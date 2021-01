Marizyme, Inc. fera une présentation au Biotech Showcase 2021 pendant la J.P. Morgan Healthcare Conference Biotech Showcase Digital, BIO @ JPM pendant la « J.P. Morgan Week 2021 »

JUPITER, Floride, 7 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Marizyme, Inc. (OTCQB:MRZM), une société mondiale de biotechnologie cotée en Bourse qui développe des produits pour réduire le fardeau des lésions d'ischémie-reperfusion dans les greffes de tissus, les transplantations d'organes et d'autres indications chirurgicales, a annoncé aujourd'hui que son directeur général, son président et un membre de son conseil d'administration, le Dr Neil J. Campbell, participeront à la Biotech Showcase Digital et BIO @ JPM qui se tiendra du 11 au 15 janvier 2021.

Les détails des événements sont les suivants :

Événement : BIO @ JPM

Date : Du 11 au 15 janvier 2021

Inscription : https://www.bio.org/events/bio-partnering-jpm/registration

Événement : Biotech Showcase Digital

Date : Du 11 au 15 janvier 2021

Inscription : https://informaconnect.com/biotech-showcase/registration-options/

Pendant BIO @ JPM et Biotech Showcase Digital, le Dr. Campbell organisera des réunions virtuelles individuelles avec des investisseurs et des sociétés pharmaceutiques inscrits pour discuter de la gamme de thérapies Marizyme qui répondent aux besoins urgents liés à la mortalité et aux coûts élevés dans le domaine des soins aigus. Le produit phare de la société, DuraGraft®, une solution de stockage des greffons vasculaires peropératoires qui inhibe les lésions endothéliales, permet d'améliorer les résultats cliniques en réduisant l'incidence des complications associées à l'échec des greffons veineux lors des pontages. L'utilisation de DuraGraft est approuvée dans l'UE et dans plusieurs pays asiatiques, mais pas encore aux États-Unis. Marizyme se concentre également sur le développement et la commercialisation de produits basés sur sa plate-forme thérapeutique Krillase® à base de protéase, testée cliniquement et précédemment brevetée.

À propos de CABG et de DuraGraft.

Lorsque les patients atteints de maladies cardiaques subissent un pontage coronarien (CABG), des greffons de veines libres ou d'artères prélevés sur la jambe, le bras ou la poitrine sont fréquemment utilisés pour contourner les artères coronaires obstruées. Environ 90 % des pontages coronariens utilisent au moins un greffon de veine libre. Dans la plupart des cas, entre le prélèvement et le pontage, le greffon libre est stocké dans du sang salin ou autologue qui ne protège pas le greffon des lésions ischémiques, ce qui augmente le risque de lésions ischémiques par reperfusion et de maladie du greffon et d'échec final conduisant à un infarctus du myocarde post-CABG et à la nécessité de répéter la procédure de revascularisation.

DuraGraft est un produit portant le marquage CE qui protège les greffons vasculaires contre les lésions ischémiques et est le seul produit approuvé pour la protection et la préservation des greffons lors de pontages et autres chirurgies vasculaires. DuraGraft protège le tissu du greffon du prélèvement à l'anastomose et est utilisé pendant la chirurgie vasculaire (y compris le CABG) comme traitement pour maintenir l'intégrité structurelle et fonctionnelle des greffons vasculaires isolés. L'utilisation de DuraGraft est associée à la réduction des complications post-CABG liées à la maladie et à l'échec du greffon : infarctus du myocarde, revascularisation à répétition et évènement indésirable cardiaque majeur (EICM).

Des études cliniques menées sur plus de 3 000 patients confirment la sécurité et l'efficacité à long terme de DuraGraft. L'utilisation de DuraGraft dans la chirurgie des pontages coronariens est associée à une réduction statistiquement significative des risques de complications cliniques après un pontage coronarien : 45 % de réduction des infarctus du myocarde (MI) non mortels (p < 0,0001), 35 % de réduction des revascularisations répétées (p = 0,037) et 19 % de réduction des EICM (un composite de tous les principaux événements cardiaques indésirables) (p = 0,005) (Haime et al. 2018).

À propos de Marizyme, Inc.

Marizyme est une entreprise intégrée des sciences de la vie qui se consacre à l'acquisition, au développement et à la commercialisation de thérapies qui minimisent la mortalité et les coûts dans le domaine des soins aigus. Le produit phare de la société, DuraGraft®, est une solution de stockage de greffons vasculaires peropératoires qui inhibe les lésions endothéliales et permet d'améliorer les résultats cliniques en réduisant l'incidence des complications associées à l'échec des greffons veineux lors des pontages. DuraGraft améliore les résultats des pontages aortocoronariens (CABG) en réduisant considérablement les événements cardiaques indésirables majeurs tels que les revascularisations répétées et les infarctus du myocarde. L'utilisation de DuraGraft est approuvée dans l'UE et dans plusieurs pays asiatiques, mais pas encore aux États-Unis. Marizyme se concentre également sur le développement et la commercialisation de produits basés sur sa plate-forme thérapeutique Krillase® à base de protéase, testée cliniquement et précédemment brevetée. L'utilisation du Krillase n'est pas autorisée aux États-Unis. Pour plus d'informations sur Marizyme, consultez le site www.marizyme.com.

