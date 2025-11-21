MarketFully se presenta en InContent Marketing Summit para abordar los desafíos globales de los directores de marketing en la era de la IA

La primera cumbre virtual explorará cómo las marcas pueden lograr una mayor fluidez cultural y capacidad de descubrimiento del contenido multilingüe a escala

COCONUT CREEK, Florida, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- MarketFully , líder mundial en InContent Marketing, anuncia su primera InContent Marketing Summit: InContent 2025, un debate en vivo a nivel ejecutivo que examina cómo las marcas globales pueden tener éxito en una era en la que el cambio impulsado por la IA está transformando el impacto que la fluidez cultural tiene en la optimización de motores de búsqueda (SEO) mundial y la visibilidad de la búsqueda de IA.

Tendrá lugar el 4 de diciembre a las 11:00 a. m., hora del este, el evento gratuito reunirá a ejecutivos y profesionales de marketing de alto nivel de todos los sectores. Los asistentes aprenderán cómo alinear mejor la localización con el rendimiento de marketing medible, mejorar la detección de búsquedas en todos los mercados y, en última instancia, escalar los programas de marketing de contenidos sin sacrificar la integridad de la marca.

Moderado por Evan Kramer, director ejecutivo de MarketFully, el debate introducirá el concepto de InContent Marketing, que es inbound marketing para contenido multilingüe. Este concepto aporta un nuevo enfoque a los desafíos de larga data en el marketing de contenido multilingüe que combina la estrategia de entrada con contenido multilingüe, en el mercado, en el idioma y en la cultura para ayudar a las marcas no solo a conectarse de manera más auténtica con las personas, sino también a crecer en todos los mercados.

Kramer estará acompañado por un grupo de expertos de la industria que se especializan en marketing multilingüe y diseña contenido que conmueve e impulsa el impacto, lo que redefine colectivamente cómo la IA, el contenido y la inteligencia cultural confluyen para ofrecer resultados comerciales. El panel investigará los desafíos que enfrentan los directores de marketing y los especialistas en marketing en la actualidad, específicamente la baja visibilidad de SEO y la búsqueda multilingüe; la localización separada de los indicadores clave de desempeño (KPI) de marketing; la falta de creadores de contenido local confiables y auténticos; y la falta de conexión entre las sedes centrales y los equipos regionales. También analizarán estrategias para convertir los costos de localización en canales de rendimiento positivos para el retorno de la inversión (ROI), así como las buenas prácticas para integrar la gobernanza de la marca en todos los mercados y generar flujos de trabajo escalables que protejan la imagen de la marca. Manténgase atento para más novedades.

"Los directores y especialistas en marketing actuales se enfrentan a una tarea difícil: deben escalar el contenido de manera eficiente en todos los mercados sin perder relevancia o rendimiento", comentó Kajetan Malinowski, vicepresidente de Gestión de Productos de MarketFully. "No obstante, considerando la dificultad relativa a la hora de demostrar el ROI en inversiones en contenido multilingüe, así como la mayor presión para atraer a audiencias multiculturales en EE. UU. y en el extranjero, nunca ha habido tanto en juego. InContent 2025 reúne a los líderes que se enfrentan a estas realidades todos los días para explorar cómo la tecnología y la inteligencia cultural pueden trabajar juntas para crear estrategias de contenido mundial adaptables y de alto rendimiento".

InContent 2025 se celebrará virtualmente el 4 de diciembre de 2025, de 11:00 a. m. a 12:00 p. m., hora del este, y es ideal para profesionales sénior que lideran Marketing Global, Marca y Contenido; Experiencia Digital y Localización; Estrategia de SEO y Crecimiento; y Marketing Internacional o Multicultural. Para registrarse, visite: marketfully.com/webinar-incontent-2025/

Acerca de MarketFully:

MarketFully es el líder mundial en InContent Marketing™, que ayuda a las marcas a crear experiencias digitales que conmueven en InLanguage, InCulture e InMarket (en el idioma, la cultura y el mercado). Como la primera solución de marketing de contenido multilingüe especialmente diseñada a escala, MarketFully combina la tecnología impulsada por IA y la experiencia humana en el bucle para ayudar a los equipos de marketing a nivel mundial a crear contenido que sea eficiente, auténtico y medible. Mediante sus marcas de agencia MotionPoint y Key Content, MarketFully permite a los especialistas en marketing ir más allá de la traducción para generar contenido relevante que conecte y empodere a las marcas para escalar la narración y el compromiso a través de fronteras, culturas y canales. Para más información, visite www.marketfully.com .

