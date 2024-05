Marokkanischer Botschafter in Japan besucht Gebäude der NX Group

TOKIO, 7. Mai 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. erhielt am 12. April im Gebäude der NX Group einen Besuch von S.E. Rachad Bouhlal, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter des Königreichs Marokko in Japan.

Foto

Zentrum: Botschafter Rachad Bouhlal

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202404199723/_prw_PI2fl_k4kcwx1M.jpg

Die NX Group hat im Juli 2022 Nippon Express Morocco SARLAU und Nippon Express Morocco Free Zone SARLAU als lokale Tochtergesellschaften in Marokko gegründet und seitdem ihre Luft- und Seefrachtaktivitäten sowie ihre Logistikgeschäfte in Marokko mit besonderem Schwerpunkt auf mobilitätsbezogenen Branchen ausgebaut. Diese beiden Unternehmen des Konzerns bieten Dienstleistungen an, die den logistischen Anforderungen zahlreicher Kunden entsprechen, die in Marokko und den angrenzenden Ländern tätig sind.

Botschafter Bouhlal und zwei weitere Gäste wurden im Namen der Gruppe von Senior Managing Executive Officer Tadahiro Furue und Managing Executive Officer Satoshi Otsuji empfangen. In einem anschließenden Gespräch erörterten sie Initiativen zur Entwicklung der Logistik in Marokko und tauschten in lockerer Atmosphäre viele verschiedene Meinungen aus.

Die NX Group wird ihr globales Netzwerk weiter ausbauen, um ihren Kunden auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige Logistikdienstleistungen anbieten zu können.

Informationen zur NX Group: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202404199723-O1-l9TAwOAd.pdf

Offizielle NX-Website: https://www.nipponexpress.com/

Offizielles LinkedIn-Account der Nippon Express Group:

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/