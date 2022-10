Marokko engagiert sich stark für die Entwicklung seiner südlichen Regionen

Das Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada schließt in seiner Arbeitsgruppe zu Nordafrika seine neueste Studie ab

Marokko stellt die Sahara in den Mittelpunkt seiner sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsstrategie.

Seit 2015 hat Rabat 8 Milliarden US-Dollar investiert, um die Sahararegion als Brücke zwischen Subsahara-Afrika und Europa zu einem wichtigen Wirtschaftszentrum zu machen.

MADRID,, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Im Gegensatz zu dem oft bemühten Klischee hat Marokko sein strategisches Engagement für die Entwicklung der Sahara unter Beweis gestellt. Für Rabat ist die Förderung des Wohlergehens der Region und des wirtschaftlichen Fortschritts ein wichtiges Ziel, das sich mit den eigenen Entwicklungsplänen des Landes deckt. Mit dem Ziel, die Entwicklung und sozioökonomische Integration der Sahara zu beschleunigen, hat Marokko 2015 ein ehrgeiziges Projekt im Wert von 8 Milliarden US-Dollar gestartet.

Das neue Entwicklungsmodell für die südlichen Provinzen dreht sich um Infrastrukturen, die das Gebiet der Sahararegion strukturieren sollen. Dazu gehören die Autobahn Tiznit-Elaayoune-Dajla sowie die Fischereihäfen Lamhiriz und Dakhla Atlantique. Das Programm umfasst die Einrichtung einer Seefrachtlinie zwischen Casablanca und Dakhla sowie die Schaffung von Seeverbindungen zwischen den Kanarischen Inseln und Tarfaya und Laayoune. Darüber hinaus umfasst das Programm auch den Bau eines Universitätskrankenhauses in El Ayoun und einer Technopolis in Fum El-Ued, was das starke Engagement Marokkos für die Region und ihre Bewohner unterstreicht.

Marokkos Ziel ist es, diese Region zur logistischen und wirtschaftlichen Brücke zwischen Europa und Subsahara-Afrika zu gestalten.

Bis Ende 2018 wurden bereits 48 % der Ziele erreicht, was die sozioökonomische Dynamik stark ankurbelt, die Schaffung von Unternehmen und Arbeitsplätzen fördert und Investitionen anzieht. Das Potenzial der Region für erneuerbare Energien, sowohl Solar- als auch Windenergie, treibt einen Großteil der Investitionen an. Diese Realisierung, die zu den vier großen Solarkraftwerken und bis zu elf Windparks beitragen soll, wird Marokko zu einem führenden Land im Bereich der erneuerbaren Energien auf dem Kontinent machen. Marokko wird nicht nur die Energieautarkie erreichen, sondern auch in der Lage sein, einen erheblichen Anteil des Energiebedarfs der EU zu exportieren.

Einige internationale Akteure wie die Afrikanische Union und die Europäische Union, die mit dem Westsahara-Problem konfrontiert sind, bremsen das Entwicklungspotenzial der Region sowohl in sozialer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht erheblich. Aus diesem Grund sind die Maßnahmen der Vereinigten Staaten und Spaniens, die sich für die Lösung des Konflikts auf dem politischen Weg der Autonomie im Rahmen des alawitischen Königreichs einsetzen, so wichtig und geben den Anstoß für Fortschritt, Stabilität und Verbesserung in diesem Gebiet. Es geht nicht nur um die wirtschaftliche Entwicklung, es geht um die Menschen, die in der Sahara leben.

SOURCE Instituto Coordenadas