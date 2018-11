Marine Harvest lanserer ny merkevarestrategi og endrer navn til Mowi

Mowi er sterkt forankret i historien til Marine Harvest. Selskapet vi i dag kjenner som Marine Harvest ble grunnlagt som Mowi av de første havbruks-gründerne i Norge for mer enn 50 år siden.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/782633/Marine_Harvest_Logo.jpg )



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/782634/Mowi_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/782636/Alf_Helge_Aarskog.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/782635/Brattholmen_salmon_farm.jpg )



─ Det er svært spennende at vi nå tar selskapet til et nytt nivå. Gjennom MOWI og vår nye merkevarestrategi kan vi kommunisere at vi dekker hele verdikjeden fra fôr til maten på folks middagsbord. Vi ser fram til å annonsere våre nye MOWI-produkt i månedene som kommer, sier konsernsjef i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog.

Selskapet kommer til å lansere MOWI i utvalgte markeder. Produktene, som ennå ikke er presentert, vil være svært lett å tilberede og gi forbrukere en større opplevelse av smak, sunnhet og sporbarhet.

─ Mowi er et inspirerende navn som reflekterer gründerånden som har utviklet selskapet de siste 50 årene. Fra den første laksen i 1964 har vi vokst til å bli et globalt, helintegrert selskap, som dekker stamfisk, fôrproduksjon, oppdrett, videreforedling og salg. Gjennom disse 50 årene har vi alltid vært tro mot vår kjerneverdier - å bry seg om våre folk, vår fisk, våre kunder og miljøet, sier Aarskog.

Den foreslåtte navneendringen må godkjennes av aksjonærene, og selskapet har i dag kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling som skal behandle forslaget om navneendring med virkning fra 1. januar 2019.

For mer informasjon og intervjuforespørsler, vennligst kontakt:

Marine Harvests mediekontakt: +47 481 89 900

Live streaming av Marine Harvests kapitalmarkedsdag kan følges på www.marineharvest.com fra kl. 10:00 CET.

Om Marine Harvest Group

Marine Harvest Group er verdens ledende sjømatselskap og den største produsenten av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land og har totalt 13 650 ansatte på verdensbasis. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Vennligst se www.marineharvest.com for mer informasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

SOURCE Marine Harvest