Marriott International espera duplicar su portafolio de hoteles todo incluido en un acuerdo con Sunwing Travel Group

Marriott International lanzó su plataforma de portafolio multimarca de todo incluido en agosto de 2019 y tiene 9 hoteles abiertos a lo largo de Costa Rica, Barbados y México, con 5 hoteles previstos en México, Curazao, República Dominicana y Jamaica. Con el acuerdo de hoy se espera que otros 19 se unan al portafolio. La plataforma proporcionará a los 145 millones de socios de Marriott Bonvoy la opción de ganar y redimir puntos por el práctico concepto de pay-one-price (o pagar un precio).



"Estamos muy contentos de celebrar este acuerdo con Marriott International, e introducir el portafolio de hoteles de Blue Diamond Resorts en su marca Autograph Collection", dijo Stephen Hunter, Director General de Sunwing Travel Group. "Nuestros lujosos y galardonados hoteles se beneficiarán de la reputación mundialmente reconocida de Marriott y de su apreciado programa de viajes, todo ello reforzando nuestra misión de ofrecer experiencias vacacionales inigualables a los clientes".



Se prevé que los siguientes resorts se conviertan en Autograph Collection:

México

Royalton Riviera Cancún Resort & Spa de 840 habitaciones

Hideaway at Royalton Riviera Cancún de 343 habitaciones

Planet Hollywood Beach Resort Cancún de 566 habitaciones

Planet Hollywood Adults Scene Cancún de 332 habitaciones

Royalton CHIC Suites Cancún Resort & Spa de 457 habitaciones

República Dominicana

Royalton Bávaro Resort & Spa de 730 habitaciones

Royalton CHIC Punta Cana Resort & Spa de 320 habitaciones

Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa de 525 habitaciones

Royalton Punta Cana Resort & Casino de 317 habitaciones

Hideaway at Royalton Punta Cana de 168 habitaciones

Jamaica

Royalton White Sands Montego Bay de 352 habitaciones

Royalton Blue Waters Montego Bay de 228 habitaciones

Hideaway at Royalton Negril de 140 habitaciones

Royalton Negril Resort & Spa de 407 habitaciones

Santa Lucía

Royalton Saint Lucia Resort & Spa de 290 habitaciones

Hideaway at Royalton Saint Lucia de 166 habitaciones

Antigua

Royalton Antigua Resort & Spa de 294 habitaciones

Costa Rica

Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica de 294 habitaciones



Portafolio Multimarca de Todo Incluido

Dada la creciente demanda de estadías de calidad superior y de lujo con todo incluido, Marriott International anunció previamente que aprovechará ocho de sus 30 marcas icónicas globales en la categoría de todo incluido: The Ritz-Carlton, The Luxury Collection, Marriott Hotels, Westin Hotels, W Hotels, Autograph Collection, Tribute Portfolio y Delta Hotels by Marriott. El acuerdo de hoy refleja la incorporación de 19 resorts al Autograph Collection de Marriott International, una colección de hoteles notablemente independientes seleccionados a mano por su artesanía inherente y sus distintas perspectivas de diseño y hospitalidad. Los huéspedes disfrutarán de una experiencia vacacional elevada con todo incluido, con una estética de diseño única, programas enriquecedores y opciones gastronómicas dinámicas rediseñadas, junto con ofertas de spa y bienestar mejoradas.



El Compromiso del Marriott con los Protocolos de Limpieza

Los hoteles del portafolio de Marriott siguen los protocolos de Compromiso con la Limpieza de Marriott International, creados junto con los principales expertos en seguridad alimentaria y del agua, higiene y prevención de infecciones y operaciones hoteleras. Estos protocolos incluyen el uso obligatorio de tapabocas para todos los asociados del hotel y el uso de pulverizadores electrostáticos y desinfectantes recomendados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud para desinfectar las superficies de los hoteles. Además, la empresa ha modificado sus prácticas operativas en cuanto a alimentos y bebidas, creando un sistema diseñado para los bufés y las comidas en las habitaciones. Las medidas incluyen, pero no se limitan a, un servicio sin contacto y de bajo contacto, los menús digitales, las opciones de mini-bufé con platos listos para servir y un bufé híbrido con elementos de servicio autoguiado en torno a opciones de platos servidos a la mesa o empaquetados individualmente.



