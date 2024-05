March of Dimes lanza la campaña Low Dose, Big Benefits™ para combatir la preeclampsia y el parto prematuro

Allyson Felix, 11 veces medallista olímpica y cofundadora y presidenta de Saysh, sensibiliza sobre la campaña mediante su experiencia personal con la preeclampsia y el parto prematuro

La campaña amplía la plataforma It Starts With Mom® de la organización junto con sus socios HCA Healthcare, Clearblue, Goldbug, The Honest Company, Philips Avent y Sanofi

ARLINGTON, Virginia, 3 de mayo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, la organización líder que lucha por la salud de todas las mamás y los bebés, anunció hoy el lanzamiento de Low Dose, Big Benefits (dosis bajas, grandes beneficios), una campaña de varios años destinada a disminuir los efectos adversos de la preeclampsia y el parto prematuro mediante el uso de aspirina en dosis bajas. La nueva campaña contará con la participación de la empresaria y atleta olímpica estadounidense Allyson Felix como embajadora de la marca y forma parte de la plataforma It Starts With Mom de March of Dimes, que ofrece a las familias información y recursos educativos durante el embarazo. It Starts With Mom cuenta con el generoso apoyo de socios de confianza, como HCA Healthcare, Clearblue, Goldbug, The Honest Company, Philips Avent y Sanofi.

Mayo es el Mes de la Concienciación sobre la preeclampsia, y Low Dose, Big Benefits pretende promover la igualdad de acceso a información crítica para las familias y los profesionales de la salud. La preeclampsia es una enfermedad potencialmente mortal que provoca un aumento de la tensión arterial de la mujer embarazada y puede dar lugar a partos prematuros, cardiopatías y otras complicaciones. Una nueva encuesta, realizada por The Harris Poll en nombre de March of Dimes, reveló que casi 1 de cada 5 familias no había oído hablar nunca de la preeclampsia, cifra que se eleva a más de 1 de cada 4 en el caso de las familias negras. La encuesta de The Harris Poll también reveló que solo 2 de cada 10 familias encuestadas conocen a fondo o muy bien las intervenciones médicas, como las dosis bajas de aspirina disponibles para reducir los riesgos de preeclampsia, lo que convierte a esta campaña en un paso fundamental para mejorar la salud materno infantil.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), el 80% de las muertes relacionadas con el embarazo son evitables, y los trastornos hipertensivos del embarazo, como la preeclampsia, figuran entre las principales causas de muerte, sobre todo entre las madres negras. La preeclampsia afecta a 1 de cada 25 embarazos en EE. UU., con posibles consecuencias para la madre y el bebé durante el embarazo, el parto y el alumbramiento, e incluso a lo largo de la vida de ambos. Estudios demuestran que las embarazadas con mayor riesgo de preeclampsia que toman dosis bajas de aspirina pueden reducir su riesgo de preeclampsia en un 15% y su riesgo de parto prematuro en un 20%.

"La preeclampsia es un factor clave de mortalidad y morbilidad materna e infantil", afirmó la Dra. Elizabeth Cherot, presidenta y directora general de March of Dimes. "Sabemos que una dosis baja de aspirina puede mejorar los resultados tanto para la madre como para el bebé, y al equipar a las familias y a los proveedores con el conocimiento y las herramientas que necesitan para manejar proactivamente los embarazos, tengo la esperanza de que podamos hacer avances significativos en la reducción de los malos resultados de salud materna e infantil y potencialmente salvar las vidas de las madres y los bebés".

Un componente clave de la campaña consistirá en educar a los profesionales de la salud, incluidos ginecólogos-obstetras, parteras y farmacéuticos, sobre los beneficios de las dosis bajas de aspirina, así como a las mujeres embarazadas, sus familias y el público en general sobre los posibles beneficios de la intervención y consejos sobre cómo hablar con su proveedor sobre las dosis bajas de aspirina. Para contribuir a este esfuerzo, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal se ha unido a March of Dimes para ayudar a difundir la importancia de Low Dose, Big Benefits entre sus 6,500 miembros, entre los que se incluyen médicos e investigadores.

El equipo de mejoras de la calidad de March of Dimes trabajará con los médicos y el personal clínico para implantar un proceso de detección de la preeclampsia para las pacientes embarazadas dentro de las 12 primeras semanas de gestación o en su primera visita prenatal. Aunque Low Dose, Big Benefits es una campaña nacional, March of Dimes empezará centrándose en California, Florida, Nueva York, Pensilvania y Texas, donde se produce la mayor cantidad de nacimientos.

"Como madre a la que diagnosticaron preeclampsia en mi primer embarazo y que tuvo que dar a luz por cesárea de urgencia a las 32 semanas, entiendo la importancia de la salud materna, especialmente para las mujeres de color", dijo Allyson Felix, atleta olímpica que ha batido récords y miembro del Celebrity Advocate Council de March of Dimes. "Durante mi segundo embarazo, sabía que ya tenía un alto riesgo de volver a desarrollar preeclampsia y, gracias a las conversaciones con mi proveedor, que comprendió mi miedo y me escuchó, decidimos que una dosis baja de aspirina era la intervención adecuada para mí y mi bebé. Mi segundo parto y alumbramiento fueron sanos, hermosos y poderosos, y por eso asociarme con March of Dimes para educar a las familias sobre los beneficios de las dosis bajas de aspirina es profundamente personal e importante para mí".

