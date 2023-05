Marlabs acquiert Monitora Soluções Tecnológicas

La société étend sa présence et accélère sa croissance en Amérique latine

PISCATAWAY, New Jersey, SÃO CARLOS, Brésil et BANGALORE, Inde, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Marlabs LLC, société de solutions numériques, a annoncé son expansion en Amérique latine suite à l'acquisition de Monitora Soluções Tecnológicas. Cette acquisition permettra à Marlabs d'accéder à de nouveaux marchés pour assurer sa croissance, en proposant à ses clients des capacités de proximité tout en renforçant ses capacités technologiques.

Marlabs and Monitora executives at the acquisition ceremony MONITORA_Logo

Basée à São Carlos, au Brésil, Monitora est une société de solutions numériques qui possède une solide expertise dans les domaines de l'expérience client, des opérations d'infrastructure et de l'analyse des données.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Monitora au sein de la famille Marlabs. Nous sommes engagés dans un processus de transition visant à créer une entreprise de classe mondiale qui soit également multigéographique, en mettant l'accent sur le développement des talents et des capacités au niveau local. L'association des capacités complémentaires de Monitora et de Marlabs offre un immense potentiel pour accélérer la croissance et créer des offres uniques pour nos clients dans le secteur de la transformation numérique. Avec de nouveaux niveaux de personnalisation et de spécialisation dans les besoins de nos clients, nous reconnaissons la nécessité d'une approche innovante de la solution et de la livraison. Grâce à notre partenariat, nous sommes confiants dans notre capacité à aider nos clients à découvrir de nouvelles opportunités et à bâtir des entreprises numériques à plus grande échelle », a déclaré Todd Keller, responsable de l'exploitation de Marlabs LLC.

Marcos Chiodi, PDG de Monitora, a également fait part de ses réflexions sur ce partenariat : « Les besoins de nos clients évoluent rapidement ; nous nous sommes donc rendu compte de la nécessité de nous associer à une entreprise qui a une empreinte mondiale et qui intervient à différents stades du parcours de transformation des clients. Nous avons trouvé en Marlabs un partenaire idéal et nous nous réjouissons à la perspective d'une collaboration fructueuse. Notre culture et nos valeurs communes reflètent notre façon de travailler, et je suis certain qu'à l'avenir, nos équipes bénéficieront immensément des apprentissages et des nouvelles opportunités qui se présenteront à nous. »

Marlabs continue de fournir des services de grande valeur et à fort impact à ses clients dans les secteurs de la pharmacie et des sciences de la vie, de la fabrication et de la vente au détail, ainsi que dans les secteurs verticaux de la banque et de l'assurance. La société, créée il y a 26 ans, s'est engagée sur la voie d'une croissance accélérée au cours des dernières années. Cette acquisition permettra d'élargir les possibilités de servir conjointement des clients mondiaux dans plusieurs secteurs tels que la vente au détail, les télécommunications, les sciences de la vie, la finance et la banque, grâce à des capacités approfondies permettant d'obtenir des résultats commerciaux accélérés.

Marlabs a souligné que cette acquisition fait partie de sa stratégie d'expansion mondiale et que Monitora a été choisie en raison de (a) son alignement culturel axé sur les personnes, (b) ses antécédents d'excellence dans le développement de solutions numériques, et (c) sa capacité à opérer à l'échelle mondiale.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'acquisition.

À propos de Marlabs

Marlabs aide les grandes entreprises du monde entier à améliorer leurs opérations, à garder les clients au plus près, à transformer les données en décisions, à réduire les risques du cyberespace, à renforcer les systèmes existants et à saisir les nouvelles occasions et les revenus générés par le numérique. Marlabs dispose d'une main-d'œuvre mondiale qui comprend des spécialistes très expérimentés en matière de technologie, de plateforme et d'industrie, issus des plus grandes universités techniques du monde. La société fournit une stratégie et des services de conseils axés sur le numérique, l'incubation rapide de solutions et l'ingénierie de solutions numériques agiles. Marlabs a son siège social au New Jersey et possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, au Brésil et en Inde.

Contacts pour les médias

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2075186/Marlabs_and_Monitora_executives.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2075185/MONITORA_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1879917/Marlabs_Logo.jpg

SOURCE Marlabs Innovations