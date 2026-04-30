MarketFully ernennt Mathieu Champigny zum Vorstandsvorsitzenden

Globaler Marketing-Technologieführer und PE-gestützter Betreiber soll die nächste Wachstumsphase von MarketFully beschleunigen, nachdem das Unternehmen in die Bereiche Social Content und KI-gestütztes mehrsprachiges Marketing expandiert hat.

COCONUT CREEK, Florida, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- MarketFully, die erste speziell entwickelte mehrsprachige und multikulturelle Content-Marketing-Plattform, gab heute die Ernennung von Mathieu Champigny zum Chief Executive Officer bekannt. Champigny verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Marketingtechnologie, Content-Produktion und KI-gestützte Plattformen und hat sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Fusionen und Übernahmen erfolgreich PE-gestützte Unternehmen aufgebaut und skaliert. Seine Ernennung spiegelt die gezielte Suche von MarketFully nach einer Führungspersönlichkeit wider, die an der Schnittstelle zwischen Agenturleistungen, KI-SaaS-Plattformen und globalem Marketing agieren kann: genau dort, wo MarketFully konkurriert.

Champigny war zuletzt als Group CEO von CoCreativ tätig, einer durch Private Equity finanzierten kreativen Produktionsgruppe, zu der Industrial Color, Globaledit und Smashbox Studios gehören. Bei CoCreativ trug er die volle P&L-Verantwortung für ein Portfolio, das eine B2B-SaaS-Plattform für den Content-Workflow in Unternehmen (Globaledit) mit einem umfangreichen Content-Agenturbetrieb kombinierte, was ihm direkte Erfahrung im Management der Konvergenz von Technologie und Dienstleistungen verschaffte, die das Geschäft von MarketFully ausmacht.

Über seine Zeit bei CoCreativ hinaus war Champigny als Interims-CEO in Private-Equity-Umgebungen tätig und leitete zuletzt einen schnellen operativen Turnaround, bei dem er das Unternehmen stabilisierte und eine Kapitalerhöhung abschloss. Seine Erfahrung erstreckt sich auf beide Seiten des PE-Wertschöpfungszyklus, von der Integration und der operativen Basis in den ersten Jahren einer Plattform bis hin zur Wachstumsbeschleunigung und Vorbereitung des Ausstiegs in späteren Phasen.

Die Ernennung von Champigny erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für MarketFully. Das Unternehmen hat eine Reihe strategischer Akquisitionen getätigt, darunter KeyContent, GetGloby und zuletzt The Social Element, und damit seine Kompetenzen in den Bereichen mehrsprachige Inhaltserstellung, KI-gestützte Transkreation und globales Social Media Marketing erweitert. Die unmittelbare Priorität für Champigny wird darin bestehen, diese Vermögenswerte in eine einheitliche kommerzielle und operative Plattform zu integrieren und gleichzeitig das Umsatzwachstum der Unternehmenskunden von MarketFully zu beschleunigen.

„Mathieus Führungsstil und seine umfassende Branchenkenntnis machen ihn zur idealen Wahl, um Marketfully in das nächste Wachstumskapitel zu führen", so Tony Abena, Vorstandsvorsitzender von Marketfully. „Ich bin zuversichtlich, dass Mathieu auf unserem starken Fundament aufbauen und Marketfully weiterhin als zuverlässigen Partner für Kunden in allen relevanten Regionen und Branchen positionieren wird."

„Ich freue mich sehr, zu einem so spannenden Zeitpunkt zu Marketfully zu stoßen", sagte Mathieu Champigny. „MarketFully ist in einer Kategorie tätig, die durch KI umgestaltet wird, und hat einen echten Plattformvorteil aufgebaut, mit dem die meisten Wettbewerber nicht mithalten können", so Champigny. „Ich habe meine Karriere an der Schnittstelle von Inhalten, Technologie, KI und globalem Marketing verbracht, und was dieses Team zusammengestellt hat, ist wirklich einzigartig. Die Unternehmenskultur, das Engagement für die Kunden und die Erfolgsbilanz des Unternehmens sind wirklich beeindruckend. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team hier zusammenzuarbeiten, um das Wachstum zu beschleunigen und unseren Kunden einen herausragenden Mehrwert zu bieten."

„Marketfully hat sich einen bemerkenswerten Ruf für die Bereitstellung hochwirksamer globaler Content-Marketing-Lösungen erworben, und wir sind gespannt auf das, was unter Mathieus Führung kommen wird", fügt Rich Erickson, Managing Director bei Lightview Capital, hinzu. „Seine nachgewiesene Fähigkeit, Organisationen zu skalieren und das Wachstum voranzutreiben, passt perfekt zu unserer Vision für die Zukunft von Marketfully. Wir freuen uns darauf, Mathieu und das Team in diesem nächsten Kapitel zu unterstützen."

Informationen zu MarketFully

MarketFully ist eine speziell entwickelte mehrsprachige Content-Marketing-Lösung, die effizientes und effektives InLanguage-, InCulture- und InMarket-Content-Marketing für globale und kulturelle Zielgruppen ermöglicht. Das Unternehmen kombiniert eine KI-gestützte Plattform für mehrsprachige Inhalte mit menschlicher Expertise in den Bereichen Content Intelligence, Anpassung und Vertrieb, um authentische Verbindungen und messbare Marketingergebnisse zu erzielen.

Informationen zu Lightview Capital

Lightview Capital ist ein wachstumsorientiertes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Partnerschaften mit führenden Technologie- und Geschäftsdienstleistungsunternehmen konzentriert. Mit einem praxisnahen und gründerorientierten Ansatz arbeitet Lightview mit CEOs und Managementteams zusammen, um das Wachstum zu beschleunigen, den Betrieb zu skalieren und dauerhafte Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lightviewcapital.com.

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Dominic Dithurbide

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