Low Dose, Big Benefits es la culminación del legado de March of Dimes desde 1938 de financiar la investigación para ayudar a millones de bebés a sobrevivir y desarrollarse. Desde la poliomielitis hasta el parto prematuro, los investigadores de la organización tienen un largo historial de descubrimientos decisivos para resolver algunos de los mayores problemas a los que se enfrentan las madres y los bebés. En 2011, pusieron en marcha el Centro de Investigación de la Prematuridad (PRC, en inglés) de March of Dimes en Stanford, que fue el primer centro de investigación del país dedicado a identificar las causas de los nacimientos prematuros. En 2015, la organización creó la Hoja de ruta de la campaña contra la prematuridad, que identificó ocho intervenciones que podrían reducir la tasa de nacimientos prematuros e incluía dosis bajas de aspirina. En 2021, dirigido por el profesorado y el personal de la California Maternal Quality Collaborative (CMQCC), el Stanford PRC invirtió en una iniciativa de dosis bajas de aspirina y comenzó a llevarla de la investigación a la aplicación.

"Estamos entusiasmados con los progresos que hemos observado en la campaña de dosis bajas de aspirina que han puesto a prueba nuestros socios en California", ha declarado el Dr. Emre Seli, asesor científico jefe de March of Dimes. "Sobre la base de nuestra larga historia de investigación e innovación en salud, combinada con la abrumadora cantidad de datos que demuestran cómo la aspirina en dosis bajas puede mejorar los resultados de salud materna e infantil, nuestra campaña Low Dose, Big Benefits ampliará la concienciación a las familias de todo EE. UU. y ayudará a cambiar el rumbo de la crisis de salud materna e infantil".

March of Dimes utilizará su plataforma It Starts With Mom, apoyada por socios, para educar a familias y proveedores durante todo el año sobre temas de salud materna, como la aspirina de dosis baja, las doulas, las vacunas, la salud mental materna y el posparto, como parte de la misión de la organización sin ánimo de lucro de mejorar los resultados de la salud materna e infantil para todas las madres y bebés.

"Nos honra ser socios de March of Dimes desde hace mucho tiempo, desde nuestra Iniciativa de las 39 Semanas para reducir las cesáreas innecesarias y mejorar los resultados para las madres y los bebés hasta nuestro trabajo para mejorar la educación posparto", dijo Amy Casseri, vicepresidenta sénior de HCA Healthcare y miembro de la Junta Nacional de Fideicomisarios de March of Dimes. "Sabemos que la educación puede tener un impacto significativo en la atención que reciben las madres y los bebés, y estamos orgullosos de formar parte de esta nueva campaña".

March of Dimes invita a familias y proveedores a sintonizar este mes y todo el año a través de las plataformas de la organización para aprender más sobre temas de salud materno-infantil, incluyendo Low Dose, Big Benefits:

22 de mayo - It Starts With Mom Live con la Dra. Cherot, Diana E. Ramos , MD, MPH, MBA, FACOG, Cirujana General de California , Amanda Williams , MD, MPH, FACOG, Asesora de Innovación Clínica, California Maternal Quality Care Collaborative, y una madre que se benefició de una dosis baja de aspirina.

con la Dra. Cherot, , MD, MPH, MBA, FACOG, Cirujana General de , , MD, MPH, FACOG, Asesora de Innovación Clínica, California Maternal Quality Care Collaborative, y una madre que se benefició de una dosis baja de aspirina. 29 de mayo - MODCAST de March of Dimes en conversación con el Dr. Brice Gaudillière, investigador del Centro de Investigación de la Prematuridad de March of Dimes en la Universidad de Stanford , que destacará un nuevo modelo de aprendizaje automático que puede, por primera vez, identificar exactamente qué elementos de la biología de una mujer hacen que tenga un riesgo elevado de parto prematuro o preeclampsia.

en conversación con el Dr. Brice Gaudillière, investigador del Centro de Investigación de la Prematuridad de March of Dimes en la Universidad de , que destacará un nuevo modelo de aprendizaje automático que puede, por primera vez, identificar exactamente qué elementos de la biología de una mujer hacen que tenga un riesgo elevado de parto prematuro o preeclampsia. 30 de mayo - Podcast MEternal de iHeart Media con la Dra. Cherot y Kenya Gipson de iHeart, que hablarán de cómo una dosis baja de aspirina puede mejorar los resultados de la salud materna, especialmente para las madres y los bebés de color.

March of Dimes anima a todos a participar para ayudar a mejorar la salud de todas las familias:

Para obtener más información sobre eventos futuros y acceder a recursos educativos, visite itstartswithmom.org

Para obtener más información sobre Low Dose, Big Benefits, visite marchofdimes.org/lowdosebigbenefits

Los socios pueden ayudar a la organización a amplificar la campaña Low Dose, Big Benefits accediendo al conjunto de herramientas para socios en marchofdimes.org/lowdosetoolkit

Las familias pueden enviar un mensaje de texto con la palabra lowdose al 40789 para hacer un regalo en apoyo de March of Dimes y ayudar a garantizar que todas las futuras mamás tengan acceso a la información y los recursos que necesitan.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y proporcionamos educación y defensa para que todas las familias puedan tener el mejor comienzo posible. Desde 1938, hemos construido un exitoso legado para apoyar a todas las mujeres embarazadas y a todas las familias. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información. Encuéntrenos en Facebook y síganos con #marchofdimes y @marchofdimes.