Nota sobre declaraciones prospectivas: Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de las leyes federales de valores de Estados Unidos, incluyendo las incorporaciones previstas al sistema de Marriott, las renovaciones de hoteles y las conversiones de marca, nuestra proyección de crecimiento, las tendencias de la demanda para determinados tipos de productos y en determinados mercados, y declaraciones similares relativas a posibles eventos o expectativas futuras que no son hechos históricos. Le advertimos que estas declaraciones no son garantías de rendimientos futuros y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres en evolución que no podemos predecir o evaluar con precisión, incluyendo los que identificamos a continuación y otros factores de riesgo que identificamos en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., incluyendo nuestro informe trimestral más reciente en el formulario 10-Q. Los riesgos que podrían afectar las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado de prensa incluyen la duración y el alcance de COVID-19, incluyendo la ubicación y el alcance de los resurgimientos del virus y la disponibilidad de tratamientos o vacunas eficaces; su impacto a corto y largo plazo en la demanda de viajes, negocios transitorios y de grupos, y los niveles de confianza de los consumidores; las medidas que los gobiernos, las empresas y los individuos han adoptado o puedan adoptar en respuesta a la pandemia, incluyendo la limitación o la prohibición de los viajes y/o las reuniones en persona o la imposición de restricciones de ocupación u otro tipo de restricciones sobre el alojamiento u otras instalaciones; el impacto de la pandemia y de las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia en las economías mundiales y regionales, los viajes y la actividad económica, incluyendo la duración y la magnitud del impacto de COVID-19 en las tasas de desempleo y el gasto discrecional de los consumidores; la capacidad de nuestros propietarios y franquiciados para manejar con éxito los efectos de COVID-19; el ritmo de recuperación cuando la pandemia se aminore o se disponga de tratamientos o vacunas eficaces; la incertidumbre económica general en los principales mercados mundiales y el empeoramiento de las condiciones económicas mundiales o los bajos niveles de crecimiento económico; los efectos de las medidas que nosotros y nuestros propietarios y franquiciados adoptemos para reducir los costos de operación y/o mejorar determinados protocolos de salud y limpieza en nuestros hoteles; las condiciones de la competencia en el sector del alojamiento; las relaciones con los clientes y propietarios; y la disponibilidad de capital para financiar el crecimiento y la modernización. Cualquiera de estos factores podría hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas que expresamos o implicamos en el presente comunicado de prensa. Hacemos estas declaraciones prospectivas a partir de la fecha del presente comunicado de prensa y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de lo contrario.

Acerca de Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) tiene su sede en Bethesda, Maryland, EE.UU., y abarca un portafolio de más de 7.500 propiedades bajo 30 marcas líderes en 132 países y territorios. Marriott opera y franquicia hoteles y concede licencias de complejos turísticos de propiedad vacacional en todo el mundo. La compañía ofrece Marriott Bonvoy™, su galardonado programa de viajes. Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web www.espanol.marriott.com, y para conocer las últimas noticias de la empresa, visite www.marriottnewscenter.com. Además, conéctese con nosotros en Facebook y @MarriottIntl en Twitter e Instagram.

Acerca de Sunwing Travel Group

La mayor empresa de viajes integrada de Norteamérica, Sunwing Travel Group está compuesta por Sunwing Vacations y Vacation Express, dos de los principales operadores turísticos de ocio de Norteamérica; Sunwing Airlines, la principal aerolínea de ocio de Canadá; SunwingJets, un servicio de chárter de jets privados de lujo; SellOffVacations.com y Luxe Destination Weddings, dos empresas líderes en la venta de viajes al por menor; NexusTours, una empresa de gestión de destinos de servicio completo; y Blue Diamond Resorts, la empresa de gestión hotelera del Grupo, una organización innovadora que opera populares marcas de complejos turísticos en todo el Caribe y México. Desde su creación en 2011, Blue Diamond Resorts ha creado un impresionante portafolio que abarca 45 propiedades, que superan las 15.000 habitaciones en diez países, incluyendo los galardonados All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, las marcas sólo para adultos Hideaway at Royalton y Royalton CHIC, Planet Hollywood Hotels and Resorts y Mystique by Royalton. Para más información sobre Sunwing Travel Group, visite www.sunwingtravelgroup.com.

