MarketFully nomme Mathieu Champigny au poste de directeur général

Un leader mondial des technologies marketing, soutenu par un fonds de capital‑investissement, est nommé pour accélérer la prochaine phase de croissance de MarketFully après son expansion dans le contenu social et le marketing multilingue activé par l'IA.

COCONUT CREEK, Floride, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- MarketFully, la première plateforme de marketing de contenu multilingue et multiculturel, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mathieu Champigny au poste de directeur général. M. Champigny apporte plus de 25 ans de leadership exécutif dans les domaines de la technologie marketing, de la production de contenu et des plateformes basées sur l'IA, avec des antécédents de construction et d'expansion d'entreprises financées par le capital-investissement, à la fois par la croissance organique et les fusions-acquisitions. Sa nomination reflète la recherche délibérée de MarketFully d'un leader capable d'opérer à l'intersection des services d'agence, des plateformes SaaS IA et du marketing mondial : précisément le rayon d'action de MarketFully.

M. Champigny était récemment PDG de CoCreativ, un groupe de production créative financé par des fonds d'investissement constitué d'Industrial Color, Globaledit et Smashbox Studios. Chez CoCreativ, il assumait la responsabilité complète du P&L sur un portefeuille combinant une plateforme SaaS B2B pour les workflows de contenu d'entreprise (Globaledit) et des opérations d'agence de contenu à haut volume, lui donnant une expérience directe de la convergence entre technologie et services qui caractérise l'activité de MarketFully.

Au-delà de son mandat chez CoCreativ, M. Champigny a exercé les fonctions de PDG par intérim dans des environnements de capital-investissement, et a récemment dirigé un redressement opérationnel rapide au cours duquel il a stabilisé l'entreprise et réalisé une levée de fonds. Son expérience couvre l'ensemble du cycle de création de valeur en Private Equity, depuis l'intégration et la structuration opérationnelle dans les premières années d'une plateforme jusqu'à l'accélération de la croissance et la préparation de la sortie dans les phases ultérieures.

La nomination de M. Champigny intervient à un moment critique pour MarketFully. L'entreprise a réalisé une série d'acquisitions stratégiques, dont KeyContent, GetGloby et, plus récemment, The Social Element, élargissant ainsi ses capacités en matière de création de contenu multilingue, de transcréation activé par l'IA et de marketing social à l'échelle mondiale. La priorité immédiate de M. Champigny sera d'intégrer ces actifs dans une plateforme commerciale et opérationnelle unifiée, tout en accélérant la croissance des recettes pour la clientèle d'entreprise de MarketFully.

« Le style de leadership de Mathieu et son expertise approfondie du secteur font de lui le choix idéal pour diriger Marketfully au cours de sa prochaine étape de croissance », a déclaré Tony Abena, président du conseil d'administration de Marketfully. « Je suis convaincu que Mathieu s'appuiera sur nos solides fondations et continuera à positionner Marketfully comme un partenaire de confiance pour les clients à travers les zones géographiques et les secteurs verticaux pertinents. »

« Je me réjouis de rejoindre Marketfully à un moment aussi passionnant », a déclaré Mathieu Champigny. « MarketFully opère dans une catégorie qui est en train d'être remodelée par l'IA et la société a établi un véritable avantage de plateforme que la plupart des concurrents ne peuvent pas égaler », a déclaré Champigny. « J'ai passé ma carrière à l'intersection du contenu, de la technologie, de l'IA et du marketing mondial et ce que cette équipe a créé est véritablement différencié. La culture de l'entreprise, l'attention apportée aux clients et les résultats obtenus sont vraiment impressionnants. Je me réjouis de travailler avec cette équipe talentueuse pour accélérer la croissance et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. »

« Marketfully s'est forgé une réputation remarquable en proposant des solutions mondiales de marketing de contenu à fort impact et nous sommes impatients de poursuivre notre aventure sous la direction de Mathieu », a ajouté Rich Erickson, directeur général de Lightview Capital. « Sa capacité avérée à faire évoluer les organisations et à stimuler la croissance correspond parfaitement à notre vision de l'avenir de Marketfully. Nous nous réjouissons de soutenir Mathieu et l'équipe au cours de ce nouveau chapitre. »

À propos de MarketFully

MarketFully est une solution de marketing de contenu multilingue spécialement conçue pour permettre un marketing de contenu efficace et efficient dans la langue, la culture et le marché pour les segments d'audience mondiaux et culturels. L'entreprise associe une plateforme de contenu multilingue activée par l'IA à une expertise humaine en matière d'intelligence du contenu, d'adaptation et de distribution pour favoriser des connexions authentiques et des résultats marketing mesurables.

À propos de Lightview Capital

Lightview Capital est une société de capital-investissement axée sur la croissance qui se concentre sur les partenariats avec les principales sociétés de technologie et de services aux entreprises. Avec une approche pratique et alignée sur le fondateur, Lightview travaille aux côtés des PDG et des équipes de gestion pour accélérer la croissance, développer les opérations et construire des entreprises durables. Pour plus d'informations, consultez le site www.lightviewcapital.com.

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