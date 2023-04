Marriott International en el Caribe y Latinoamérica reitera su compromiso con el medioambiente

Para el 2025, el 100% de los hoteles de Marriott International contarán con certificados de sostenibilidad

La empresa también señala que para el año 2025 ya se habrá disminuido la generación de desperdicio en general y de alimentos en un 45% y un 50%, respectivamente

Marriott International refrenda su compromiso de alcanzar emisiones netas cero a más tardar en 2050.

MIAMI, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- La responsabilidad ambiental y social en el turismo ha sido un eje central para Marriott International en el Caribe y Latinoamérica desde hace décadas. Esto se refleja en los objetivos que se ha fijado la cadena hotelera en los próximos años para la protección del medioambiente. Para 2025, el 100% de los hoteles contarán con certificados de sostenibilidad, 650 propiedades serán reconocidas como edificios verdes, y se logrará un 95% de abastecimiento responsable en proteínas animales, agua embotellada, productos de limpieza, papel, amenidades en las habitaciones, textiles, entre otros.

Del mismo modo, la cadena hotelera reducirá el uso del agua en un 15%, y de emisiones de dióxido de carbono en un 30%, para alcanzar emisiones netas cero en 2050. Mientras que, para el año 2025 logrará una disminución del 45% del desperdicio general y 50% de los residuos de alimentos.

La empresa está comprometida a crear un impacto positivo y sostenible en todos los lugares donde opera con Serve 360: "Doing Good in Every Direction", basándose en los objetivos de sostenibilidad e impacto social para el 2025, así como en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

"Marriott International tiene una responsabilidad global y una oportunidad única de ser una herramienta de crecimiento. Nuestros huéspedes, nuestros asociados y nuestros propietarios y franquiciados esperan que cumplamos objetivos ambiciosos, por eso publicamos cada año nuestro informe Serve 360 para informar de nuestros avances en el cumplimiento de objetivos y logros sostenibles", afirma Brian King, Presidente de Marriott International en el Caribe y América Latina.

Este compromiso se refleja hasta en los alimentos que Marriott ofrece en sus propiedades, ya que la empresa aspira a obtener el 100% de los huevos que sirve a sus huéspedes de fuentes libres de jaula en todas las operaciones globales para todos los establecimientos propios, gestionados y franquiciados para finales de 2025.

Para conmemorar el Día de la Tierra, Marriott International en la región destaca algunas acciones de sus propiedades que contribuyen a lograr los objetivos globales de la empresa.

En México y Colombia, colaboradores y huéspedes del Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center y del Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida, colaboran con la limpieza de playas en Puerto Vallarta (México) y Playa Dormida (Colombia). Los hoteles también se sumarán a la Hora del Planeta, un movimiento global en el que participan más de 190 países apagando las luces de hogares, empresas, edificios y monumentos más emblemáticos.

The Westin Reserva Conchal, an All-Inclusive Golf Resort & Spa , Costa Rica, en alianza con Reserva Conchal y Blue Zones Nicoya, estableció un apiario con el fin de proteger a las abejas que producen la miel que se utiliza en los restaurantes de los hoteles, y que poliniza aproximadamente 3 mil hectáreas de bosque, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas de la reserva. Además, el hotel se encuentra junto a la Reserva Conchal y cuenta con la Huerta Najui, donde se cosechan verduras orgánicas que se consumen en el hotel.

Para celebrar el Día de la Tierra, The Westin Puntacana Resort & Club ubicado en una playa de arena blanca del Mar Caribe de República Dominicana, ofrece a los huéspedes el Tour de Agricultura Sostenible por la Fundación Grupo Puntacana, que incluye una visita al huerto y visitar su colmenar, donde producen la galardonada Miel del Bosque de Puntacana. También, los huéspedes pueden participar en proyectos del Centro de Innovación Marina, donde llevan a cabo actividades para la conservación de tortugas marinas y corales.

Al sur del continente, el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, Argentina, fue reconocido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la certificación de Sello Verde, que evalúa y premia las prácticas exitosas en la gestión de residuos secos en 2022, mientras que al año siguiente la propiedad fue acreedora de la categoría bronce de la certificación de Hoteles más Verdes. La propiedad posee jardines verticales, que ayudan purificar el aire y reducir la temperatura del ambiente. El hotel cuenta con estructuras alimentadas por paneles solares brindando la posibilidad de cargar los teléfonos móviles con energías renovables.

En el JW Marriott Hotel São Paulo, en Brasil, el 98% del agua de riego del hotel, empleada en el mantenimiento y aseo de áreas administrativas, procede del sistema de reutilización. Esto representa una reducción del 30% en el volumen de agua de lluvia vertida al sistema público. Mientras que, el sistema de calentamiento de agua se compone de 86 paneles solares y los ascensores con freno regenerativo reducen un 12% el uso de energía.

Si bien, el Día de la Tierra se conmemora cada 22 de abril, estas y otras actividades son impulsadas por Marriott International en el Caribe y Latinoamérica durante todo el año para proteger, restaurar y mejorar los ecosistemas en donde mantiene presencia. Para obtener más información visitar la página: https://www.espanol.marriott.com/marriott/aboutmarriott.mi

