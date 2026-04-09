NORDIC PHARMA, INC. ERREICHT MIT DER BEHANDLUNG VON 100.000 PATIENTEN EINEN WICHTIGEN MEILENSTEIN. (USA) ERWEITERT SEIN ANGEBOT UND ERHÖHT DEN BEDIENUNGSKOMFORT, INDEM ES SEINEN LIEFERUNGEN VON LACRIFILL® KANALIKULÄRES GEL ZUR BEHANDLUNG TROCKENER AUGEN BEILEGT

Nordic Pharma, Inc. stellt diese neuartige Therapie auf der ASCRS vor

BERWYN, Pa., 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Pharma, Inc., ein Tochterunternehmen der Nordic Group B.V., gibt bekannt, dass es jetzt zusammen mit den Spritzen seines LACRIFILL® Kanälchengels, einer neuartigen Therapie für Symptome des trockenen Auges, auch Kanülen ausliefert. Das Unternehmen entschied sich, sein Angebot aufgrund des Feedbacks von Ärzten zu erweitern, und die angebotenen Kanülen wurden sehr gut angenommen.

10-pack carton of LACRIFILL

Der Zuwachs kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein erreicht hat: Augenärzte in den Vereinigten Staaten haben in weniger als zwei Jahren seit der Einführung von LACRIFILL® Einwegspritzen mit dem firmeneigenen vernetzten Hyaluronsäurederivat zur Behandlung von mehr als 100.000 Patienten verwendet.

"Als Ärzte müssen wir eine aktive Rolle bei der Kontrolle der Gesundheit der Augenoberfläche, des Komforts und der Sehergebnisse unserer Patienten übernehmen, insbesondere bei Augenoperationen. LACRIFILL® Canalicular Gel hat seinen Zweck stets erfüllt und bietet eine sinnvolle Kontrolle der Augenoberfläche", sagte Eric Donnenfeld, MD, Vorstandsvorsitzender von OCLI Vision und NYU Langone Health. "LACRIFILL ist nicht einfach nur ein weiterer Punktionsstöpsel; es ist ein ganz anderer Ansatz für die Behandlung der Augenoberfläche. Es war eine hervorragende Ergänzung für meine Praxis."

"Die Behandlung von Erkrankungen der Augenoberfläche ist zu einem immer wichtigeren Bestandteil der modernen Augenheilkunde geworden. Die Verwendung von LACRIFLL® Canalicular Gel als Hilfsmittel zur Verbesserung der Erkrankung des trockenen Auges war ein echter Wendepunkt in unserer Praxis - nicht nur für meine täglichen Patienten mit trockenem Auge, sondern auch als Teil meines chirurgischen Patientenmanagements", so Mile Brujic, OD, FAAO, Premier Vision Group. "Es ist eine wichtige Option, die man in Betracht ziehen sollte, da sie nicht nur gute Sehergebnisse unterstützt, sondern auch den Patientenkomfort erheblich verbessert. Die klinischen Daten, die den Einsatz von LACRIFILL unterstützen, sind überzeugend und bestätigen die Vorteile, die wir bei unseren Patienten beobachten."

LACRIFILL wird in einer vorgefüllten Spritze geliefert, die genug Gel enthält, um die oberen und unteren Augenkanäle beider Augen zu behandeln. Das Gel wird über eine Kanülenspitze in das Punctum eingeführt und fließt in den Tränensack. Die Spritzen werden in 10er-Packungen versandt; jede Packung enthält nun 10 Kanülen.

Nordic Pharma brachte LACRIFILL Canalicular Gel im Mai 2024 in den USA auf den Markt, nachdem das Unternehmen von der Food and Drug Administration die Genehmigung erhalten hatte, das Gel zur vorübergehenden Blockierung des Tränenabflusses durch Verschluss des Kanalsystems einzusetzen. In den weniger als zwei Jahren seither wurden mehr als 100.000 Patienten mit LACRIFILL behandelt.

