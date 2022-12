Marriott International reconoce a los mejores hoteles del Caribe y Latinoamérica durante la Conferencia de Propietarios, Franquiciados y Gerentes Generales en Cancún

MIAMI, 13 de diciembre 2022 /PRNewswire/ -- Marriott International premio a 19 hoteles del Caribe y Latinoamérica (CALA) como Hoteles del Año por su desempeño y excelencia en servicio. Las propiedades galardonadas fueron reconocidas durante la Conferencia de Propietarios, Franquiciados y Gerentes Generales 2022 de CALA celebrada en Cancún.

Conferencia de Propietarios, Franquiciados y Gerentes Generales 2022 de Marriott International

Luego de tres años, a causa de la pandemia, fue posible realizar la primera conferencia conjunta para el CALA en la que participaron Propietarios, Franquiciados y Gerentes Generales de Marriott International. Esta edición se llevó acabó entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre del año en curso en el JW Marriott Cancun Resort & Spa y Marriott Cancun Resort.

Durante cinco días, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en diversos encuentros y mesas de trabajo cuyo objetivo fue perfeccionar habilidades de liderazgo con foco en el futuro y desarrollar habilidades relacionadas con tres conceptos: Visión – Valores - Rapidez. Asimismo, Marriott reconoció el esfuerzo y dedicación de los mejores hoteles de la región y su equipo de colaboradores.

Durante los encuentros, se contó con la presencia de oradores de la empresa expertos en liderazgo como David S. Marriott, Presidente del Consejo de Administración; Leeny Oberg, Directora Financiera y Vicepresidenta Ejecutiva de Operaciones Comerciales; Craig S. Smith, Presidente de la División Internacional, y Ty Breland Vicepresidente Ejecutivo y Director de Recursos Humanos. Brian King, Presidente, Marriott International en CALA fue el anfitrión del evento.

"No existe un medio que reemplace las reuniones presenciales. Fue emocionante ver que la comunidad de dueños y Gerentes Generales mantiene una fuerte sociedad colaborando conjuntamente para seguir desarrollando oportunidades de negocio. Asimismo, fue sobrecogedor celebrar los premios a los mejores hoteles del año en la región. Durante el tiempo que pasamos juntos, cada participante tuvo la oportunidad de intercambiar y escuchar ideas, en una atmosfera asombrosa preparada por los hoteles anfitriones, el JW Marriott Resort & Spa Cancun y el Marriott Resort Cancun." señaló Brian King.

Entre los hoteles galardonados de la región, destacan en la categoría de Marriott Select Brands; AC Hotel by Marriott Lima Miraflores; Four Points by Sheraton Puebla, y la apertura del Residence Inn by Marriott Panama City.

En la categoría de hoteles de lujo, los reconocidos fueron: JW Marriott El Convento, Cusco; St. Regis Mexico City; Las Alcobas, a Luxury Collection Hotel; Zadun, a Ritz-Carlton Reserve y W Costa Rica.

Finalmente, en el segmento Premium Awards los premiados fueron: Marriott Executive Apartments Panama City, Finisterre; El Mangroove, Autograph Collection; Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa; Aguascalientes Marriott Hotel; Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino; Renaissance Wind Creek Curacao Resort, y Sheraton Lima Historic Center. Adicionalmente, fueron reconocidos: Sheraton Quito Hotel; Ermita, Cartagena, a Tribute Portfolio Hotel; The Westin Reserva Conchal, an All-Inclusive Golf Resort & Spa; The Westin Lima Hotel & Convention.

Marriott International cuenta actualmente con 312 propiedades en 37 mercados del Caribe y América Latina. 21 de las 30 marcas globales de Marriott están representadas en la región. Recientemente, la empresa anunció su intención de adquirir la cartera de marcas City Express, un movimiento estratégico que, de aprobarse, la convertiría en la mayor empresa hotelera de la región.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1967605/Conference.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1779787/marriott_Logo.jpg

FUENTE Marriott International

SOURCE Marriott International