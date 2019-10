Marketing de performance é vantagem na disputa entre bancos e fintechs

SÃO PAULO, 23 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Na disputa de mercado entre grandes instituições e as fintechs, uma nova ferramenta tem ganhado destaque: a mídia programática por performance. São plataformas digitais que lançam mão de Inteligência Artificial para revolucionar o relacionamento com usuários, inclusive, os "desbancarizados", que movimentam mais de R$ 820 bilhões por ano e somam 45 milhões de pessoas, segundo o Instituto Locomotiva.

O desafio das instituições é interpretar milhões de dados coletados todos os dias, transformá-los em produtos e serviços relevantes e oferecer a solução na hora certa. "O mercado financeiro mudou e requer um atendimento sob medida", diz Thiago Cavalcante, sócio-fundador da Adaction, startup que tem em sua carteira de clientes quatro das maiores instituições financeiras do País.

Na mídia programática, a compra de anúncios é realizada via software, em uma espécie de leilão em tempo real, sem contato com os departamentos comerciais dos sites. Os dados gerados permitem anúncios muito segmentados, olhando perfil do usuário e o seu momento na jornada de compra. "Ao interpretar comportamentos e tirar conclusões que resultem em serviços mais eficientes ao consumidor, as instituições geram mais receita e reduzem custos", complementa.

A jornada do consumidor da forma como acontece hoje e a revolução do mercado das fintechs que captaram a mudança são os dois fatores principais que provocam esse movimento nas instituições tradicionais. Enquanto as fintechs oferecem diferentes tipos de entrega, o comportamento do consumidor não é homogêneo no seu relacionamento com as instituições financeiras. "É preciso oferecer um leque de opções tão variadas quanto são as preferências de cada um. É isso o que as plataformas digitais proporcionam", diz Cavalcante.

O marketing de performance já consome, em média, R$ 8 milhões ao mês das verbas de marketing dos grandes bancos, segundo levantamento da Adaction. Na prática, as plataformas coletam dados e os associam ao que banco faz. São adicionadas variáveis do dia para oferecer um pacote de serviços integrando vendas e marketing.

"Se o dólar estiver em queda, por exemplo, pode haver uma oferta de produto de câmbio. A análise de dados sobre o comportamento e o interesse do cliente ajuda a atendê-lo como se fosse único", explica. Cerca de 25% das pessoas que realizam downloads dos apps financeiros, por exemplo, se tornam clientes dos bancos.

FONTE Adaction

