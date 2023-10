MarshBerry acquiert IMAS Corporate Finance

MarshBerry étend sa portée mondiale en acquérant une société britannique de premier plan dans le domaine des fusions et acquisitions.

WOODMERE, Ohio, 12 octobre 2023 /PRNewswire/ -- MarshBerry, une société mondiale de conseil en fusions et acquisitions pour les courtiers en assurance et les sociétés de gestion de patrimoine, a annoncé aujourd'hui avec une grande fierté l'acquisition de IMAS Corporate Finance LLP (IMAS). IMAS est une société de conseil en fusions et acquisitions de premier plan dans les segments de l'assurance et de la gestion de patrimoine au Royaume-Uni appartenant à ses partenaires depuis 1992. Les partenaires de IMAS restent partie intégrante de MarshBerry après la clôture de la transaction en tant que dirigeants, conseillers et actionnaires. Ce partenariat permet à MarshBerry d'étendre sa portée mondiale tout en continuant à offrir une expertise locale inégalée en Amérique du Nord et en Europe. MarshBerry dispose désormais de bureaux régionaux aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

« Ce mouvement stratégique s'inscrit parfaitement dans l'alignement de notre stratégie de croissance qui consiste à améliorer notre portefeuille de solutions pour servir nos clients dans le monde entier. En joignant nos forces à celles de IMAS, nous combinons nos points forts et notre expertise dans le domaine des renseignements riches en données et des perspectives de marché pour créer un géant des services de conseil en fusions et acquisitions dans le secteur », a déclaré John Wepler, président-directeur général de MarshBerry. « Ensemble, nous tracerons de nouvelles voies, apporterons une valeur ajoutée inégalée à nos clients et consoliderons notre position de leader du marché au Royaume-Uni et dans toute l'Europe. Cette acquisition souligne notre engagement à stimuler une croissance durable et à offrir des résultats exceptionnels à nos clients et à nos parties prenantes. »

Le fait que IMAS soit rattachée à la marque MarshBerry permet aux courtiers en assurance et en gestion de patrimoine de toutes tailles en Europe occidentale de bénéficier de l'étendue et de la richesse des ressources et des talents offerts par l'entreprise.

« Non seulement ce partenariat atteste de l'efficacité de notre approche de la collaboration avec les clients et de l'aide apportée à la préparation, à la commercialisation et à l'exécution des transactions, mais il représente également une formidable opportunité pour nos clients du point de vue de la valeur que nous pourrions créer pour eux », précise Olly Laughton-Scott, associé fondateur de IMAS. « MarshBerry reconnaît la puissance de nos opérations et l'approche innovante qui a caractérisé notre succès jusqu'à présent, et vient y ajouter un accès inégalé à des investisseurs internationaux basés aux États-Unis et dans l'Union européenne, de nouvelles ressources et de nouveaux services, ainsi qu'une forte position sur le marché, autant d'éléments que nous pouvons apporter à nos clients des secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine. Nous sommes convaincus que la combinaison de nos processus éprouvés et de notre expertise collective donnera naissance à une entité encore plus solide et compétitive, prête à connaître une croissance et un succès remarquables. »

La transaction constitue une nouvelle action stratégique pour MarshBerry. En 2022, MarshBerry a annoncé son partenariat avec Atlas Merchant Capital qui soutient les efforts de croissance rapide et d'amélioration de toutes les facettes de l'entreprise. MarshBerry a également acquis FirstChoice en 2022, qui est désormais l'agence partenaire numéro 1 aux États-Unis, selon le classement de l'Insurance Journal. En outre, The Insurer a nommé le cabinet conseiller de l'année 2023 dans le domaine des fusions et acquisitions dans le secteur de l'assurance.

MarshBerry : aider les clients à apprendre, à s'améliorer et à réaliser de la valeur

Fondée en 1981, la société MarshBerry est un leader mondial des services de conseil financier et de consultation au service des entreprises de courtage en assurance et de gestion de patrimoine. Elle aide les clients à croître et à faire progresser leurs stratégies commerciales. Avec des sites en Amérique du Nord et en Europe, l'expertise sectorielle de MarshBerry repose sur des agents et des courtiers en assurance dommages, des sociétés d'avantages sociaux et des courtiers spécialisés, des partenaires en insurtech, des marchés de capitaux et des compagnies d'assurance, ainsi que des conseillers en investissements enregistrés, des sociétés de planification de la retraite et des compagnies d'assurance-vie. Les clients choisissent MarshBerry comme conseiller de confiance à chaque étape de la propriété pour les aider à construire, améliorer et maintenir la valeur grâce à des solutions de conseil financier (banque d'investissement, conseil en fusions et acquisitions, dette et levée de fonds, conseil en affaires), des solutions de conseil en croissance (croissance organique, agrégation, leadership, solutions de vente et de talent), ainsi qu'à l'intelligence de marché et à l'analyse comparative de la performance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.MarshBerry.com.

À propos de IMAS

IMAS Corporate Finance LLP est une société indépendante de conseil en financement d'entreprise basée à Londres, au Royaume-Uni. IMAS est spécialisée dans la fourniture de services de conseil financier aux entreprises du secteur des services financiers, y compris la distribution d'assurances, la gestion de patrimoine et d'actifs, et les domaines connexes. Le cabinet offre des services tels que le conseil en fusions et acquisitions, la levée de capitaux et la vérification préalable, en s'appuyant sur des recherches approfondies et une base de données exclusive couvrant le secteur des services financiers au Royaume-Uni, afin d'offrir des solutions complètes à ses clients. Pour en savoir plus, consultez le site https://imas.uk.com/.

Atlas Merchant Capital

La société Atlas Merchant Capital LLC a été créée dans le but de participer à des opportunités de marché convaincantes dans le secteur des services financiers. Basée à New York et à Londres, Atlas Merchant Capital a été fondée par Bob Diamond et David Schamis, qui forment avec leurs associés un groupe complémentaire doté d'une grande expertise en matière d'exploitation et d'investissement dans le secteur des services financiers. De plus amples informations sont disponibles sur www.atlasmerchantcapital.com

