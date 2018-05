Marken anuncia a expansão de seus serviços híbridos na América Latina

Os serviços híbridos da Marken são únicos no mercado de logística de ensaios clínicos porque eles combinam os serviços especializados e personalizados da Marken com a rede da UPS, que pode incluir transporte aéreo de carga e serviços de corretagem da UPS. A combinação exclusiva destes serviços oferece eficiência de custo, alta qualidade e flexibilidade; e a empresa tem 100% de controle da rede de logística da origem ao destino. Os serviços híbridos passam por rigorosos testes de rota a fim de garantir que estão de acordo com as normas locais para mercadorias perigosas, incluindo normas de órgãos governamentais e das alfandegas. As rotas híbridas também são testadas para garantir que seu tempo de trânsito seja realizado dentro do prazo determinado de 24-48 horas. Todas as remessas de amostras biológicas da América Latina são realizadas através do sistema operacional Maestro de propriedade da empresa e monitorados por sua torre de controle de Miami.

A América Latina é uma das fontes mais importantes do mundo de amostras biológicas de ensaios clínicos e estima-se que diariamente 2.000 amostras sejam enviadas da região para laboratórios dos Estados Unidos. A Marken é líder da indústria, especialmente na América Latina, e é responsável por uma grande parte do mercado de transporte de kits de amostras biológicas e clínicas. Os serviços híbridos oferecidos pela Marken, filial da UPS, são únicos no mercado e são os primeiros a fornecer o envio de remessas de amostras biológicas em voo não comercial da Argentina para os EUA.

Ao comentar a notícia, Wes Wheeler, CEO da Marken, disse: "Acrescentar Guadalajara, Monterey e Buenos Aires a nossa oferta de serviços híbridos é uma evolução importante para nossa carteira clínica da América Latina. Somos os primeiros a fazer remessas de amostras biológicas em um voo integrado de Buenos Aires (EZE) usando um avião da UPS, o qual nos possibilita chegar a qualquer laboratório dos EUA na manhã seguinte. Agora, estamos avançando e realizando mais testes no Brasil, Chile, Costa Rica, Colômbia, República Dominicana, Guatemala, Panamá e Peru".

Sobre a Marken

A Marken é uma subsidiária de propriedade total da UPS. Ela é a única empresa da rede de logística centrada no paciente completamente dedicada a prestar serviços aos setores farmacêutico e de ciências da vida. A Marken mantém sua posição de liderança na área de prestação de serviços diretamente aos pacientes e envio de amostras biológicas, e oferece uma rede e centros logísticos de vanguarda que respeitam as boas práticas de fabricação em 47 locais do mundo inteiro para armazenamento e distribuição de materiais de ensaios clínicos. Os mais de 850 funcionários da Marken administram 50.000 envios mensais de medicamentos e materiais biológicos em todas as faixas de temperatura em mais de 150 países. Os demais serviços, como produção de kits biológicos, obtenção, armazenamento e distribuição de material auxiliar, verificação e qualificação de rotas de envio e assessoria em matéria de boas práticas de fabricação e respeito às regulamentações, agregam valor à posição única da Marken no setor farmacêutico e logístico.

