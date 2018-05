Mario Sorrenti photographie la top-modèle Anja Rubik pour le numéro Summer Escape de PORTER sous le thème des océans et dédié à la protection de notre planète bleue

Pour la deuxième année, le magazine consacre un numéro entier à la défense des contenus, du commerce et des causes, en explorant cette fois la beauté et la fragilité des océans. Dans une série de 63 pages de photographies à couper le souffle, prises par Sorrenti sur l'île de Parley aux Maldives, des images de mode exceptionnelles sont juxtaposées à l'impressionnante photographie documentaire de Sorrenti, pour illustrer la sombre réalité et l'impact de la pollution plastique sur nos océans. Le texte d'accompagnement se plonge dans la catastrophe environnementale urgente à laquelle notre planète est confrontée, intègre une session émouvante de questions-réponses avec l'océanographe de renommée mondiale Sylvia Earle, et souligne les moyens dont nous disposons tous pour apporter un changement.

« Saviez-vous que ce que nous respirons chaque seconde provient des océans ?» a déclaré Rubik, top-modèle et ambassadrice de Parley, qui fait partie des invités ayant rédigé le numéro.

PORTER continuera de soutenir ce partenariat dans le cadre d'une campagne de deux mois à la fois sur Porter.com et sur tous les canaux sociaux - en demandant aux lecteurs de s'impliquer en prenant l'engagement de réduire leur utilisation personnelle de plastique, en renonçant au plastique et en partageant le hashtag plasticnotfantastic. « La communauté de la mode peut animer le mouvement - nous pouvons créer les tendances », a déclaré Rubik.

Lucy Yeomans, rédactrice en chef de PORTER, a déclaré : « Nous sommes très fiers de nous associer à Parley for the Oceans et d'utiliser notre plateforme éditoriale pour mettre en lumière cette cause, ainsi que d'exploiter le puissant vecteur de la mode pour protéger nos océans. »

