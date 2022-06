Marriott International lanza el programa de desarrollo hotelero "Marriott's Bridging The Gap"

El programa de $50 millones tiene como objetivo aumentar el desarrollo y la propiedad de hoteles Marriott entre grupos históricamente subrepresentados, como los afroamericanos, hispanos/latinos, nativos americanos/de la primera nación y mujeres

BETHESDA, Maryland, 6 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En la 44.a Conferencia internacional anual de inversión en hospitalidad de NYU, Marriott International (NASDAQ: MAR) anunció el lanzamiento de "Marriott's Closing the Gap", un programa plurianual de desarrollo de $50 millones que busca eliminar las barreras de entrada que enfrentan los grupos históricamente subrepresentados al tratar de poseer y desarrollar hoteles en los Estados Unidos y Canadá. Reconociendo que el acceso al capital constituye un obstáculo crítico para la entrada en el mercado, Marriott ofrecerá incentivos financieros y de otros tipos a propietarios y franquiciatarios calificados que han sido históricamente subrepresentados, quienes tendrán un interés mayoritario en determinados proyectos de la marca. Los incentivos se aplicarán a las nuevas solicitudes de franquicia presentadas después del 1 de junio de 2022. Se espera que en el transcurso de tres años los proyectos de desarrollo elegibles construidos o convertidos en el marco del programa Marriott's Bridging The Gap alcancen un valor total de activos de $1.000 millones para los grupos históricamente subrepresentados.

"La esencia de lo que hacemos cada día es dar la bienvenida a todos", señaló Anthony Capuano, director ejecutivo de Marriott International. "Tanto si se trata de personas que se alojan con nosotros, que trabajan en nuestros hoteles, satisfacen nuestras necesidades de suministro o desarrollan hoteles que ondean una de nuestras banderas de marca, todos son bienvenidos. Con el establecimiento del programa Marriott's Bridging The Gap, estamos creando una rampa de acceso para ayudar a impulsar a los grupos históricamente subrepresentados en el camino hacia la propiedad hotelera con más frecuencia y éxito. Nos entusiasma lanzar el programa Marriott's Bridging The Gap y seguir construyendo una comunidad más diversa de propietarios y franquiciatarios".

Al desarrollar el programa, Marriott aprovechó los equipos de desarrollo y franquicias de la compañía, así como los propietarios actuales y potenciales de hoteles y franquicias. Además de proporcionar acceso a capital valioso, Marriott planea utilizar sus amplias relaciones con experimentados promotores, operadores y prestamistas hoteleros para prestar asistencia y apoyo a los proyectos hoteleros de los propietarios elegibles.

"Como inversionista en proyectos hoteleros y defensora de larga data de la creación de una mayor diversidad, equidad e inclusión dentro de la comunidad de propietarios de hoteles, agradezco la asesoría que Marriott nos solicitó a mí y a otros expertos de la industria para la creación de Marriott's Bridging The Gap, que espero que otros imiten", expresó Tracy Prigmore, fundadora de She Has A Deal. "Proporcionar acceso al capital es un gran paso para eliminar la mayor barrera a la que se enfrentan los grupos subrepresentados al intentar construir o adquirir un hotel".

El anuncio del programa Marriott's Bridging The Gap es un paso importante en el esfuerzo de larga data de Marriott por aumentar la tasa de propietarios y franquiciados diversos. La empresa es patrocinadora y fundadora de la Asociación Nacional de Propietarios, Operadores y Desarrolladores Afroamericanos de Hoteles (NABHOOD), She Has a Deal (SHaD) y la Asociación de Hoteles Latinos. Mediante su colaboración con estas organizaciones, así como con la Asociación Nacional Black MBA, Marriott ha llevado a cabo seminarios de divulgación y educación sobre el camino hacia la propiedad de hoteles. Además, Marriott organiza regularmente una Cumbre de Propietarios Diversos en su sede para identificar y reclutar inversores interesados en la propiedad de hoteles.

"Un hotel es un motor económico para una comunidad", señaló Stephanie Linnartz, presidenta de Marriott International. "Creemos que nuestros huéspedes, nuestros asociados, nuestros hoteles y las comunidades a las que atendemos se beneficiarán de la plena participación de los grupos subrepresentados en esta extraordinaria industria. El programa Marriott's Bridging The Gap aborda directamente algunas de las barreras de entrada más críticas, con un enfoque integral diseñado para permitir que los grupos históricamente subrepresentados se sumen a nuestras filas de propietarios o amplíen sus propiedades actuales".

El programa Marriott's Bridging The Gap ejemplifica las aspiraciones de la compañía bajo su plataforma LoveTravels, establecida en 2014. LoveTravels incorpora y expresa los esfuerzos de la compañía por abordar las barreras que enfrentan las comunidades diversas, así como por convertir las comunidades globales en mejores lugares para vivir, trabajar y visitar. A través de la inclusión, la igualdad y la generación de un impacto positivo y sostenible, LoveTravels invita a todos a participar para generar el cambio.

Para obtener más información, visite www.MarriottDevelopment.com.

Nota sobre declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" según las leyes federales de valores de los Estados Unidos, incluidas declaraciones relacionadas con planes, programas y compromisos futuros; planes y expectativas de inversión y financiamiento; expectativas de crecimiento y desarrollo; y declaraciones similares relativas a eventos futuros anticipados y expectativas que no son hechos históricos. Advertimos que estas declaraciones no garantizan el rendimiento futuro y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres en constante evolución que posiblemente no podamos predecir ni evaluar con precisión, incluidos los factores de riesgo que identificamos en nuestros registros ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, como nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K o nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q. Cualquiera de estos factores podría causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas que expresamos o mencionamos implícitamente en este comunicado de prensa. Realizamos estas declaraciones prospectivas a partir de la fecha de este comunicado de prensa y no asumimos ninguna obligación de actualizar ni revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) tiene su sede en Bethesda, Maryland, EE. UU., y cuenta con una cartera de más de 8,000 propiedades bajo 30 marcas líderes que abarcan 139 países y territorios. Marriott opera y concede franquicias de hoteles y otorga licencias de complejos vacacionales en todo el mundo. La compañía ofrece Marriott Bonvoy™, su programa de viajes ampliamente galardonado. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.marriott.com y para conocer las últimas noticias de la empresa, visite www.marriottnewscenter.com. Además, conéctese con nosotros en Facebook y @MarriottIntl en Twitter e Instagram.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/411014/Marriott_International_Logo.jpg

FUENTE Marriott International, Inc.

SOURCE Marriott International, Inc.