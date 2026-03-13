Márquez Brothers International, Inc. Las marcas ganan el mejor de su clase en queso y yogur en el Concurso de Queso del Campeonato Mundial 2026

SAN JOSÉ, California, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Márquez Brothers International, Inc., una empresa familiar y fabricante y distribuidor líder de productos hispanos de marca de calidad auténtica en los Estados Unidos, anunció que dos de sus principales marcas de productos lácteos, incluida su marca insignia, El Mexicano® Brand y su última adquisición, YoGusto® Brand, recibieron múltiples premios en el Concurso de Queso del Campeonato Mundial 2026, una de las competiciones mundiales más prestigiosas de la industria láctea.

Ganadores del Premio Marca El Mexicano®

El Mexicano® Cotija gana el mejor de su clase en quesos de estilo duro latinoamericano (PRNewsfoto/Marquez Brothers International) El Mexicano® Saborico® gana el 2do lugar en Productos Cultivados Bebibles (PRNewsfoto/Marquez Brothers International) Yogusto® gana el premio al mejor de su clase en productos cultivados bebibles (PRNewsfoto/Marquez Brothers International)

La marca El Mexicano® , conocida por su cartera de quesos auténticos mexicanos y productos lácteos tradicionales, recibió los siguientes reconocimientos:

Mejor de su clase (primer lugar)

El Mexicano® Queso Cotija

Segundo lugar

Yogur bebible de guayaba El Mexicano®

Tercer lugar

El Mexicano ® Queso Fresco Casero ®

Queso Fresco Casero El Mexicano ® Queso Fresco Cremoso

Queso Fresco Cremoso El Mexicano ® Requesón

Requesón El Mexicano® Crema Mexicana

Los premios destacan el liderazgo continuo de la marca en productos lácteos mexicanos auténticos y su compromiso de ofrecer sabores tradicionales con calidad y frescura consistentes.

Ganadores del premio de la marca YoGusto®

La marca YoGusto® , la línea de yogures bebibles y bebidas lácteas cultivadas de Márquez Brothers International inspiradas en sabores latinoamericanos, también recibió el máximo reconocimiento en varias categorías.

Mejor de su clase (primer lugar)

YoGusto ® Yogur Bebible Mango Bajo en Grasa

Yogur Bebible Mango Bajo en Grasa YoGusto® Leche cultivada de yogur bebible – Kumis

Tercer lugar

YoGusto ® Yogur Bebible Guanábana Baja en Grasa

Yogur Bebible Guanábana Baja en Grasa YoGusto ® Yogur Bebible Mango Bajo en Grasa

Yogur Bebible Mango Bajo en Grasa YoGusto® Yogur Bebible Leche Cultivada – Café

Los premios subrayan el creciente éxito de la marca YoGusto® dentro de la categoría de yogur bebible en expansión y su enfoque en las ofertas de sabores distintivos.

Los productos de ambas marcas obtuvieron los honores de Best of Class, Second Place y Third Place, reconociendo la excelencia en sabor, calidad y artesanía entre miles de entradas de productores de lácteos de todo el mundo.

"Nos sentimos honrados de que tanto la marca El Mexicano® como la marca YoGusto® sean reconocidas en un escenario mundial tan respetado", dijo Gustavo Márquez JR, CEO / presidente de Marquez Brothers. "Estos premios reflejan el compromiso y la dedicación de nuestro equipo a la producción de productos lácteos de alta calidad que celebran los sabores auténticos a la vez que satisfacen los gustos cambiantes de los consumidores actuales".

Acerca de Márquez Brothers International, Inc.

Márquez Brothers International, Inc. (MBI) es una empresa familiar y un productor líder de productos lácteos hispanos auténticos en los Estados Unidos. Fundada en 1981, la compañía fabrica y distribuye una amplia cartera de quesos tradicionales, cremas, yogures bebibles y bebidas lácteas cultivadas inspiradas en los sabores latinoamericanos. A través de marcas como su marca insignia El Mexicano® y la marca YoGusto®, MBI ofrece productos de alta calidad y culturalmente auténticos a los consumidores de todo el país.

Para más información sobre nuestra empresa y marcas, visite www.marquezbrothers.com

