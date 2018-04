Marken annonce son projet d'ajout de services d'infirmiers aux essais à domicile

Marken prévoit de proposer à ses clients de nouveaux services qui pourraient inclure : la perfusion intraveineuse, les prises de sang incluant des échantillons sécurisés en laboratoire, l'échantillonnage biologique tel que les prélèvements muqueux oraux et pharyngés, ainsi que l'évaluation clinique des signes vitaux et la collecte d'autres données électroniques basées sur mobile.

Les nouveaux services intégreront le système d'exploitation breveté Maestro™ de Marken destiné au suivi global des expéditions, de la réservation à la livraison. Son Centre existant de communication avec les patients disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi que son application pour smartphone Marken Viseo™, seront également proposés pour améliorer ses services directs aux patients. L'interface en ligne Viseo permet aux patients et aux infirmiers de suivre leurs livraisons à domicile de matériaux d'essai clinique, ainsi que la collecte de leurs échantillons biologiques via leur appareil mobile ou ordinateur personnel. Les infirmiers seront également en mesure de déposer des boîtes d'échantillons biologiques dans les UPS Stores® locaux pour une expédition directe au laboratoire central, comme précédemment annoncé.

Wes Wheeler, PDG de Marken, a déclaré : « la décision consistant à développer notre propre réseau d'infirmiers s'est fondée sur la solide croissance que nous avons observée dans nos services directs aux patients, que nous proposons actuellement dans 51 pays. Nous constatons que 24 % des sociétés pharmaceutiques s'orientent vers des essais virtuels ou partiellement virtuels, et que 33 % devraient débuter des essais 'sans site' dans un avenir proche. Nous nous attendons à ce que cette tendance continue de générer une forte demande en faveur de nos services. »

Kimberly Finn, qui a rejoint Marken au poste de vice-présidente des soins à domicile mondiaux et des services directs aux patients, a commenté ce nouveau service : « Grâce aux soins à domicile intégrés, Marken sera en mesure de fournir une véritable orientation patient tout au long de l'essai clinique, grâce à un contact pour le patient, un point de contact pour le site de l'investigateur, et un point de contact pour nos clients. »

Marken est une filiale en pleine propriété d'UPS. Marken est l'unique organisation de chaîne logistique axée sur les patients qui se consacre à 100 % aux secteurs des produits pharmaceutiques et des sciences de la vie. Marken conserve sa position de leader en matière de services directs aux patients et d'expéditions d'échantillons biologiques, et propose un réseau d'entrepôts de pointe conforme aux BPF, ainsi que des centres logistiques dans 47 sites à travers le monde, destinés au stockage et à la distribution de matériel d'essai clinique. Les plus de 850 employés de Marken gèrent chaque mois 50 000 expéditions de médicaments et de produits biologiques, quelle que soit la plage de température, dans plus de 150 pays. Des services supplémentaires tels que la production de kits biologiques, l'approvisionnement de matériel auxiliaire, le stockage et la distribution, les vérifications et les qualifications des voies d'expéditions, ainsi que des services de conseil en matière de BPD, de réglementation et de conformité, viennent s'ajouter à la position unique de Marken dans le secteur pharmaceutique et logistique.

