Mark Dankberg, presidente e CEO da Viasat, apresentará palestra no Congresso Latino-Americano de Satélites

RIO DE JANEIRO, 26 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), uma empresa de comunicação global, anuncia hoje que o presidente e CEO da Viasat, Mark Dankberg, será o palestrante de destaque no Congresso Latino-Americano de Satélites no Rio de Janeiro, na quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Dankberg vai abordar o compromisso e o investimento da Viasat no Brasil, os impulsionadores do crescimento global da internet, as oportunidades de monetizar a banda larga via satélite e a visão da Viasat para melhorar diversos aspectos da conectividade espacial por meio de sistemas de satélite de última geração.

O Congresso Latino-Americano de Satélites é um evento líder na América Latina, reunindo centenas de participantes da indústria de satélites de todo o mundo. Líderes de pensamento e inovadores em comunicação via satélite se reunirão no Rio de Janeiro de 26 a 27 de setembro para discutir tendências e novas tecnologias que transformam as indústrias de satélites, espaço e comunicações. O evento irá destacar discussões sobre posições orbitais e mudanças de frequência, o mercado de banda Ka e satélites para uso em diversos setores comerciais, entre outros tópicos.

Dankberg comenta: "Estamos orgulhosos de apresentar uma palestra no Congresso Latino-Americano de Satélites deste ano e enfatizar a importância da banda larga via satélite na região. Entramos no Brasil por meio de uma parceria única destinada a promover as metas de banda larga do governo brasileiro. Agradecemos o apoio do governo a essa parceria, que alavanca a conectividade via satélite, e sua assistência para preservar o espectro de 28 GHz para sistemas de satélite de alta capacidade. Desde que entrou no mercado há mais de um ano, a Viasat aumentou seu investimento na região, estabeleceu parcerias locais cruciais para auxiliar na implantação de infraestrutura terrestre e fez enormes progressos na conexão de muitos dos cidadãos não conectados do Brasil. Estamos apenas começando a construir nossa presença no país e acreditamos que nossa visão de sistemas globais de banda larga por satélite de baixo custo pode ajudar o Brasil a criar maiores relações e oportunidades econômicas globais, além de promover maior inclusão social".

Desde outubro de 2018, a Viasat e sua parceira, a Telebras, empresa de telecomunicações de controle estatal do Governo Brasileiro, instalaram milhares de pontos de acesso à Internet via satélite, com mais de dois milhões de estudantes conectados no Brasil. Ambas as companhias combinaram a capacidade do satélite de banda Ka SGDC-1 (Satélite Geoestacionário para Defesa e Comunicações Estratégicas) da Telebras com a inovadora infraestrutura terrestre da Viasat para trazer serviços de banda larga acessíveis e escaláveis para o Brasil. Hoje, as duas empresas estão procurando maneiras de levar serviços de internet de alta velocidade e acessíveis para comunidades não atendidas e pouco atendidas, clínicas de saúde, escolas e hospitais, bem como empresas, aviação e consumidores residenciais e mercados atendidos pelos hotspots de Wi-Fi Comunitário.

