Marosa obtient un investissement d'Aquiline pour accélérer sa croissance et développer ses solutions de conformité à la TVA

VIGO, Espagne et LONDRES, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Marosa 2024 S.L. (« Marosa »), un des principaux fournisseurs de solutions technologiques en matière de conformité à la TVA et de facturation électronique, annonce ce jour avoir obtenu un investissement de 12 millions EUR de la part d'Aquiline, une société d'investissement privée spécialisée dans les services financiers et la technologie. Ce financement représente la première levée de fonds externe de Marosa et permettra d'accélérer sa stratégie de croissance, d'élargir son offre de logiciels de conformité et de facturation électronique, et de soutenir son expansion mondiale.

Créé en 2016 par Pedro Pestana da Silva, Marosa est un fournisseur de technologies et de services critiques de conformité à la TVA, qui s'adresse à de grandes entreprises multinationales ayant des obligations de déclaration de TVA dans toute l'Europe. Avec plus de 1 200 entreprises et clients du commerce électronique, le logiciel phare de Marosa, VATify, offre une solution de bout en bout basée sur le cloud qui centralise la facturation électronique, l'enregistrement de la TVA et les rapports. L'entreprise fournit également des rapports en temps réel sur les factures électroniques en réponse aux exigences réglementaires dans divers pays de l'UE.

L'investissement d'Aquiline permettra à Marosa d'accélérer encore le développement de ses produits, l'approche et l'expansion internationale, tout en profitant d'une dynamique réglementaire et commerciale importante en Europe. Les récentes évolutions réglementaires, telles que l'adoption de la facturation électronique obligatoire et de la déclaration en temps réel dans toute l'Europe, ont souligné l'importance des solutions numériques de conformité à la TVA. Marosa est au cœur de ces exigences, car elle aide les grandes entreprises multinationales à anticiper les changements réglementaires en numérisant les processus de facturation électronique et de TVA.

Pedro Pestana da Silva, fondateur et CEO de Marosa, déclare :

« Je suis ravi d'accueillir Aquiline comme notre premier investisseur externe. Au fil du temps, nous avons établi une relation de confiance avec leur équipe, qui comprend parfaitement notre vision, notre technologie et les besoins de nos clients. Grâce à cet investissement, nous sommes bien préparés pour accélérer notre R&D, optimiser nos offres de produits et étendre notre portée sur un marché complexe et en pleine évolution ».

Giovanni Nani, directeur chez Aquiline, ajoute :

« Depuis notre première rencontre en 2020, nous avons admiré les logiciels et les services que Pedro et l'équipe de Marosa ont développés pour leur clientèle croissante dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe. Aquiline a de solides antécédents en matière de soutien aux entrepreneurs des secteurs des services financiers et de la technologie qui ont démarré leur activité. Nous sommes ravis de nous associer à Marosa pour sa prochaine phase de croissance et d'aider l'équipe à devenir un leader paneuropéen de la conformité à la TVA et de la facturation électronique ».

Notes aux rédacteurs

À propos de Marosa

Marosa est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques entièrement intégrées en matière de conformité à la TVA et de facturation électronique, au service des entreprises et des clients du commerce électronique dans toute l'Europe. Basé à Vigo, en Espagne, Marosa commercialise son logiciel phare, VATify, pour centraliser la facturation électronique, l'enregistrement à la TVA et la déclaration, et automatiser la communication avec les autorités fiscales, aidant ainsi les entreprises à rester en avance sur les changements réglementaires et à rationaliser leurs processus de conformité à la TVA.

Pour plus d'informations, consultez le site www.marosavat.com.

À propos d' Aquiline

Aquiline Capital Partners LP (« Aquiline ») est une société d'investissement privée basée à New York, Londres et Philadelphie, qui se consacre aux services financiers et à la technologie. Au 30 septembre 2024, Aquiline gérait 11,3 milliards de dollars d'actifs et avait déployé sept milliards de dollars de capitaux dans le cadre de ses trois stratégies de capital-investissement, de capital-risque et de crédit.

Pour de plus amples renseignements sur Aquiline, ses spécialistes de l'investissement et ses sociétés de portefeuille, consultez le site www.aquiline.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2550642/Aquiline_logo.jpg