Marlabs nomeia Usha Jamadagni como Diretora de Entrega

Veterana do setor liderará a entrega de soluções digitais para clientes globais

PISCATAWAY, NOVA JERSEY e BANGALORE, Índia, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Marlabs Innovation LLC., empresa global de soluções digitais, anunciou hoje a integração de Usha Jamadagni na empresa como Diretora Executiva de Entrega (CDO, da expressão inglesa "Chief Delivery Officer").

Usha liderará a entrega e operações globais da Marlabs, promovendo o crescimento sustentável e a rentabilidade, reforçados base forte foco nas pessoas. Ela traz mais de um quarto de século de experiência em vários cargos de liderança nos Estados Unidos e na Índia. Antes de trabalhar na Marlabs, Usha foi Diretora Administrativa da Accenture India.

Usha já trabalhou anteriormente com empresas da Fortune 500 no setor de infraestrutura e Intelligent Cloud. Reconhecida no setor por suas competências de liderança, comunicação, negociação e habilidades interpessoais, Usha é bacharel em Engenharia Eletrônica e de Comunicação pela Universidade de Mysore e mestre em Ciência da Computação pela PACE University, Nova York.

"Temos o prazer de receber a Usha em nossa família Marlabs à medida que avançamos para a próxima fase de nossa jornada de crescimento. A Usha é uma líder visionária e sua grande experiência na entrega de soluções digitais será fundamental para motivar os talentos da Marlabs a alcançar resultados extraordinários. Esperamos ampliar nossa experiência em entrega global nos próximos meses. O momento não poderia ter sido melhor", disse Todd Keller, Diretor de Operações da Marlabs.

"Sinto-me muito feliz por fazer parte de uma organização que é rica em cultura e valores e está em via de se tornar a melhor parceira de soluções digitais. O entusiasmo é palpável, já que a Marlabs está apostando em sua jornada digital, buscando crescimento acelerado e oportunidades em diferentes continentes. Estou ansiosa para trabalhar em estreita colaboração com o Conselho de Administração e os lideres na criação de uma organização de entrega de classe mundial", comentou Usha.

Sobre a Marlabs:

A Marlabs é uma empresa de soluções digitais especializada em serviços de automação inteligente, ajudando empresas líderes em todo o mundo a tornar as operações mais eficientes, manter os clientes mais próximos, transformar dados em decisões, reduzir o risco no ciberespaço, melhorar os sistemas legados e conseguir novas oportunidades e receitas provenientes do digital. A empresa fornece serviços de estratégia digital e consultoria, rápida incubação de soluções e desenvolvimento de protótipos, e engenharia ágil de soluções digitais. A Marlabs está sediada em Nova Jersey e tem escritórios nos Estados Unidos, Alemanha e Índia.

