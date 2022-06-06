万豪推出酒店开发计划

一项价值5000万美元的计划旨在增加黑人、西班牙裔/拉丁裔、美洲原住民/第一民族和女性等传统上代表性不足群体对万豪物业的开发和所有权

马里兰州贝塞斯达2022年6月6日 /美通社/ -- 在纽约国际酒店投资大会第44届年会上，万豪国际集团（纽约证券交易所代号：MAR）宣布启动“万豪弥合差距”（Marriott's Bridging The Gap）计划。这个总价值5000万美元的多年期开发计划旨在解决传统上代表性不足群体在美国和加拿大拥有和开发酒店所面临的行业门槛问题。万豪认识到获得资本是进入市场的一个关键障碍，因此将向传统上代表性不足群体的业主和特许经营商提供财务和其他激励措施，使其在部分品牌项目中获得控股权益。激励措施该奖励将适用于2022年6月1日后提交的新特许经营申请。在三年内，根据“万豪弥合差距”计划修建或改建的合格开发项目预计将为传统上代表性不足的业主群体带来10亿美元的总资产价值。

万豪国际集团首席执行官Anthony Capuano表示：“我们每天工作的核心就是欢迎所有人。无论是入住我们酒店的客人、在我们酒店工作的员工、满足我们供应需求的提供商，还是开发悬挂我们品牌旗帜的酒店开发机构，我们欢迎所有人。随着‘万豪弥合差距’项目的建立，我们正在创建一个入口，以帮助推动传统上代表性不足群体更频繁、更成功地获得酒店所有权。我们很高兴能启动‘万豪弥合差距’计划，并继续建立一个更加多元化的酒店业主和特许经营商社区。”

在开发这项计划的过程中，万豪充分利用了公司的开发和特许经营团队，以及现有和潜在的酒店业主和特许加盟商。除了提供获得宝贵资本的机会外，万豪还计划利用其与经验丰富的酒店开发商、经营商和贷款机构的广泛关系，协助和支持符合条件的业主的酒店项目。

She Has A Deal创始人Tracy Prigmore表示：“作为酒店项目的投资者和在酒店业主群体中促进多元化、公平性和包容性的长期倡导者，我赞赏万豪在创建“万豪弥合差距”方面向我和其他行业专家寻求建议，我希望这能得到其他公司的效仿。提供获得资金的机会是为降低代表性不足团体在尝试建造或收购酒店时所面临的最高障碍迈出的一大步。”

宣布推出“弥合差距”计划是万豪长期以来为提升业主和加盟商群体多元化而付出努力的重要一步。该公司是全国黑人酒店业主、经营商和开发商协会（NABHOM）、She Has a Deal（SHaD）和拉丁裔酒店协会的创始赞助商。通过与这些组织以及全国黑人MBA协会的合作，万豪已经举办了多次关于酒店业主途径的拓展活动和教育研讨会。此外，万豪还定期在其总部举办多元化业主峰会，以发现和招纳对酒店所有权感兴趣的投资者。

万豪国际集团总裁Stephanie Linnartz表示：“酒店是社区的经济引擎。我们相信，我们的客人、员工、酒店和我们所服务的社区都将通过代表性不足群体充分参与这一特别行业而受益。万豪的“弥合差距”计划直接解决了一些最关键的进入壁垒问题，采用了一种全面方法，旨在让传统上代表性不足的群体进入我们的所有权行列，或扩大其目前持有的资产规模。”

万豪的“弥合差距”计划体现了该公司基于2014年创建的LoveTravels平台的宏大目标。Lovetravel体现并表达了公司为解决不同社区遇到的障碍以及为全球社区提供更好的生活、工作和游览场所而做的努力。通过包容、平等和创造积极且可持续的影响，LoveTravels欢迎每个人加入关于实现变革的对话。

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万豪国际有限公司 （纳斯达克股票代码：MAR）总部位于美国马里兰州贝塞斯达，在139个国家和地区拥有超过8000家物业，覆盖30个领先品牌。万豪在世界各地从事酒店业经营和特许经营，以及假日所有权度假村的授权经营。该公司提供万豪旅享家 (Marriott Bonvoy™) ，这是一项备受赞誉的旅行常客计划。如需更多信息，请访问我们的网站www.marriott.com；公司最新资讯请见www.marriottnewscenter.com。此外，您还可通过Facebook和Twitter上的@MarriottIntl以及Instagram与我们联系。

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