Márquez Brothers International, Inc. Las marcas ganan el mejor de su clase en queso y yogur en el Concurso de Queso del Campeonato Mundial 2026
News provided byMarquez Brothers International
Mar 13, 2026, 01:54 ET
SAN JOSÉ, California, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Márquez Brothers International, Inc., una empresa familiar y fabricante y distribuidor líder de productos hispanos de marca de calidad auténtica en los Estados Unidos, anunció que dos de sus principales marcas de productos lácteos, incluida su marca insignia, El Mexicano® Brand y su última adquisición, YoGusto® Brand, recibieron múltiples premios en el Concurso de Queso del Campeonato Mundial 2026, una de las competiciones mundiales más prestigiosas de la industria láctea.
Ganadores del Premio Marca El Mexicano®
La marca El Mexicano® , conocida por su cartera de quesos auténticos mexicanos y productos lácteos tradicionales, recibió los siguientes reconocimientos:
Mejor de su clase (primer lugar)
- El Mexicano® Queso Cotija
Segundo lugar
- Yogur bebible de guayaba El Mexicano®
Tercer lugar
- El Mexicano® Queso Fresco Casero®
- El Mexicano® Queso Fresco Cremoso
- El Mexicano® Requesón
- El Mexicano® Crema Mexicana
Los premios destacan el liderazgo continuo de la marca en productos lácteos mexicanos auténticos y su compromiso de ofrecer sabores tradicionales con calidad y frescura consistentes.
Ganadores del premio de la marca YoGusto®
La marca YoGusto® , la línea de yogures bebibles y bebidas lácteas cultivadas de Márquez Brothers International inspiradas en sabores latinoamericanos, también recibió el máximo reconocimiento en varias categorías.
Mejor de su clase (primer lugar)
- YoGusto® Yogur Bebible Mango Bajo en Grasa
- YoGusto® Leche cultivada de yogur bebible – Kumis
Tercer lugar
- YoGusto® Yogur Bebible Guanábana Baja en Grasa
- YoGusto® Yogur Bebible Mango Bajo en Grasa
- YoGusto® Yogur Bebible Leche Cultivada – Café
Los premios subrayan el creciente éxito de la marca YoGusto® dentro de la categoría de yogur bebible en expansión y su enfoque en las ofertas de sabores distintivos.
Los productos de ambas marcas obtuvieron los honores de Best of Class, Second Place y Third Place, reconociendo la excelencia en sabor, calidad y artesanía entre miles de entradas de productores de lácteos de todo el mundo.
"Nos sentimos honrados de que tanto la marca El Mexicano® como la marca YoGusto® sean reconocidas en un escenario mundial tan respetado", dijo Gustavo Márquez JR, CEO / presidente de Marquez Brothers. "Estos premios reflejan el compromiso y la dedicación de nuestro equipo a la producción de productos lácteos de alta calidad que celebran los sabores auténticos a la vez que satisfacen los gustos cambiantes de los consumidores actuales".
Acerca de Márquez Brothers International, Inc.
Márquez Brothers International, Inc. (MBI) es una empresa familiar y un productor líder de productos lácteos hispanos auténticos en los Estados Unidos. Fundada en 1981, la compañía fabrica y distribuye una amplia cartera de quesos tradicionales, cremas, yogures bebibles y bebidas lácteas cultivadas inspiradas en los sabores latinoamericanos. A través de marcas como su marca insignia El Mexicano® y la marca YoGusto®, MBI ofrece productos de alta calidad y culturalmente auténticos a los consumidores de todo el país.
Para más información sobre nuestra empresa y marcas, visite www.marquezbrothers.com
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2933094/Marquez_Brothers_International_FIRST_COTIJA.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2933095/Marquez_Brothers_International_SECOND_GUAVA.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2933096/Marquez_Brothers_International_Best_of_ClassW2.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2652773/5862214/MB__Marquez_Brothers_stacked_logo_Logo.jpg
FUENTE Marquez Brothers International
Share this article