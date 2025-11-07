MarketFully fortalece su posición en InContent Marketing a nivel mundial con mayor consolidación de la marca y el lanzamiento de MarketFully.AI

MarketFully se posiciona como líder mundial en InContent Marketing para marcas que buscan mejorar su marketing en todos los países e idiomas

COCONUT CREEK, Fla., 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, MarketFully anunció una consolidación estratégica de marca para posicionarse aún más como líder mundial de InContent Marketing, al reunir contenido clave y MotionPoint en un mismo lugar e introducir MarketFully.AI como su plataforma de marketing de contenido multilingüe.

La nueva estructura establece a MarketFully como la marca maestra, con Key Content y MotionPoint que operan como agencias de InContent Marketing de MarketFully. La antigua marca de tecnología de la empresa, GetGloby, se absorberá completamente en MarketFully y su tecnología se integrará en MarketFully.AI, que ahora es una plataforma unificada de la empresa para la traducción adaptativa, la transcreación y la creación de contenido.

La solución MarketFully combinará:

Contenido clave : prestación de servicios gestionados de marketing de contenidos multilingües.

: prestación de servicios gestionados de marketing de contenidos multilingües. MotionPoint : ofrece traducción y transcreación para marketing.

: ofrece traducción y transcreación para marketing. MarketFully.AI (MF.AI): plataforma tecnológica patentada impulsada por IA, diseñada específicamente para marketing de contenido multilingüe.

"Estas mejoras ilustran la próxima iteración de nuestro marketing de contenido multilingüe, que se entrega mediante una solución integral MarketFully, diseñada para ofrecer resultados de marketing medibles al marketing de contenido multilingüe para marcas mundiales", afirmó Evan Kramer, director ejecutivo. "Al tomar en cuenta esta nueva era de capacidad de descubrimiento de IA, existe una necesidad urgente de que las marcas a nivel mundial no solo optimicen el contenido para la búsqueda en línea, sino también los motores de IA en todos los mercados e idiomas".

La solución integral MarketFully ahora incluye la plataforma MarketFully.AI, así como los servicios de marketing de contenido multilingüe que se ofrecen por medio de Key Content y MotionPoint, lo que permite una estrategia de marketing de contenido multilingüe y servicios de posedición para contenido multilingüe generado por IA. Aunque la solución MarketFully ha sido diseñada de forma intencional para ser totalmente administrada por los clientes, también hay opciones parcialmente administradas para clientes que así lo prefieran.

La plataforma MarketFully.AI está diseñada específicamente para el marketing de contenidos multilingües y consistirá tanto en contenido adaptativo con IA como en InContent con IA. El primero aprovechará la IA en todos los niveles de adaptación de contenido, desde la traducción y la transcreación hasta la creación, mientras que el segundo, InContent con IA, incorporará inteligencia de contenido, flujos de trabajo de contenido adaptativo y distribución de contenido para optimizar el rendimiento.

"Esta solución administrada combina la tecnología impulsada por IA con la inteligencia impulsada por la cultura para combinar la automatización avanzada con la visión humana y la experiencia cultural", declaró Kai Malinowski, vicepresidente de Gestión de Productos. "Estas mejoras están diseñadas de forma específica para el marketing de contenido multilingüe con el apoyo adicional de lo que llamamos servicios humanos en el bucle, lo que significa que las personas reales siguen siendo el núcleo de lo que hacemos".

En conjunto, estas capacidades permiten a las marcas ofrecer estrategias de marketing verdaderamente localizadas y contenido multilingüe en todos los niveles de adaptación. "Además, son la razón por la que MarketFully ha podido definir una nueva categoría: el marketing multicultural a escala mundial. Este nuevo enfoque representa la próxima evolución del marketing entrante para audiencias multilingües y multiculturales", comentó Kramer.

Acerca de MarketFully:

MarketFully es líder mundial que ofrece InContent Marketing™, ayuda a las marcas a crear experiencias digitales que conmueven en InLanguage, InCulture e InMarket (en el idioma, la cultura y el mercado). Como la primera solución de marketing de contenido multilingüe especialmente diseñada a escala, MarketFully combina la tecnología impulsada por IA y la experiencia humana en el bucle para ayudar a los equipos de marketing a nivel mundial a crear contenido que sea eficiente, auténtico y medible. Mediante sus marcas de agencia MotionPoint y Key Content, MarketFully permite a los especialistas en marketing ir más allá de la traducción para generar contenido relevante que conecte y empodere a las marcas para escalar la narración y el compromiso a través de fronteras, culturas y canales. Para más información, visite www.marketfully.com.

