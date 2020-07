Marken poursuit l'expansion de sa présence mondiale

L'ajout de nouveaux dépôts et de centres supplémentaires offre des solutions plus souples aux clients

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Marken, la filiale de la chaîne d'approvisionnement clinique d'UPS Healthcare, a annoncé aujourd'hui qu'elle ajoute un dépôt conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) à Los Angeles, en Californie, et un nouveau dépôt conforme aux BPF à Kiev, en Ukraine. En outre, deux filiales logistiques conformes aux BPF seront ajoutées à Dublin, en Irlande, et à Amsterdam aux Pays-Bas. Ces nouveaux ajouts au réseau mondial de Marken augmentent la capacité et permettent à Marken de continuer à offrir des services de chaîne d'approvisionnement de qualité supérieure à ses clients, à leurs sites d'essais et aux patients.

L'installation d'Amsterdam comprendra une station de remplissage cryogénique pour répondre aux besoins croissants des clients de Marken en matière de thérapie cellulaire et génique. Une station-service LN2 supplémentaire a été ajoutée au réseau de Marken à Genève en Suisse.

« Les investissements en infrastructures que nous avons réalisés dans toutes nos installations dans le monde entier servent un seul objectif », a déclaré Ariette van Strien, présidente de Marken. « Depuis 2011, nous avons fait des investissements qui répondent aux demandes de nos clients là où ils ont besoin de nous. Marken s'efforcera toujours d'offrir le meilleur service, la meilleure fiabilité et la meilleure sécurité à ses clients. »

Au début du quatrième trimestre, Marken disposera de 12 dépôts entièrement opérationnels et conformes aux BPF, auxquels s'ajouteront plus de 930 000 m2 d'entrepôts commerciaux validés par les BPF dans 56 centres de distribution de UPS Healthcare. Ce vaste réseau mondial offre un degré exceptionnel de flexibilité et d'efficacité, qu'il s'agisse de coordonner les approvisionnements à partir d'un site central ou régional sur la base d'une activité d'inscription à l'essai ou de mettre en œuvre des stratégies innovantes conçues pour la demande future.

Wes Wheeler, président de UPS Healthcare, a commenté : « Marken continue à être notre filiale de logistique des essais cliniques avec de nouveaux services uniques et une très large portée. Nous continuerons à investir dans Marken à mesure que l'industrie s'étend à de nouvelles régions du monde, devient plus virtuelle et exige un plus grand degré de contrôle et de visibilité. Nous utilisons également leurs connaissances uniques en matière d'essais cliniques pour influencer nos investissements stratégiques dans les soins de santé. »

À propos de Marken

Marken est une filiale à propriété exclusive de la division UPS Healthcare. Avec Polar Speed et Marken inclus, la division UPS compte 128 sites et 5500 employés dans le monde entier. Marken maintient sa position de leader pour les services directs aux patients et à domicile, ainsi que les expéditions d'échantillons biologiques et propose un réseau d'entrepôts et de centres logistiques de pointe, conformes aux BPF, sur 54 sites à travers le monde, pour le stockage et la distribution du matériel destiné aux essais cliniques. Chaque mois, 1200 collaborateurs dédiés de Marken gèrent 85 000 livraisons de produits pharmaceutiques et biologiques à toutes les plages de température, dans plus de 220 pays. Des services supplémentaires, tels que la production de kits biologiques, le sourçage de matériaux auxiliaires, le stockage et la distribution, la vérification et la qualification des voies de navigation, ainsi que les conseils en matière de PIB, de réglementation et de conformité, ajoutent à la position unique de Marken dans l'industrie pharmaceutique et logistique.

