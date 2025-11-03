Marquez Medical Aesthetic Presenta la Tecnología Más Avanzada Para la Salud Mental

Destacando un Nuevo Tratamiento Durante el Mes Nacional de la Detección de la Depresión y la Salud Mental

HIALEAH, Fla., Noviembre 3, 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las personas que buscan un tratamiento no invasivo para la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, el insomnio y la niebla mental ahora pueden beneficiarse de EXOMIND, un nuevo tratamiento de estimulación cerebral disponible en Marquez Medical Aesthetic en Hialeah. Las investigaciones demuestran que los usuarios de EXOMIND reportan una mejora en la conducta emocional, la resiliencia y la función cognitiva, y pueden experimentar una reducción en los comportamientos adictivos relacionados con el consumo compulsivo de alimentos, nicotina o alcohol.

Marquez Medical Aesthetic, un centro de salud y bienestar dedicado a tratamientos estéticos personalizados y no quirúrgicos, ahora ofrece EXOMIND, un tratamiento aprobado por la FDA, libre de medicamentos, que mejora la salud mental y el bienestar emocional. Este tratamiento representa una oportunidad única para los pacientes elegibles que buscan soluciones avanzadas para el bienestar mental.

"Más de uno de cada cinco adultos en los Estados Unidos padece una enfermedad mental," dijo el Dr. Julián Márquez, M.D., médico de familia y propietario de Marquez Medical Aesthetic. "Nuestra misión es ayudar a las personas a sentirse lo mejor posible, por dentro y por fuera. EXOMIND ha sido transformador para nuestros pacientes, ofreciendo un alivio real y ayudándolos a retomar el control de sus vidas más saludables y plenas."

EXOMIND utiliza la tecnología patentada ExoTMS™, un enfoque eficaz, cómodo y no invasivo que estimula la corteza frontal del cerebro, el área responsable de las emociones y la función cognitiva. Al activar las vías neuronales críticas, EXOMIND ayuda a restaurar la actividad cerebral saludable y mejora la conectividad neuronal, apoyando un mejor bienestar mental.

Marquez Medical Aesthetic es una clínica bilingüe, con profesionales que dominan tanto el inglés como el español. El centro también ofrece tratamientos estéticos integrales, que incluyen inyectables como BOTOX, rellenos dérmicos (pliegues nasolabiales y labios), depilación láser, facial Geneo 3-en-1, terapia intravenosa de vitaminas, dermoabrasión y microdermoabrasión, eliminación láser de venas o hongos en las uñas, terapia con pellets para el equilibrio hormonal y microneedling con PRP.

Marquez Medical Aesthetic ofrece un descuento de $1200 en un paquete de seis sesiones de EXOMIND hasta abril de 2026. Para más información, llame al (305) 512-3538 o www.marquez-exomind.com y www.mmaskincare.com.

