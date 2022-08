Marlabs identificada como fornecedora relevante no estudo ISG Provider Lens™Quadrant on "Marketing Technology (MarTech) - Solutions and Services 2022"

PISCATAWAY, Nova Jersey e BANGALORE, Índia, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Marlabs Inc., empresa líder em soluções digitais, anunciou hoje que recebeu o status de "Provedor relevante" em quatro das seis categorias na pesquisa ISG Provider Lens™ MarTech Services 2022. Os serviços incluem Otimização do comércio digital, Experiência digital e conteúdo, Social e relacionamentos e Serviços estratégicos de MarTech.

O relatório ISG Provider Lens™ 2022 MarTech é um relatório independente de comparação de prestadores de serviços. Usando pesquisas baseadas em dados, o ISG analisa fornecedores globais de tecnologia MarTech por meio de uma estrutura proprietária em vários serviços e tecnologias para apoiar empresas por meio de marketing digital, incluindo publicidade digital, serviços estratégicos, análise de dados e recursos de conteúdo.

AMarlabs tem parcerias estratégicas com OEMs líderes de mercado, como a Salesforce, a Sitecore e o Adobe. AMarlabs Digital Services ajudou a transformar digitalmente organizações globais e a criar compromissos mais profundos e significativos com os clientes finais.

"Este reconhecimento é uma forte validação de nosso foco para possibilitar que as empresas transformem digitalmente suas iniciativas de experiência do cliente, ao mesmo tempo em que aprimoram as funções de negócios com design criterioso e resultados orientados por dados. À medida que o epicentro de marketing muda para combinar criatividade com insights incisivos orientados por dados, os CMOs e CDOs devem colaborar para criar experiências personalizadas para o cliente. A Marlabs está posicionada aqui de forma única para ajudar as organizações por meio dessa explosão digital de dados do consumidor e perceber o verdadeiro potencial da MarTech", disse Raghu Rao, vice-presidente sênior da Marlabs.

O analista do ISG, Mauricio Ohtani, afirmou: "A Marlabs mostra grande promessa como futura provedora de serviços de MarTech para clientes de grande e médio porte, com forte presença de mercado nos EUA, e a empresa é altamente capaz de implementar soluções de negócios relacionadas a marketing. A empresa demonstra profundidade significativa na entrega de soluções digitais específicas para a construção de fortes experiências de consumidor final. Os serviços digitais da Marlabs se destacaram no relatório, diferenciando-se como uma combinação única de consultoria orientada por design, realização e implementação de negócios orientada por experiência em tecnologia de marketing e comércio eletrônico."

Sobre a Marlabs:

AMarlabs ajuda empresas líderes em todo o mundo a tornar as operações mais limpas, manter os clientes mais próximos, transformar dados em decisões, tornar mais seguro o espaço cibernético, impulsionar os sistemas legados e capturar novas oportunidades e receitas lideradas pelo digital. Ela oferece serviços de estratégia e consultoria que priorizam o digital, a incubação rápida de soluções e o desenvolvimento de protótipos, além de engenharia ágil de soluções digitais. A Marlabs está sediada em Nova Jersey, com escritórios nos Estados Unidos, Alemanha, Brasil e Índia.

Sobre o ISG:

OISG é uma empresa líder global em pesquisa e consultoria de tecnologia. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; consultoria em sourcing; governança e serviços de risco gerenciados; serviços de operadora de rede; design de estratégia e operações; gestão de mudanças; inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, em Connecticut, o ISG é conhecido por seu pensamento inovador, influência de mercado, profunda experiência no setor e em tecnologia e recursos de pesquisa e analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor.

FONTE Marlabs

