March of Dimes reúne voces influyentes, incluida Porsha Williams, para que "The Collective" inspire acción a través de historias de maternidad y resiliencia

El primer brunch de su tipo unió a mujeres influyentes, incluida la autora y personalidad de la televisión Porsha Williams, Janai Norman de "Good Morning America" y Natalie Pasquarella de NBC4 New York/WNBC, para entablar conversaciones sinceras sobre la salud materna e infantil.

NUEVA YORK, 18 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, March of Dimes organizó "The Collective" como parte de su campaña It Starts With Mom, que reúne a directores ejecutivos, agentes de cambio y defensores de una discusión inspiradora sobre cómo el poder de la experiencia personal puede impulsar el cambio sistémico. El evento fue dirigido por Natalie Pasquarella, presentadora de NBC4 New York/WNBC, quien ayudó a entretejer las historias y los temas que dieron forma a la discusión de la mañana.

La conversación "From Personal to Powerful: Stories Driving Change for Moms and Babies " fue moderada por Janai Norman, copresentadora de "Good Morning America" y contó con un panel profundamente conmovedor con una conversación sincera centrada en cómo las experiencias vividas pueden dar forma al cambio. Los panelistas incluyeron a Porsha Williams, autora y personalidad de televisión; Adrianna Carrig, fundadora y CBO de Little Words Project; la Dra. May Lee Tjoa, Líder Senior de Asuntos Médicos Globales en Johnson & Johnson, y Elizabeth Caulder, CEO de Phoenix Lifestyle Marketing Group.

"Cada estadística de la que hablamos, ya sea un parto prematuro o la mortalidad materna, representa una familia, una madre, un bebé que merece el mejor comienzo posible", dijo Cindy Rahman, presidenta y directora ejecutiva de March of Dimes. "El evento de hoy fue un poderoso recordatorio de que el cambio real comienza cuando escuchamos las historias de las mujeres y cuando los socios se unen para convertir esas historias en acción. Nos enorgullece apoyar a nuestros seguidores que comparten nuestra misión de luchar por la salud de todas las madres y los bebés ".

A lo largo de la conversación, los oradores reflexionaron sobre la profunda conexión entre sus experiencias personales y sus misiones profesionales, desde la defensa de la salud materna de Williams y el viaje de pérdida y curación de Caulder, hasta la experiencia de Carrig en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y el papel del Dr. Tjoa en el avance de la innovación en la medicina materno-fetal.

"No podemos arreglar lo que no enfrentaremos. Me siento honrado de apoyar a March of Dimes y compartir mi historia. Cuando hablamos, ayudamos a otros a sentirse vistos, escuchados y empoderados para presionar por una mejor atención ", dijo Porsha Williams, miembro del Consejo de Defensores de las Celebridades de March of Dimes. "Hay mucho más trabajo por hacer, especialmente para las madres negras. Pero hoy me recordó que no estamos solos en esto ".

El Colectivo contó con el apoyo de un poderoso grupo de socios cuya colaboración continua impulsa la misión de March of Dimes. El patrocinador principal Johnson & Johnson se unió a los patrocinadores de apoyo The Honest Company y Momcozy; los patrocinadores del evento Garrison Financial Group y Blue Cross Blue Shield Association; y el socio de medios The Bump. Los socios de la campaña nacional It Starts With Mom incluyen HCA Healthcare, Clearblue y Sanofi. El socio nacional de March of Dimes, Philips Healthcare y Philips Avent, destacaron su colaboración con March of Dimes como un poderoso ejemplo de liderazgo intelectual en acción, que traduce los conocimientos compartidos en soluciones tangibles para las mamás y las futuras mamás.

Little Words Project, Broadwick Fibers y Crayola Flowers se presentaron a través de momentos interactivos y creativos durante el evento.

A medida que la nación continúa enfrentando tasas persistentemente altas e injustas de mortalidad materna y parto prematuro, March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y bebés a través de la investigación, la educación, la promoción, los programas y las asociaciones. El Colectivo es tanto una celebración de historias como un llamado a la acción, porque detrás de cada estadística hay una familia, recordando a los participantes que todos tienen un papel que desempeñar en la creación de un futuro saludable para las familias.

Para obtener más información y participar, visite marchofdimes.org/itstartswithmom. Para obtener más información sobre el trabajo de March of Dimes para mejorar la salud materna e infantil, visite marchofdimes.org.

FUENTE March of Dimes Inc.