_french_final__1080p.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2464629/MN_logo_Color_cmyk.jpg