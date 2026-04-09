MARQUANT L'ÉTAPE IMPORTANTE DES 100 000 PATIENTS TRAITÉS, NORDIC PHARMA, INC. (U.S.) ÉLARGIT SON OFFRE ET AUGMENTE LA COMMODITÉ POUR LES PRESTATAIRES EN INCLUANT DES CANULES DANS SES LIVRAISONS DE GEL CANALICULAIRE LACRIFILL® POUR LE TRAITEMENT DES SYMPTÔMES DE LA SÉCHERESSE OCULAIRE.

Nordic Pharma, Inc. fait la démonstration de cette nouvelle thérapie à l'ASCRS.

BERWYN, Pa., 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Pharma, Inc, une filiale de Nordic Group B.V., annonce qu'elle expédie maintenant des canules avec ses seringues de LACRIFILL® Canalicular Gel, une nouvelle thérapie pour les symptômes de la sécheresse oculaire. L'entreprise a décidé d'améliorer son offre en réponse aux commentaires des médecins, et les canules fournies ont été très bien accueillies.

10-pack carton of LACRIFILL

Cet ajout intervient au moment où l'entreprise franchit une étape importante : Les professionnels des soins oculaires à travers les États-Unis ont utilisé les seringues à usage unique LACRIFILL® de son dérivé d'acide hyaluronique réticulé pour traiter plus de 100 000 patients en moins de deux ans depuis son lancement.

"En tant que médecins, nous devons jouer un rôle actif dans le contrôle de la santé de la surface oculaire, du confort et des résultats visuels de nos patients, en particulier en cas de chirurgie oculaire. LACRIFILL® Canalicular Gel a toujours atteint son objectif, en fournissant un contrôle significatif de la surface oculaire", a déclaré Eric Donnenfeld, MD, président du conseil d'administration d'OCLI Vision et de NYU Langone Health. "LACRIFILL n'est pas simplement un autre bouchon ponctuel ; il s'agit d'une approche très différente de la gestion de la surface oculaire. Il s'agit d'un complément exceptionnel à ma pratique".

"Le traitement des maladies de la surface oculaire est devenu une partie de plus en plus importante des soins oculaires modernes. L'utilisation du gel canaliculaire LACRIFLL® comme outil pour améliorer la sécheresse oculaire a véritablement changé la donne dans notre pratique, non seulement pour mes patients souffrant de sécheresse oculaire au quotidien, mais aussi dans le cadre de la prise en charge de mes patients chirurgicaux ", a déclaré Mile Brujic, OD, FAAO, Premier Vision Group. "Il s'agit d'une option importante à considérer, car elle permet non seulement d'obtenir de bons résultats visuels, mais aussi d'améliorer considérablement le confort du patient. Les données cliniques étayant l'utilisation de LACRIFILL sont convaincantes et renforcent les avantages que nous observons chez nos patients."

LACRIFILL se présente sous la forme d'une seringue pré-remplie contenant suffisamment de gel pour traiter les canalicules supérieur et inférieur des deux yeux. Le gel est inséré par un embout de canule placé dans le punctum et s'écoule dans le sac lacrymal. Les seringues sont expédiées par paquets de 10 ; chaque paquet comprend maintenant 10 canules.

Nordic Pharma a lancé LACRIFILL Canalicular Gel aux États-Unis en mai 2024 après avoir reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration d'utiliser le gel pour bloquer temporairement le drainage des larmes en occluant le système canaliculaire. Depuis moins de deux ans, plus de 100 000 patients ont été traités avec LACRIFILL.

"Nous nous réjouissons de l'acceptation rapide de LACRIFILL par tant d'optométristes et d'ophtalmologistes dans tout le pays. Il est gratifiant de savoir que notre traitement innovant d'une affection qui touche environ 6,8 % des adultes américains a soulagé tant de patients en un temps relativement court. LACRIFILL représente un mouvement vers la gestion interventionnelle de la sécheresse oculaire", a déclaré Jai Parekh, MD, MBA, directeur commercial d'Eye Care US.

Pour plus d'informations sur le gel canaliculaire LACRIFILL, visitez le site lacrifill.com.

Démonstrations en direct de LACRIFILL

Nordic Pharma, Inc. organisera des démonstrations en direct de la préparation de la surface oculaire avec le gel canaliculaire LACRIFILL lors d'une prochaine conférence professionnelle.

Lors du congrès annuel de l'American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS), qui se tiendra du 10 au 13 avril à Washington, DC, des professionnels des soins oculaires feront des démonstrations de l'utilisation de LACRIFILL au stand 2307, de midi à 13 heures et de 14 heures à 16 heures, le vendredi 10 avril et de 10 heures à midi, de midi à 14 heures et de 14 heures à 16 heures, le samedi 11 avril. Le dimanche 12 avril, les démonstrations auront lieu de 10 à 12 heures et de 13 à 15 heures. Les intervenants sont Neel Desai, MD ; Mina Farahani, MD ; Sheri Rowen, MD ; Gagan Sawhney, MD ; Mitch Schultz, MD ; et Nick Bruns, OD.

À propos de Nordic Group B.V.

Nordic Group B.V. est une entreprise pharmaceutique internationale privée de taille moyenne qui se concentre sur le développement et la commercialisation de produits spécialisés. L'enrichissement du portefeuille a été réalisé grâce à des développements et acquisitions ciblés afin de jeter les bases des soins oculaires, de la rhumatologie et de la santé des femmes. Nordic Group s'est profondément enraciné dans toute l'Europe et, plus récemment, s'est développé en dehors de l'Europe en multipliant les acquisitions dans le monde entier.

Nordic Group fait partie de SEVER Life Sciences, une holding créée en 2019 qui regroupe trois entreprises diverses mais complémentaires offrant une large gamme de produits, de services de développement pharmaceutique et de technologies d'administration.

À propos de Nordic Pharma, Inc.

Filiale de Nordic Group B.V., Nordic Pharma, Inc. est partenaire de sociétés biopharmaceutiques mondiales bien établies et occupe une position unique pour tirer parti de son expertise dans la mise sur le marché de médicaments issus de la biotechnologie, la fabrication stérile et d'autres technologies de pointe.

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Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives aux développements commerciaux de Nordic Group/Nordic Pharma et à la mise en œuvre des initiatives stratégiques de Nordic Group/Nordic Pharma. Étant donné que ces déclarations reflètent les opinions, les attentes et les convictions actuelles du Nordic Group/Nordic Pharma concernant des événements futurs, ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les développements et les résultats réels diffèrent matériellement des attentes du Nordic Group/Nordic Pharma. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales du marché, les tendances réglementaires, les changements dans la situation financière des tiers qui traitent avec Nordic Group/Nordic Pharma, et d'autres facteurs qui pourraient affecter les activités et les performances financières de Nordic Group/Nordic Pharma. Nordic Group/Nordic Pharma n'assume aucune obligation de mise à jour publique des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autres.

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