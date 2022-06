Marriott International 推出「Marriott's Bridging The Gap」酒店發展計劃

5,000 萬美元的計劃旨在增加 Marriott 酒店在歷史上代表性不足群體的發展和所有權,包括黑人、西班牙裔/拉丁裔、美洲原住民/原住民和女性

馬里蘭州貝塞斯達2022年6月6日 /美通社/ -- 在第 44 屆紐約大學國際酒店投資年度會議上,Marriott International (NASDAQ: MAR) 宣佈啟動「Marriott's Bridging The Gap」。這項為期多年、耗資 5,000 萬美元的發展計劃,旨在解決歷史上代表性不足群體在美國和加拿大擁有和發展酒店時面臨的准入障礙。Marriott 深明獲取資金是進入市場的關鍵障礙,因此計劃向歷史上代表性不足的合格所有者和特許經營商提供財務和其他激勵措施。這些所有者和特許經營商將在選定的品牌項目中擁有控股股權。激勵措施將適用於 2022 年 6 月 1 日後提交的新特許經營申請。三年多來,對歷來代表性不足的所有權群體而言,在「Marriott's Bridging The Gap」下建造或改建的合格開發項目的總資產價值預計將達到 10 億美元。

Marriott International 行政總裁 Anthony Capuano 表示:「我們每天所做的事情的核心是歡迎所有人。無論是在我們的酒店住宿、在我們的酒店工作、滿足我們的供應需求或開發懸掛我們品牌旗幟的酒店的人都受到歡迎。隨著『Marriott's Bridging The Gap』的建立,我們正在建立一個入口,幫助推動歷史上代表性不足的群體更頻繁、更成功獲得酒店所有權。我們很高興推出『Marriott's Bridging The Gap』,並繼續建立一個更加多元的所有者和加盟商社區。」

在開發該計劃時,Marriott 利用公司的發展和特許經營團隊,以及當前和潛在的酒店所有者和特許經營商。除了提供寶貴的資本外,Marriott 還計劃利用其與經驗豐富的酒店發展商、營運商和貸方的廣泛關係來協助和支援符合條件的所有者酒店項目。

She Has A Deal 創始人 Tracy Prigmore 表示:「作為酒店項目的投資者和長期倡導在酒店所有權社區中創造更多元、公平和共融的人?我感謝 Marriott 在建立『Marriott's Bridging The Gap』時向我和其他行業專家尋求建議,我希望其他人能夠效仿。在試圖建造或收購酒店時,提供資金渠道是消除代表性不足群體面臨的最高准入門檻的一大步。」

Marriott's Bridging The Gap 計劃是 Marriott 長期努力提高多元所有者和特許經營商隊伍的重要一步。公司是全國黑人酒店所有者、營運商和發展商協會 (NABHOOD)、She Has a Deal (SHaD) 和拉丁裔酒店協會的創始贊助商。透過與這些組織以及全國黑人工商管理碩士協會的合作,Marriott 舉辦關於酒店所有權之路的外展和教育研討會。此外,Marriott 定期在其總部舉辦多元所有者峰會,以發掘和招募對酒店所有權感興趣的投資者。

Marriott International 總裁 Stephanie Linnartz 表示:「酒店是社區的經濟引擎。我們相信,我們的客人、我們的員工、我們的酒店和我們所服務的社區將受益於代表性不足的群體在這個非凡行業的充分參與。Marriott's Bridging The Gap 計劃直接解決一些最關鍵的進入障礙,採用一種綜合方法,旨在讓歷史上代表性不足的群體進入我們的所有權行列或擴大他們目前的持股。」

Marriott's Bridging The Gap 體現公司在 2014 年建立的 LoveTravels 平台下的抱負。LoveTravels 融合並表達公司為解決不同社區所遇到的障礙,以及使全球社區成為更好的生活、工作和旅遊場所所做的努力。透過包容、平等和創造積極和可持續的影響,LoveTravels 歡迎大家加入變革對話。