"Wir freuen uns über die rasche Akzeptanz von LACRIFILL bei so vielen Optometristen und Augenärzten im ganzen Land. Es ist erfreulich zu wissen, dass unsere innovative Behandlung für eine Erkrankung, von der etwa 6,8 Prozent der Erwachsenen in den USA betroffen sind, so vielen Patienten in relativ kurzer Zeit Linderung verschafft hat. LACRIFILL steht für eine Entwicklung hin zur interventionellen Behandlung von trockenen Augen", sagte Jai Parekh, MD, MBA, Chief Commercial Officer von Eye Care US.

Weitere Informationen über LACRIFILL Canalicular Gel finden Sie unter lacrifill.com.

LACRIFILL Live-Demonstrationen

Nordic Pharma, Inc. wird auf einer kommenden Fachkonferenz Live-Demonstrationen zur Vorbereitung der Augenoberfläche mit LACRIFILL Canalicular Gel durchführen.

Auf der Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft für Katarakt- und refraktive Chirurgie (ASCRS), die vom 10. bis 13. April in Washington, DC, stattfindet, werden Augenärzte die Anwendung von LACRIFILL am Freitag, dem 10. April, von 12.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie am Samstag, dem 11. April, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr am Stand Nr. 2307 demonstrieren. Am Sonntag, dem 12. April, finden die Vorführungen von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr statt. Zu den Referenten gehören Dr. Neel Desai, Dr. Mina Farahani, Dr. Sheri Rowen, Dr. Gagan Sawhney, Dr. Mitch Schultz, Dr. und Nick Bruns, OD.

Informationen zur Nordic Group B.V.

Die Nordic Group B.V. ist ein mittelständisches, privat geführtes internationales Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Spezialprodukten konzentriert. Die Erweiterung des Portfolios wurde durch gezielte Entwicklungen und fokussierte Akquisitionen erreicht, um ein Fundament auf den Gebieten Augenheilkunde, Rheumatologie und Frauengesundheit aufzubauen. Die Nordic Group ist in ganz Europa fest verwurzelt und hat in jüngster Zeit durch vermehrte Akquisitionen weltweit auch außerhalb von Europa expandiert.

Die Nordic Group ist Teil von SEVER Life Sciences, einer 2019 gegründeten Holdinggesellschaft, die drei unterschiedliche, sich jedoch ergänzende Unternehmen zusammenführt, die eine breite Palette an Produkten, pharmazeutischen Entwicklungsdienstleistungen und Verabreichungstechnologien anbieten.

Informationen zu Nordic Pharma, Inc.

Nordic Pharma, Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., arbeitet mit renommierten globalen biopharmazeutischen Unternehmen zusammen und ist einzigartig positioniert, um sein Fachwissen bei der Markteinführung von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln, sterilen Herstellungsverfahren und anderen hochmodernen Technologien zu nutzen.

Safe Harbor

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die Geschäftsentwicklung der Nordic Group/von Nordic Pharma und die Umsetzung der strategischen Initiativen der Nordic Group/von Nordic Pharma. Da diese Aussagen die gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Überzeugungen von Nordic Group/Nordic Pharma in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, beinhalten diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Nordic Group/Nordic Pharma abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem allgemeine Marktbedingungen, regulatorische Entwicklungen, Veränderungen der finanziellen Lage von Dritten, die mit der Nordic Group/mit Nordic Pharma in Geschäftsbeziehung stehen, sowie weitere Faktoren, die sich auf die geschäftliche und finanzielle Entwicklung der Nordic Group/von Nordic Pharma auswirken könnten. Die Nordic Group/Nordic Pharma übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Kontakt

Nordic Pharma, Inc.

Kate Popova

Projekt- und Vertragsmanagerin

Telefonnummer: 610-285-1699

[email protected]

Gail Feerrar

Direktorin für Vertrieb und Marketing

Telefon: 610-285-7152

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952695/NORD_166_Lacrifill_10_pack_Carton_front_angle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2630120/Nordic_Pharma_TM_Logo_RGB__1_Logo.jpg